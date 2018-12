Hartos y torrados con la turra del diálogo

Así es como me encuentro, como dice ahí arriba, cada vez que la actualidad nos lleva a Cataluña. O habría que decir a determinada gente de Cataluña, que aquella tierra, como bien sabemos, es variada y nada monolítica, por mucho que se empeñen en hablar en nombre del pueblo catalán. A Montserrat se fue Torra a ayunar en apoyo a los presos golpistas catalanes en huelga de hambre. Desde el emblemático Monasterio, ese gran intelectual del independentismo y especialista en Historia Contemporánea, sección guerra de los Balcanes, habló una vez más en nombre del pueblo de Cataluña, haciendo bueno en él las dos condiciones básicas, necesarias y suficientes para poder llamarle sin ningún reparo fascista: esa mezcla casposa entre nación y religión lo delata.

Le sobran misas y le falta decencia política. Sólo desde semejante posición un tipo así puede escribir que “la vergüenza es una palabra que los españoles hacen años que han eliminado de su vocabulario”, o que somos una nación de trastornados. El trastorno, la enajenación mental es la que están viviendo tantos ciudadanos catalanes que, sabiendo quién es y qué categoría tiene al que las tarjetas titulan de presidente y molt honorable, guardan silencio. Callar a sabiendas, guardar silencio es, como se sabe desde hace tiempo y desde la Alemania de Hitler especialmente, una de los formas más zafias de asentimiento y complicidad. La viven, y esta la comprendo mejor, aquellos que callan porque tienen miedo, o porque el desgaste familiar y de amigos ya ha roto lo que no podrá coserse. Cansancio y aburrimiento en definitiva, pero con consecuencias irreparables para todos.

Nunca podrán pagar los de Vox el decidido trabajo que les ha hecho el inquilino de La Moncloa; deberían enviarle un jamón Joselito estas Navidades

Sumemos esto al despiste y al trastorno de un Gobierno español -del Estado español, dicen los independentista ignorando que así hablaba Franco-, que los días pares reniega de la mano tendida a los que quieren romper España y los impares vuelve a hablar de la necesidad de seguir dialogando. Pero a quién quieren engañar, qué pretende Pedro Sánchez y los que a su alrededor callan, consienten o murmuran por los pasillos ministeriales que “este nos lleva a la ruina a todos”.

Comprende uno la necesidad de hacer encuestas de periódicos e institutos demoscópicos, pero se las podrían ahorrar. El desgaste del socialismo es tan fulminante, la experiencia andaluza tan ejemplar y mimética, que la caída sólo crecerá si siguen empeñados en el diálogo como argumento para solucionar lo que no tiene más arreglo que aplicando las leyes. Cuando el diálogo no sirve, la ley actúa. Cuando uno descubre que le está hablando a una piedra lo normal es dejar de hacerlo. O debería, si aquí nos gobernara un presidente sensato y con fuerza en el Parlamento. Pero así no. Es más, hasta podríamos concederle que se equivocara con la misma afición pero habiendo ganado unas elecciones y el efecto sería otro. Pero así no. Así no.

El próximo viernes se celebra el Consejo de Ministros en un lugar inadecuado rodeado de cientos, miles de policías, pero Sánchez quiere dialogar. Los CDR (Comités de defensa de la república) volverán a la consigna de Torra, “apretáis y hacéis bien en apretar”, pero Sánchez quiere dialogar. Y por si fuera poco Zapatero, el que nos llama ignorantes porque no sabemos lo que pasa en Venezuela, el que se reúne con Otegi para conocerlo “un poco mejor”, le insta a dialogar. Lo que le pase al PSOE da un poco igual viendo lo que les importa a militantes y votantes declarados del sanchismo. A los demás nos importa el daño a un país harto de mequetrefes de la política, oportunistas de salón, ágrafos y ganapanes que huyen del mundo laboral y sientan su culo en un escaño y así que pasen mil años. No debe extrañarnos que las encuestas coincidan en que dos de cada tres españoles sean pesimistas ante el futuro de su país.

Las encuestas también dicen que VOX ha llegado para quedarse. Nunca podrán pagar los de VOX el decidido trabajo que les ha hecho el inquilino de La Moncloa. Cuando deje la presidencia, cosa que está al caer según los cinco sondeos que ayer conocimos, podría dedicarse a dar conferencias y explicar el gran fenómeno de un partido que empezó con cincuenta mil votos y lleva camino de los dos millones. ¡Cráneo privilegiado! Está por ver que estos de VOX, con sus actos, sean lo que dicen que son, fascistas redomados y sin complejos. En el caso de Sánchez no hace falta que se mueva mucho: un tonto de libro al que VOX debería enviarle un jamón Joselito estas Navidades.