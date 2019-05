Pero qué huevazos tienen

Son embusteros por definición, por vicio, por maldad, por interés. Ignoran que se pilla antes a un embustero que a un cojo, como se está viendo a lo largo del proceso, con un juez Marchena sobrado de sentido común, aplicación rigurosa e imparcial de la ley – como debe ser – frente a unos acusados, testimonios de la defensa y abogadillos que parecen sacados de un gag del señor Chinarro y los payasos de la tele, dicho sea, con todo el cariño y respeto que me merecen. Los payasos y el señor Chinarro, digo. Lo del gag es porque imagino, por ejemplo, a Quico Homs preparando la defensa con mono de pintor de brocha gorda y cantando nananianonaniano.

Ante el tremendo mazazo que supone al separatismo que el TDHE haya dicho que los plenos en los que se conculcó la legalidad constitucional son ilegales, los del lacito sacaron ayer un informe pretendidamente de la ONU que ponía de chupa de dómine al gobierno y a la justicia española. En TV3 ha sido un no parar: que si lo de Europa no tiene sustancia, que si se debe a un defecto de forma, que si lo importante es lo de la ONU, o sea, la matraca de siempre. Incluso ese señor que dice ser conseller de exteriores, Alfred Bosch, pontificaba ayer junto al areópago de tertulianos del 324 acerca de que esto de la ONU era definitivo, mientras que lo del TDHE venía a ser una cafetera rusa.

Entonces ¿qué carajo es este grupo? Pues son “expertos de procedimientos especiales” que trabajan de manera voluntaria

Pero gracias a juristas que sí se saben el Código Penal e incluso el Castán si fuera menester, sabemos lo siguiente. Y doy las gracias al amigo José María de Pablo, que se ha tomado la molestia de ir desmontando, una por una, las falsedades de esta tropa. Primero, la ONU no ha dicho nada, porque se pronuncia a través de su asamblea, del Consejo de Seguridad, en fin, de sus organismos competentes. Entonces ¿qué carajo es este grupo? Pues son “expertos de procedimientos especiales” que trabajan de manera voluntaria sin ser, en modo alguno, funcionarios de la ONU o percibir un salario por su labor, actuando simplemente a nivel individual. Es decir, ni la ONU ha condenado a España ni estos señores pintan más que el cuñado del propietario de 'compramostucoche.es'. Son opiniones particulares, pero no institucionales. Vamos a por más.

Los integrantes del grupito fueron, en su día, compañeros de un señor que se llama Ben Emerson. ¿Quién es este caballero? La persona a la que el gobierno de la Generalitat encargó la “internacionalización” del proceso. Compadreo puro y duro, repleto de falsedades, habida cuenta que ninguno de los integrantes de esta alegre pandilla ha visitado España ni comprobado la situación para afirmar lo que afirman. O sea, ya tenemos dos cosas: ni es un informe de la ONU ni los que lo han hecho son más que amigos de alguien al que el separatismo le encargó que montase el pollo. Más.

Los que han redactado el pseudo informe deben tener el mismo conocimiento del derecho que los abogados de los golpistas

Los que han redactado el pseudo informe, que se trata tan solo de meras opiniones personales, insistimos, deben tener el mismo conocimiento del derecho que los abogados de los golpistas, puesto que exigen al gobierno de España que libere a los susodichos. ¿Ignoran que existe separación de poderes y que, aunque quisiera, que quiere, Sánchez no puede decirle al juez Marchena que los ponga en la calle? En todo caso, a quien deberían dirigirse es al Tribunal Supremo, pero recordando que la constitución de la republiquita catalana dejaba a criterio del ejecutivo el nombramiento de jueces, deben considerar que en la vida real las cosas van así. Pensamiento totalitario, lo llaman.

Para no extenderme, las “conclusiones” de estas personas cometen errores de primero de derecho tales como opinar acerca de una causa que está sub iudice, sin conocer ni el sumario ni las pruebas aportadas, pasándose por el forro el artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en el que se contempla la prisión provisional por riesgo de fuga o el hecho de que algunos de esas preclaras figuras separatas se hayan pirado a otros países para intentar eludir la acción de la justicia: Puigdemont, Comín, Ponsatí, Puig, Serret, Rovira y Gabriel. Vamos, que no son ni uno ni dos.

Visto lo cual, el jurista De Pablo concluye que esto del informe es pura propaganda y nosotros no podemos por menos que darle toda la razón, añadiendo de nuestra cosecha que tienen unos huevazos enormes. Tanto, como su capacidad de no querer reconocer que lo suyo ha sido un colosal engaño y que están solos en la escena internacional. Bueno, no. Maduro los apoya.