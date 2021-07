Hay gigantes en la historia de la política: titanes, héroes, talentos innatos que crearon sólidos vínculos con la ciudadanía y basaron su autoridad en el carisma. Carisma es una palabra que literalmente significa “un don de la gracia divina”. Las personas carismáticas tienen algo que parece milagroso y sobrenatural. Toda la simbología del líder carismático ha ido evolucionando aunque se sigue asociando con el glamour, el lujo, el atractivo físico y la potencia.

El presidente del Gobierno de España ha causado furor, dicen los subalternos resplandecientes de la Sexta y de la Ser que le han llegado a tildar del "primer ministro más guapo del mundo”. "Él es muy sexy y también inteligente", "qué presidente tan sexy", "Pedro es fabuloso”. “Se parece a Superman”. Babuinería y universal adoración de la fuerza. Las revoluciones mediáticas tienen consecuencias políticas, porque alteran la forma en que la sociedad y sus gobernantes se perciben y se relacionan entre sí. No podemos disociar la política actual de la creciente necesidad de una marca personal, esta adaptación del líder carismático al ámbito digital ha generado un tipo de “carisma” que rompe con una política más sobria, equidistante y pausada, y genera más interacción. Es la evolución natural de la política televisada. La administración de Truman fue pionera en una forma de mostrar el funcionamiento del gobierno en TV. Después de 1948, la política cambió para satisfacer las demandas de la televisión.

La auto-creación digital de Sánchez busca también proyectar una imagen de poderío sobrenatural. “I want money and all your power, all your glory. Alleluia, I wanna take you for all that you got”, Lana de Rey podría ponerle letra a nuestro himno nacional. Es el amor abnegado, la adoración al poder, que se extasía ante el más insignificante rasgo de bondad de Napoleón. Los yoes que se crean continuamente en torno al presidente son un ejercicio de poder, de autodivinización que encuentra eco entre aquellos subalternos con mirada de gente feliz y razonable, siempre reverenciosos, trastornados con la mente deliciosamente embotada. Más rédito se saca cuando la ciudadanía se siente partícipe de esta respetuosa emoción que discurre en torno al poder. El problema es que el presidente no ha logrado el compromiso de ningún fondo de inversión. Como contaba este periódico, el día de la reunión de Sánchez con los fondos, The Wall Street Journal publicó un reportaje sobre el salmorejo.

El “culte de soi-même” es una constante del liderazgo político de Sánchez. Esto también se logra al transformar a sus votantes en un colectivo apasionado. La izquierda va camino de adquirir un carácter casi místico, gracias a una nueva ley logrará imponer la única versión aceptable de la memoria democrática, una que decida, imponga y transmita el Estado. Auto-crearse, reinventar el pasado, es una forma de auto-divinización. Al estilo del dandy del París y el Londres del siglo XIX, el presidente encuentra el aplauso de los apasionados pletóricos de fe en el socialismo, acompañado de ejecutivos con imagen de vencedores insensibles en búsqueda del maná de los ascensos y los halagos.