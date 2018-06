De los idus de marzo a las calendas ‘marianas’ de junio

La mañana en que Cicerón pronunció en el templo de Júpiter Stator su célebre Primera catilinaria, en noviembre del año 63 antes de la Era, su público eran los senadores de Roma. Nadie más. No llegaban a trescientas personas. A esos tenía que convencer de que el astuto Lucio Sergio Catilina se proponía dar un golpe de Estado. Esos tenían el poder, y no el medio millón escaso de habitantes que tenía la Urbe ni los 40 millones con que podían contar los territorios dominados por las legiones. Esas multitudes, con toda probabilidad, no sabían quién era Cicerón, jamás oyeron hablar de Catilina y nunca se enteraron de nada.

Cuando uno habla para trescientas personas, todas cultas y con capacidad de decisión, no lo hace igual que cuando habla para varios millones. La oratoria romana era un arte muy difícil que se estudiaba durante años (había profesores especializados, casi todos griegos) y en los discursos era fundamental no solo la sucesión ordenada y elocuente de las ideas, sino también la belleza formal y hasta la dicción. Mi señorito Claudio, que era tartamudo, las pasó canutas ante el Senado, porque se reían de él; les tapó la boca el día en que les soltó que lo importante era lo que un hombre decía, no el tiempo que tardase en decirlo. En aquel tiempo, alguien que dijese Sheñoríash o que dejase caer dos veces en un discurso algo como Mirusté tendría que haberse dedicado a la cría de ganado lanar, no a la política.

Miente Sánchez con una verosimilitud que da escalofríos. Pronto sabremos qué ha prometido a los que le han votado confiados en que la daga que atravesó a Rajoy siga pronto viaje hasta el cuello de su sucesor"

Eso duró, en líneas generales, hasta sir Winston Churchill, que dedicó una gran parte de los 90 años de su vida a escribir, y a quien le dieron en 1953 el Nobel de Literatura, entre otros motivos, por la perfección de su oratoria; es decir, por sus discursos. Con ellos debía convencer a mucha gente, porque ya había periódicos y radios, es verdad; pero sobre todo debía convencer a los Comunes, es decir, a la Cámara que le escuchaba. Y esto sucedió en numerosas ocasiones.

Como Marshall McLuhan tenía razón cuando dijo que “el medio es el mensaje”, la retransmisión televisada de las sesiones parlamentarias no es que haya matado la oratoria: es que ha acabado con la sinceridad. Ya no se habla para trescientas o cuatrocientas personas: se habla para varios millones. Eso produce tres consecuencias inevitables. La primera es que el parlamentarismo se convierte en espectáculo. Eso no “democratiza” la política para que la entendamos todos sino que simplifica la argumentación, a veces hasta niveles de patio de colegio. La segunda, que la elocuencia se transforma en demagogia, porque no hay que convencer de nada a los diputados presentes (que pueden, si acaso, vocear o aplaudir, pero que no tienen ninguna capacidad de decisión: eso queda para los dirigentes de los partidos) sino a la gente que está en su casa con la televisión encendida, y que quizá vayan a votar cuando se les diga.

La tercera consecuencia, la más peligrosa, es que todo el mundo puede ver los defectos y carencias de cada orador. Y esas carencias son, parafraseando al Génesis, “numerosas como las estrellas del cielo y las arenas a la orilla del mar”.

La televisión habría hecho imposibles, por inútiles, los discursos de Cicerón, de Marco Antonio, de Marco Bruto o del gran Quintiliano, pero ha creado personajes como ese muchacho, Rufián, que en su apellido lleva su biografía y cuya función en el Parlamento no es sino la de provocar risotadas en sus fans y vergüenza ajena en todos los demás. O el dúo Pablo Iglesias & Irene Montero, dos productos eminentemente televisivos: él, de carácter sanguíneo y vengativo, lleva ya mucho tiempo hablando ante las cámaras con un tono frailuno tan sobreactuado que, cuando su intervención dura más de dos minutos, el ácido de su falsa humildad corroe sin remedio todas las costuras de su discurso. Ella es, sin más, una señorita insoportable que habla como una ametralladora, que sonríe con la sinceridad (y los dientes) de la loba Luperca, la del Capitolio, y que repite ad nauseam las consignas previamente decididas. Los periodistas la temen porque saben que la señorita Montero no calla: como la dejes a su aire, se te hace de noche. Quizá la vida sosegada en un chalé contribuya a relajarles un poquito a ambos.

Mientras, Rivera dice, como Marco Antonio, que no ha venido a alabar al caído sino a enterrarlo. No tardará en sacar a la escalinata el cadáver para azuzar a las masas contra los conjurados"

A causa de la televisión, un hombre inteligente como Mariano Rajoy lleva años haciéndose pasar por bobo ante las cámaras: trata de meter en palabras muy sencillas ideas que son complicadas, para intentar que la gente las entienda y le vote, y el resultado es que aparenta más simpleza de la que tiene. Ahora, en sus horas finales, cuando los jueces a los que tantas veces dijo que respetaba se lo han llevado por delante a causa de los salteadores de caminos de su partido, le hemos visto enseñar los colmillos por primera vez en mucho tiempo. A César lo mataron en los idus de marzo; a Mariano lo han mandado a su casa en las calendas de junio. No hay tanta diferencia.

Algo inimaginable en el Senado romano habría sido ver a un primero de la clase, Pedro Sánchez, ponerse de color verde al decir que mantendrá los presupuestos del Gobierno anterior “por respeto a esta Cámara”, cuando cualquier niño sabe que ese es el precio que le ha hecho pagar el PNV para apuñalar a Rajoy como Casca, Cinna, Casio, Bruto y otros sesenta apuñalaron a César (pero Mariano es cualquier cosa menos César). Miente Sánchez con una verosimilitud que da escalofríos. Pronto sabremos qué ha prometido a todos esos que le han votado (los separatistas) confiados en que la daga que atravesó a Rajoy siga pronto viaje hasta el cuello de su sucesor.

Mientras tanto, Rivera lee a Shakespeare. Dice, como Marco Antonio, que no ha venido a alabar al caído (le ha apoyado hasta el final) sino a enterrarlo. No tardará en sacar a la escalinata el cadáver para azuzar a las masas contra los conjurados, “esos hombres honrados”. Fue lo que hizo el joven Octavio pocoantes de convertirse en emperador.Mientras le escuchaban, los habitantes de Roma gritaban. Pero ninguno de ellos sabía, en realidad, por qué. Según unos, celebraban la caída del tirano. Según otros, aullaban porque temían una guerra civil. Y todos tenían razón.

Eso sucedió en los idus de marzo. Ayer fueron las calendas de junio. Aquellos gritos de hace dos mil años sonaban, desde cierta distancia, igual. Con las dos fechas ocurre más o menos lo mismo.