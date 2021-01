Xabi Alonso y el VAR judicial

Es conocido que Josep Borrell envió a la Inspección de Hacienda a luchar contra significados miembros de la farándula (Lola Flores, Pedro Ruiz…) para trasladar a la sociedad una imagen de ejemplaridad ante los incumplimientos tributarios. También lo es que, en su segunda etapa como ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro decidió emular a Borrell, siendo en este caso los deportistas de élite uno de los grupos elegidos como destinatarios de la actuación ejemplarizante del "biministro".

Los elevados emolumentos de los afamados futbolistas elegidos por Montoro para su cruzada determinaron que los impagos a la Hacienda Pública que se les achacaron derivaran en procesos penales, lo que amplificaba el interés mediático por el caso. Así, los medios de comunicación se han hecho eco de cómo Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Diego Costa, Roberto Carlos fueron acusados de delito fiscal, y de las duras penas (económicas y de privación de libertad) solicitadas por la Fiscalía y por la Abogacía del Estado.

La amenaza de privación de libertad

Sucede que todos ellos, por disponer de liquidez suficiente, actuaron bajo la denominada máxima del gitano: “Pleitos tengas y los ganes”. Por ello, ante el riesgo que siempre supone someterse al veredicto de los jueces, optaron por aceptar el pacto extrajudicial ofrecido por los acusadores. Pacto que les supuso el pago de determinado importe económico (siempre muy inferior al inicialmente requerido) y librarse de la amenaza de privación de libertad.

La Audiencia no solo declaró inexistente el pretendido delito fiscal, sino que aseguró que la estructura de tributación elegida por Xabi Alonso era plenamente adecuada a la legalidad

Ahora bien, emulando a lo que cantaban los cubanos, en esta llegó Xabi Alonso (Fidel), y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Efectivamente, el exfutbolista vasco dijo que de pactos, nones, que él se sentía inocente y estaba dispuesto a someterse al criterio de los tribunales. De ese modo, se llegó a la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 25 de noviembre de 2019, sentencia que asestó un duro golpe a las pretensiones de los acusadores. No solo declaró inexistente el pretendido delito fiscal, sino que aseguró que la estructura de tributación elegida por Xabi Alonso era plenamente adecuada a la legalidad.

Buena parte de la sentencia se destina a desmontar la acusación, según la cual el contrato por el que Alonso había cedido la explotación de sus derechos de imagen era simulado. De manera minuciosa, la Audiencia Provincial desarboló uno a uno todos los supuestos indicios de la pretendida simulación. Desacreditada la posible existencia de ésta, único soporte en el que se basaba la acusación de Delito (según la sentencia), resultaba plenamente aplicable el régimen fiscal especial legalmente previsto para los ingresos obtenidos por la cesión de los derechos de imagen, cuestión que (de nuevo según la sentencia) no era cuestionado por las acusaciones.

Por lo expuesto, resulta peculiar el fallo emitido por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que ha tenido que resolver el caso ante el recurso interpuesto contra la sentencia precedente.

Anulación de la sentencia

Según lo publicado en los medios (aún no conozco el texto de la nueva sentencia), parece ser que el TSJ da la razón a la Audiencia Nacional, considerando probada la inexistencia de la simulación pretendida que, como se expone anteriormente, constituía la base de la acusación. Sin embargo, percibe que en la sentencia de aquélla no se motiva la aplicabilidad de la tributación prevista para los ingresos provenientes de la cesión de los derechos de imagen, motivo por el que anula la sentencia recurrida al tiempo que ordena a la Audiencia que proceda a motivar lo antes no motivado.

Si todo es como se ha expuesto, poco ha de costarle a la Audiencia Provincial subsanar en una nueva sentencia la omisión que se atribuye a la precedente. Realizado adecuadamente lo anterior, el TSJ debería confirmar lo sentenciado por aquélla, volviéndose al escenario en el que Xabi Alonso resultó absuelto, pero habiéndose consumido una instancia judicial más. A la Hacienda Pública ya solo le quedaría el Tribunal Supremo como instancia para intentar revertir la situación.