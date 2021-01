¡Estamos rodeados de precipicios!

El centenario de la muerte de Galdós ha pasado con pena, y sin la gloria que merece un autor que en cada una de sus páginas se mide y recuerda a Cervantes con tanta pasión como humildad, dos singularidades que conforman la arquitectura literaria de nuestro escritor.

Abrumado por la actualidad, por su reiteración y futilidad. Agotado por la previsibilidad de lo que traen los periódicos de siempre, cada vez más afectados de un guerracivilismo que la política les inocula a diario, lleva unos meses refugiado -y sí, esa es la palabra: refugiado-, en los Episodios Nacionales, y así desde que comenzara el año pasado. No pierdo nada, y gano todo lo que uno puede pedirle a un escritor que hace bien su trabajo: enseñarme a entender el mundo con emoción. Invitarme a pensar desde la moderación y los principios más cívicos y humanistas. Porque el mundo del XIX, en lo que a las cosas de la política toca, se parece mucho al nuestro. Incluso Juan Carlos I ha terminado pareciéndose a Fernando VII. Esa forma de dudar, esa oscuridad vital. Esas compañías, esos asesores, esos íntimos a su alrededor. Al final ambos monarcas van a terminar sus días de la misma manera: ninguno podría explicar realmente qué es lo que pasó, ignorantes ambos de las hechuras de los pueblos que el destino les dio para reinar.

Despreciar nuestra Historia

En lo tocante a la política que hacen los políticos, y a eso que los cursis llaman la sociedad civil -o sea, los ciudadanos de toda la vida-, la mediocridad, la mentira, el oportunismo y el maltrato y desprecio a los españoles más talentosos y necesarios, sigue entre nosotros, en pleno siglo XXI. No es que ignoremos la Historia, y por eso tendamos a repetirla. Es que la despreciamos. Nunca entendí ni acepté esa frase tan simple y reduccionista que afirma que "somos como somos”, pero, quién sabe, tal vez sea verdad.

El título de la columna que está leyendo se lo debo a don Benito. En realidad, a qué no reconocerlo, cuanto más le leo más le debo en lo que hago y escribo. Podría tener otros modelos, pero me quedo con este. En el Episodio “7 de Julio”, en pleno trienio liberal y cuando en 1822 luchaban los españoles realistas que clamaban por el rey -el rey neto y absoluto, decían-, contra los liberales que sostenían a duras penas la Constitución de 1812. Estos mismos moderados estaban en contra de la carcundia y la clerigalla, pero también de los más radicales de la izquierda, que quería al felón fuera de España. ¿Verdad que les suena? ¿Se repite o no la historia?

Hay un momento en esa novela en que Riego, en ese momento presidente de las Cortes, repasa los males del país, y son tantos que mira a los que le rodean y exclama,

-¡La libertad se pierde!… ¡Estamos rodeados de precipicios!

Gobernados desde los acantilados

Lo estamos. Madrid es realmente eso, una ciudad llena de precipicios, montones de nieve sucia apilados en esquinas y portales rodeados de bolsas de basura sin recoger. Ciertamente no hay nada tan desagradable como ver lo que queda de la Navidad en esas montañas heladas, último refugio de bolsas, envoltorios de regalos y cajas de cartón de todo tipo de electrodomésticos. No son los únicos precipicios, y yo no les quiero amargar el martes, y más sabiendo que lo que se nos viene encima es bastante peor de lo que nos cuentan y somos capaces de imaginar. Ya nos avisan: se fue la nieve, llegan las inundaciones.

El Gobierno da de sí lo que da. Una poquedad estilizada de la que no sabemos a qué dedica su tiempo, el libre y el ocupado. Un precipicio llamado Salvador Illa, que dice ser el ministro de Sanidad mientras se emplea como candidato del PSC a la Generalitat. El ministro es un fracaso como gestor de la pandemia, y quizá por eso lo presentan para gobernar Cataluña. Ha de ser como sugiere Ignacio Camacho:

-Mejor que te gobierne un incompetente que no un delincuente.

Haz lo que digo, no lo que hago

Un Gobierno que le marca el terreno a Castilla y León porque ha decidido colocar el toque de queda antes que lo que Sanidad recomienda. O sea, hay un Gobierno regional que va más allá y se hace aún más impopular aplicando un toque de queda más restrictivo para preservar la salud y Sánchez se lo recrimina y lo lleva al Supremo porque no cumple con la ley. ¿Cómo? ¿Sánchez acusando a alguien de no cumplir la ley? ¿En serio?

Hace falta poca vergüenza, sabiendo como sabemos cómo se las gasta este Gobierno que está de oyente en la pandemia; poca vergüenza conociendo las maneras que gastan desde La Moncloa para cumplir las leyes. Y eso por no hablar de su verdadera devoción por la mentira. Y por cierto, dónde está el presidente. Y otro, ¿cómo es eso de que La Moncloa no sabe a cuántos amigos del presidente invitamos los españoles en la casa que todos los españoles tenemos en Sanlúcar de Barrameda, en agosto de 2018? Puede que tenga derecho a invitar a quien quiera, y los demás de saber a quién o quiénes les damos comida y vacaciones bajo la etiqueta solchaguista de gratis total.

Iglesias, entre la mentira y la ignorancia

Pero es el precipicio desde el que Iglesias Turrión oficia y dice ejercer de vicepresidente del Gobierno el más preocupante. Desde esa atalaya, y desde la televisión que mejor le sienta, ha comparado a Puigdemont con los exiliados del franquismo, aquellos que tuvieron que salir de su patria por temor a ser fusilados por la España nacional que había ganado la guerra. Que alguien que ha estado enseñando en una Universidad tenga tal desenfoque de la Historia dice perfectamente cómo están las cosas en nuestros campus.

Definitivamente Iglesias es un bulto extraño, un antisistema dentro de un Gobierno que sueña con ser presentable ante los españoles y los europeos. Así es imposible. Es una bomba con patas incapaz de entender el valor de las leyes y las consecuencias de que no se apliquen y, lo que es peor, de que no se cumplan. Resulta doloroso e injusto escuchar que Puigdemont, un político cobarde y traidor a los suyos; un tipo que huye de la Justicia democrática española acusado de graves delitos viene a ser lo mismo que los exiliados republicanos, que en el invierno del 39 llegaron muertos de frío a Francia para ser tratados como perros sin dueño. Lo último es lo de su portavoz, la señora Serra, explicando lo que la RAE dice sobre la entrada "exiliado". ¡No nos tomen el pelo de esta forma, por favor!

Muchos de aquellos que salieron de España llevaban en sus vacías carteras el carnet del PSOE, razón por la que alguien desde ese partido, o lo que quede, hubiera hecho bien en levantar la mano para decir que hasta ahí ha llegado este remedo de político provocador y siniestro. Si este muchacho hubiera leído lo que Cernuda escribía desde su exilio mexicano. Si conociera el poema en el que el poeta sevillano reconoce que Galdós es lo único que le quedaba para sentirse español, sentiría fuego en las entrañas al comparar a Puigdemont con los exiliados republicanos…

Si hubiera, si pudiera, si conociera... Así hasta que terminó llegando al Gobierno. Toda su vida es un condicional hasta dar con Galapagar, parada y fonda, y llevar a casa dos magros sueldos del Estado. A pesar de lo que diga por la tele, no hay cama en España con más poder concentrado que la suya. Y ahí sigue. Igual saca unos minutos para leer el poema completo, y Cernuda, con la mala leche que siempre gastó en vida, le aclara a este muchacho de una vez las ideas.

La real para ti no es esa España obscena y deprimente

En la que regenta hoy la canalla,

Sino esta España viva y siempre noble

Que Galdós en sus libros ha creado.

De aquellos nos consuela y cura esta.