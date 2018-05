El huerto de las manzanas podridas y el charco de las ranas

Junté yo buenas manzanas,

Con otras ya enmohecidas.

No mejoré las podridas

Y se pudrieron las sanas.

Félix de Samaniego

El título de este artículo pudiera ser un capítulo perdido de un cuento cualquiera de un libro en el que Mpunto reencontrase el País de las Maravillas, pero sin embargo está más cerca de la famosa leyenda del Rey Midas, aquel monarca al que los dioses le concedieron el don de convertir todo lo que tocaba en oro. La codicia se volvió en su contra y murió de inacción e inanición.

Cansados de oír que era sólo una “manzana podrida” hubo gentes que acabaron por plantar grandes huertos de manzanos, tal vez buscando las riquezas que obtuvo Midas, y olvidándose de que el resto de las manzanas también podían pudrirse. Pero en todos y cada uno de los frutos se extendió ese gusanito llamado carpocapsa que las roía por dentro. Dicen los biólogos que el control de estas plagas es difícil, ya que las larvas están bien protegidas dentro de la fruta durante mucho tiempo.

Así aprendimos que una sola manzana acabó infectando todo el manzanal, y luego se propagó en tal manera y grado que minó todas las frutas de los huertos de las fincas colindantes.

Hubo tal pudrición en los frutos que el conglomerado de manzanas llegó al extremo de formar una inmensa, licuosa y putrefacta charca en la que se alojaron cuantiosas ranas, pero cuya propietaria siempre procuró decir que solo eran “algunas”. Tan grandes tamaños adquirieron esas “algunas ranas” que acabaron comiéndose a la dueña. Pero ella, mientras era devorada por los batracios, insistía e insistía en los falaces argumentos.

Es este un cuento que para nada tiene que ver con la realidad, y cuyo parecido solo es directamente proporcional al Mundo Feliz que viven quienes con su “esfuerzo y tesón” trabajan por “recuperar España”. Esa España, tuya, nuestra, pero sobre todo “suya”, doliente siempre para la inmensa mayoría, pero triunfante en el “destino de lo universal” de algunos. Esa España que vive con el sobresalto permanente que contempla impávida como “el sendero de la virtud fue abandonado por el de la corrupción”.

Es obvio, que el Mundo permanentemente Feliz no existe, y mejor que así sea, porque de lo contrario no sabríamos qué es la felicidad. Pero tampoco creemos en el Mundo Infeliz, que tampoco existe. Se trata, en cualquier caso, de que la sociedad deambule por derroteros de normalidad y principios propios de una ética de consenso, y que desde la política se traslade a la ciudadanía, con el ejemplo y la virtud, un modelo de convivencia comúnmente aceptado por la inmensa mayoría.

La sociedad ha dejado de confiar en el dueño del huerto de las manzanas podridas, pero ya no se trata de salvar al jefe; se trata de salvar el honor y la confianza de toda la sociedad"

Es obvio que hay manzanas podridas, como es obvio que existen las ranas, y por supuesto, es de natural obvio el cometer errores, pegar traspiés o ser un “boca chancla”. Es algo que no deja de estar a la orden del día. En la propia razón humana está el error. Pero no pueden ser que las manzanas podridas acaben siendo todo un huerto, ni las charcas lo sea de putrefacción, ni que el cinismo sea permanente, ni que lo sea la mentira… Es muy humano refugiarse en el clan, incluso defenderlo, aunque sea injustificadamente. Pero también es humano abandonar al clan cuando este deja en evidencia la integridad ética de quienes los sustentan y apoyan, simplemente porque el propietario del huerto no ha demostrado estar a la altura de quienes con él lo cultivaban. Pero particularmente cuando se descubre que no era una la manzana podrida, sino todas.

Nada justifica el latrocinio generalizado, y nada apaga la sensación ciudadana de que eso existe, y que es tan verídico como real. Como de nada sirve decir que el manzanal del vecino también tiene manzanas podridas. Justificar las políticas en el “crecimiento económico” puede estar muy bien, pero si se roba y se crece, se justifica lo primero, e incluso lo segundo solamente para hacer posible lo primero. Y a todo esto, quedará dañado no el Gobierno, ni el partido que lo sustenta, sino que quedará dañada toda la sociedad, el conjunto del sistema, las instituciones, y los principios éticos y morales que deben sustentar la convivencia. Y, entonces, el modelo integrador y aceptable que necesita una sociedad para convivir zozobrará, nadie creerá en nadie y todo se disgregará.

No se trata de “salvar al Jefe”, por muy Jefe que sea, se trata de salvar el honor y la confianza de toda la sociedad. Y si la sociedad ha dejado de confiar en el dueño del huerto de las manzanas podridas, lo mejor es que éste se vaya por el bien de los suyo y de quienes no lo somos, y vengan gentes que, con responsabilidad, talen todos los árboles y deseque las charcas de putrefacción. Se necesitan gentes diversas que procuren una nueva plantación y hagan florecer los manzanos para complacencia y rearme moral de una sociedad que necesita creer, confiar y convivir.