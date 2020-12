Así afectó a los mercados el año 'inconcebible'

He leído en algunos medios anglosajones que la palabra del año es unthinkable (inconcebible) por la de veces que la han utilizado al referirse a las noticias de 2020. Es posible, desde luego en los mercados nadie podía imaginar a mediados de febrero cómo de deprimidas estarían las Bolsas apenas unas semanas después. Del mismo modo, si nos llegan a decir en marzo que en diciembre el problema del virus iba a seguir siendo tan grave, no nos hubiéramos imaginado el enorme rebote bursátil desde aquellos mínimos. Más raro fue el movimiento del Ibex en apenas unas sesiones en noviembre, al calor de los anuncios de las vacunas.

Y sin embargo, a pesar de todos esos movimientos tan bruscos –tanta volatilidad no se veía desde 2008- lo cierto es que en balance, 2020 ha acabado con unos resultados muy similares a los de la mayoría de la década que está finalizando: fuertes subidas del Nasdaq (salvo unas leves bajadas en 2011 y 2018, lleva subiendo cada año desde el nefasto 2008 y suma en los últimos 10 años un +343% de rentabilidad el Composite y un +426% el Nasdaq100), un Ibex flojo (nada raro, en la última década ha tenido más años negativos que positivos y si los inversores han conseguido algo de rentabilidad ha sido por lo generosas que son sus compañías con los dividendos) y la capitalización bursátil global en máximos, algo que también ha resultado habitual desde los mínimos de marzo de 2009 en los que se inició una tendencia alcista que ni la pandemia ha podido vencer.

De hecho, el principal motivo por el que la mayor parte de Bolsas mundiales cierran 2020 subiendo a pesar del desastre económico que ha resultado este año, es el mismo desde entonces: inyección enorme de liquidez por parte de los bancos centrales. Y es que la acción de éstos los últimos años (y no sólo 2020) ha conseguido que países y empresas puedan emitir deuda tan barato que el aumento de volumen no se ha traducido en un mayor pago de intereses. Esto ha propiciado que el gasto y la inversión hayan elevado el PIB (en el que no está incluido el nivel de deuda) y al abaratar el crédito (y las hipotecas) y reducido al mínimo el pago por los depósitos, han ayudado a que aumente el consumo -lo que se ha traducido en mejores resultados empresariales- y el apetito por los activos de riesgo como la Bolsa.

En 2020 podemos sumar también dos factores clave: uno es que en un mercado de expectativas, está claro que se descuenta un 2021 bastante mejor que el año actual y dos, que las empresas de mayor peso en los índices más importantes del mundo (donde destaca a gran diferencia Wall Street) son las que menos se han visto afectadas –e incluso en algún caso beneficiadas- por la pandemia: Apple, Microsoft, Amazon, Google, Facebook…- que según suben de precio, más aumentan su capitalización y por tanto más influyen en la cotización de los índices norteamericanos. Otro factor, por cierto, que va en contra del Ibex desde hace años: la falta de grandes empresas tecnológicas en su composición.

Pero no todo es Bolsa, este 2020 también se han visto mínimos históricos de rentabilidad de la deuda (nunca ha habido tantos bonos, tanto soberanos como corporativos, negociándose en negativo –es decir, se paga para quedarse con las deudas de otro, algo unthinkable hasta hace unos años- en el mundo) al calor de las bajadas de los tipos de interés oficiales y la ya citada inyección de liquidez masiva de los bancos centrales. Los hipotecados a tipo variable tampoco creo que pudieran imaginarse ver el Euribor en el entorno del -0.50% ni el Tesoro español –o portugués- poder emitir deuda a 10 años cobrando intereses por ella.

En cuanto a las divisas, la noticia ha sido la debilidad del dólar por el enorme déficit público gubernamental y las agresivas políticas de la Reserva Federal aunque los números más llamativos los sigue ofreciendo, un año más, el bolívar venezolano que ha perdido un 95% de su valor en los últimos doce meses. 2020 también puede considerarse el año del Bitcoin, uno de los activos más rentables (ronda el +300%, y aunque es muchísimo, es menos de la mitad que el valor bursátil de moda en Wall Street: Tesla) marcando nuevos máximos históricos. El oro también los marcó, por encima de los 2.000 dólares por onza.

En general fue un buen año para la mayoría de las materias primas, incluso para las de uso industrial -destacando el máximo de siete años en el precio del cobre- a pesar de la recesión, siendo la excepción el crudo, que ha sufrido debido al descenso de los desplazamientos y el impulso a la transición energética, si bien también acumula un fuerte rebote desde mínimos. Se puede decir que es el activo que ha tenido un comportamiento más “racional”, además de ser el primero que empezó una tendencia bajista, ya que marcó sus máximos anuales en enero mientras la renta variable siguió subiendo y no empezó a caer en serio hasta la última semana de febrero por las noticias de muertos en Italia por el coronavirus.

Perspectivas optimistas

La pregunta es obvia: ¿Cómo es posible que en un año de crisis, con más paro, peores resultados empresariales, menor comercio, bajada del consumo etc. haya sido posible que la renta variable, la renta fija (pública y privada), el oro, las criptomonedas, la mayor parte de las materias primas… se hayan mostrado como activos rentables? Ya lo contestamos antes: el principal motivo es que los bancos centrales inyectando liquidez a mansalva, y el segundo que se descuenta un 2021 mucho mejor. ¿Eso implica que en 2021 ocurrirá lo mismo?

Profeta no soy, y rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Confieso que a mi cada vez se me hace más difícil entender que los tipos de interés puedan bajar más si crece la economía y con ella el consumo y la inflación por lo que no me parece racional invertir en renta fija; y me da vértigo la cotización de la mayor parte de las Bolsas del mundo por lo que desconfío de la renta variable pero si sigue habiendo exceso de liquidez (y los bancos centrales parecen comprometidos en esa labor, aunque sólo sea para ayudar a que los estados puedan mantener sus políticas de gasto e inversión con las que piensan sacarnos de la actual crisis), lo cierto es que llevamos más de una década que, salvo momentos puntuales, comprar casi cualquier cosa (hasta bonos basura, los que tienen más riesgo de impago) da beneficios.

Un último apunte: nadie sabe cómo cotizará la Bolsa griega o el bono a 10 años neozelandés o el precio de la plata a finales de 2021, pero sí tengo claro que en su comienzo, continuarán las mismas tendencias de finales de 2020 porque cambiar de calendario no las trastoca. Luego, en cualquier momento –que es muy improbable que sea el 4 de enero- todo puede cambiar… o no. Al menos, aunque sólo sea por estadística, es muy improbable que este año ocurra un nuevo “cisne negro” como el coronavirus pero como tenemos claro que esta pesadilla no ha acabado aún, y sus consecuencias tampoco, sean prudentes. Feliz año.