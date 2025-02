La guerra woke que España no gana

Un muchacho homosexual es agredido, al salir de una discoteca, por varios hombres magrebíes, algunos incluso menores, de esos que dice Silvia Intxaurrondo que son pobres niños desamparados que vienen a hacernos brillar, y no se le ocurre otra cosa al pobre chaval que culpar a Vox y al PP por haber fomentado el odio hacia los gays. Responsabilizar a aquellos que no solo han permitido, sino que incluso incitan a que personas de culturas claramente homofóbicas y machistas entren en nuestro país, aunque sea ilegalmente, y campen a sus anchas, no cabe en la cabeza magullada del jovencito de izquierdas.

Porque claro, cómo no vas a ser de izquierdas si eres homosexual, si ya se sabe que la derecha odia a los gays. Qué lavado de cerebro ha conseguido hacer la izquierda en las mentes de tantísimas personas, para que aún estando sufriendo violencia, ruina y hambre por sus políticas, sigan señalando de todos sus males precisamente a quien no gobierna. Cuando hago críticas dolientes hacia los partidos social-comunistas que nos gobiernan, no falta nunca el tonto de turno que viene con el y tú más: “Pues el PP patatín”. “Pues Vox patatán”. “¿De esos no dices nada, ¿eh?” Pues yo se lo explico: no es que les tenga simpatía alguna, pero es que no gobiernan. Que si me pongo a repartir estopa, aquí hay para todos, porque no se libra nadie, pero para qué voy a perder el tiempo señalando a quien no es responsable directo de lo que nos pasa hoy. Si bien no les niego que son responsables indirectos de lo que nos pasó ayer, nos pasa hoy y nos pasará mañana. Y no tenemos salvación con este panorama político.

Trump no entra ni siquiera a justificar por qué hay que acabar con todo el pensamiento y movimiento woke, simplemente manifiesta: “lo woke es una mierda”. Y no le hace falta decir nada más

En Argentina vemos un Milei que no duda en llamar “zurdos de mierda” a toda la gente de izquierda que ha controlado y arruinado el país durante décadas. Le llaman nazi y tiene a todos los socialistas bailando durante días tratando de justificar, por las teorías políticas y filosóficas de no sé cuantitos, que el nazismo o nacional socialismo no era realmente socialismo y que los nazis no son ellos. En Estados Unidos contemplamos como Trump no entra ni siquiera a justificar por qué hay que acabar con todo el pensamiento y movimiento woke, simplemente manifiesta: “lo woke es una mierda”. Y no le hace falta decir nada más. Llena las calles de carteles con fotografías de niños e incluso bebés secuestrados y retenidos por Hamás, mientras los progres lloran y patalean gritando: “¡Palestina no está en venta!”. Y en eso tienen razón, porque ya solo me falta ver que se puede vender o comprar un país imaginario.

Mientras, aquí nuestro presidente le recrimina a Israel que se defienda y emite discursos con palabras por la paz, que son pública y ampliamente agradecidos por los dirigentes de Hamás, el presidente de Estados Unidos no tiene reparos en llamar terroristas a los terroristas y expulsar del país a todos aquellos extranjeros que apoyan a Hamás. Y en contra de lo que entiende mucha gente, esto no es cortar la libertad de expresión, ya que el derecho a la libertad de expresión no te ampara para hacer enaltecimiento del terrorismo, de la guerra ni ningún otro delito. Permítanme que me ponga sarcástica para explicar qué raro es esto de que un derecho no te dé carta blanca para cometer un delito, pero no sé por qué a estas infectas mentes de izquierdas les cuesta tanto comprender que el enaltecimiento del terrorismo y de la guerra son delitos y así se recoge en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Lo que vemos en estos países que están cambiando y luchando contra la ruina y la corrupción que trae consigo la izquierda allá dónde va, es a dirigentes sin complejos y con mano firme, a los que realmente les preocupa el bienestar de su gente

Tanto que les gusta a ellos hablar de los derechos humanos y no son capaces de tener claros los conceptos más básicos. Y quizá por esas cosas tenemos todavía hoy en día que aguantar que se hagan homenajes a terroristas de ETA cada vez que salen de la cárcel y vuelven a su tierra. Y hablando de derechos humanos, en El Salvador encontramos a un presidente que cuando es increpado por los derechos humanos de los miles de delincuentes que han sido encarcelados, contesta replicando que por qué no les preocupaban los derechos humanos de los ciudadanos de su país, cuando este ocupaba el puesto número uno del mundo como lugar más peligroso donde vivir, gracias a estas bandas desarticuladas, y los asesinatos de personas inocentes eran el pan nuestro de cada día. Lo que vemos en estos países que están cambiando y luchando contra la ruina y la corrupción que trae consigo la izquierda allá dónde va, es a dirigentes sin complejos y con mano firme, a los que realmente les preocupa el bienestar de su gente.

La fuga de liberales de Vox

¿Qué tenemos aquí al otro lado de la izquierda? Una pelea por las poltronas que no termina nunca. Un PP que apoya y pacta con la izquierda y no solo no le hace ascos al comunismo, sino que incluso pedía ilusamente el voto de los seguidores de Podemos. Y luego está Vox. Que no se cansa de repetir aquello de “solo queda Vox”, pero al paso que va el partido, lo que se va a quedar es Abascal solo, porque la fuga de cerebros brillantes y liberales de los verdes es notable. Y eso sin contar que tiene la guerra declarada con el PP, porque hacerle la guerra a la izquierda era algo que no entraba en los planes del señor Feijóo. Así que ya me dirán ustedes cómo salimos de esta. Igual tenemos suerte y con todas las tramas de corrupción que hay en los juzgados acaba todo el Gobierno en la cárcel. Pero miedo me da la alternativa. Qué desesperanzada veo a España con la esperanza que ha empezado a brillar en el resto del mundo. ¿No querían que hablara de VOX y de PP? Pues ya está, ya he malgastado unas líneas y su tiempo. Perdón por ello.