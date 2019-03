Hungría contra el establishment de la UE

Hoy nos detendremos a explorar las posibles consecuencias macroeconómicas del enfrentamiento entre Hungría y la elite de Bruselas, una actitud nada sorprendente, pues ya tuvieron sus encontronazos cuando formaban parte del Imperio Austrohúngaro. Más dramático fue cuando intentaron abandonar el Pacto de Varsovia, tras la muerte de Stalin, durante su revolución de 1956, algo que les costó una invasión soviética, con su dura represión y el asesinato por ahorcamiento de su primer ministro tras entregarse y un juicio secreto; cosas de la "democracia" comunista que tanto se vota por aquí. Posteriormente, en la década de 1980, intentan salirse del COMECON, pero al final las cosas se retrasaron y no hizo falta, pues ese tinglado disfuncional se cayó solo siguiendo al muro de la vergüenza. Como vemos, no se amedrentan fácilmente, pero antes de entrar en cifras veamos un poco más de su pasado.

El favor húngaro

Lógicamente no vamos a resumir aquí 1.300 años de historia desde que los húngaros aparecieron por Europa o los casi mil del Reino de Hungría, pero hay que destacar que su actitud actual, más allá de su tendencia natural a la divergencia, algo que nos enriquece a todos, viene de su justo derecho a querer garantiza su existencia, algo en lo que también nos hacen un favor a todos, ya que una de las virtudes de las naciones es que impiden que se forme un poder global que, por su propia naturaleza, al no poder ser democrático (separación de poderes, representatividad, etc.), es opresor.

Debo decir que inicialmente, allá por 2014, cuando empezaron a dar voces, no me gustaba nada el discurso de sus gobernantes - muy parecido al del bocazas de Salvini -, sobre todo por su componente conspiranoico y, por su historia de antisemitismo, muy fuerte también duranteelcomunismo y aún presente; ese es un enfoque y argumentario absurdo e inmoral que, además, destruía aspectos positivos y beneficiosos de debate para todos los europeos. Afortunadamente cambiaron en la dirección correcta, algo que les ha venido muy bien en sus conflictos, como con Soros, ese amigo de Sánchez con derecho a cita.

¿Tiene coste económico?

Para responder a esa pregunta la hipótesis de trabajo sería la siguiente: Si Hungría se enfrenta al Establishment de la UE esto debería afectar a su comercio internacional y a su financiación pública. Veamos los datos.

Lo primero que se observa es el desastre comercial exterior (línea roja, siguiente gráfica; déficit de Cuenta Corriente) y fiscal (línea morada) anual en términos de PIB que les significó la caída del bloque comunista. Posteriormente, tras entrar en la UE (2004) y madurar las inversiones exteriores, sobre todo alemanas, que tienen muy cerca una fuente de mano de obra muy calificada mucho más barata (el PIB nominal per cápita actual es de unos 15.000$, versus el alemán de unos 51.000), consiguen un enorme superávit comercial que ha ido moderándose hasta el 2% del PIB en 2018 (algo mayor que el nuestro) y similar al de 2014, cuando empezó el conflicto; además, las finanzas públicas han mejorado mucho con una importante reducción del déficit público. No parece que a nivel macro este enfrentamiento les afecte seriamente, tema distinto es lo que podría concluirse de un detallado análisis micro y de casos de empresas concretas.

Es cierto que podría pensarse que esos resultados vinieran de un ajuste fiscal que corrigiera ambos desequilibrios, pero al ver los datos de empleo y crecimiento (siguiente gráfica) se ve que no, que ya los quisiéramos para nosotros; va a pleno empleo, creciendo al 3% anual, tuvieron la natural intermitencia deflacionaria, como todos, y la previsión, dentro del enfriamiento, no es mala.

Deuda estatal y demografía

Lógicamente, en estos conflictos en que unos colosos, que se les llena la bocaza de paz en Europa, te pueden montar una guerra económica por defender tu existencia, debes ver el nivel de endeudamiento público, sobre todo si, además, por no estar en el euro, les es más difícil financiarse, y lo que se ve es que van muy bien, en torno al 68% del PIB y reduciéndose con una tendencia parecida a la alemana, que es mucho más baja. En lo que tienen muy poco margen, a diferencia de Francia (o Italia), es en la reducción del peso del Estado ("lo público").

También hay que destacar que tienen un problema demográfico serio, aunque no tanto como el nuestro, y que sus 9,7 millones de habitantes se reducen en unos 50.000 al año, tema sobre el que están actuando con ventajas fiscales, etc.; además, existe una diáspora importante, como el millón de húngaros de Transilvania. A favor tienen su pasión por las ciencias y el altísimo nivel educativo de "siempre" que, por ejemplo, dio científicos (de origen judío) al desarrollo nuclear estadounidense, de modo que deberían ser capaces de resolver ese problema.

Moneda y ciclo generacional

El florín o forinto húngaro tiene una tendencia devaluatoria de largo plazo bastante clara (siguiente gráfica) que ahora pasa por un momento dulce. Su mayor fortaleza económica, que es esa conexión tan potente con la industria alemana, es también su mayor debilidad, ya que Alemania es la más beneficiada del orden mundial sostenido por Estados Unidos, un orden que ya no puede mantener y cuyo cambio Alemania intenta ignorar, a pesar de las repetidas advertencias de Trump, laúltima, la semana pasada.

Hungría es un país de gran interés en el estudio de los ciclos generacionales que, como saben, ocurren más o menos cada cien años y, al ser frontera entre Occidente, los ortodoxos y el Islam, según sea la crisis en Occidente y el despegue en los otros dos, que ocurre antes, pueden quedar de un lado u otro. Por solo ver una parte de las tres, así ocurrió cuando padecieron la bota turca (batalladeMohács, 1526), la disolución de suImperio, 1918-1920, y caída de los imperio ruso, turco y alemán, y ahora con la crisis de orden y pensamiento dominante en la Unión Europea. Es tal la locura sociópata socialdemócrata en experimentar con Europa y su demografía que pronto Francia y Alemania tendrán una asamblealegislativaconjunta.

Pobre Europa, acomodada en la cobardía y la servidumbre voluntaria, donde lo común es parapetarse tras el último valiente que defiende la sensatez y el buen gobierno. No extraña pues que se vote el 'casoplón', o que instituciones financieras quiebren por la cobardía de sus directivos mientras los responsables se van de rositas a disfrutar de sus fortunas. Por ello, pensando en todo lo analizado hoy, en nuestras malas experiencias, y por la necesidad de buscar refugio para parte del patrimonio, por lo que intentaremos tener para la próxima semana un ranking bancario (publicable) para Estados Unidos. Hasta entonces pues.