La guerra de Irán y el precio del oro

La ejecución a primeros de enero del casi presidente de facto de Irán, el general iraní Soleimani, comandante de la Fuerza Quds o Fuerza Jerusalén, en la guerra iraní por encercar la península arábiga y lograr un corredor al Mediterráneo, ha cambiado los parámetros de acción y de análisis en la región y, en una medida no poco importante, también en los mercados financieros.

La Fuerza Quds, cuyo nombre casi lo dice todo, es el brazo exterior de la Guardia Revolucionaria Islámica y está dedicada a la guerra irregular, denominación en la que cabe casi todo, incluido el terrorismo, pues ya se sabe que una forma de engañar al común de la gente es utilizando términos imprecisos. En ese contexto, la orden dada por Trump sobre este enemigo de Estados Unidos, al que se le atribuyen más de doscientos asesinatos de estadounidenses, indica que el conflicto con Irán irá para (más) largo, de hecho lleva más de cuarenta años, y el presidente Rouhani ya ha amenazado a Estados Unidos y a la UE, habiendo incluso un parlamentario iraní que recauda fondos para asesinar a Trump y hace amenazas nucleares. Ya se pueden imaginar Ustedes cómo se pondrá el mundo cuando personas que derriban por error un avión comercial tengan armamento atómico.

El falso activismo

Como en Irán el descontento es enorme, con una dura represión de las milicias iraníes, la intención de Soleimani era, a modo de distracción (o "diversión"), crear una crisis similar a la toma de la embajada estadounidense durante 444 días en 1979, tema que algunos, pero sobre todo Trump, recordamos bastante bien. Todos los sistemas totalitarios, del fascismo, al nazismo y el comunismo o el islamismo, usan milicias para reprimir al sujeto constituyente y a su brazo armado, sus fuerzas armadas. Aquí, desde la tregua de ETA, ya no padecemos esa lacra; lo que sí sufrimos es toda una serie de grupos de "izquierda" o nacionalistas, que se activan según les ordena algún político vividor de "lo público" y, cuando no están sembrando el odio, o manifestándose según la nacionalidad del asesino, violador o pederasta, igual te dan una paliza por decir lo obvio; para colmo, suponemos que por las alianzas existentes con estos ejecutores de en masa, hay políticos españoles que piden que el gobierno condene la ejecución del general en cuestión. Como se ve, la inmoralidad política en España se hace ya intolerable y solo puede traer mayores desgracias.

En este escenario de inestabilidad general, en el que incluso se teme una futura Tercera Guerra Mundial que empezaría por Irán, de lobos buscando corderos, de alegrías monetarias donde sobra liquidez para especular, dos commodities captan la atención de los inversores, el petróleo y el oro, hoy exploraremos este último.

Atesoramiento y especulación

El mayor problema que tienen los particulares cuando deciden adquirir oro es que, prácticamente, el 99,9% de quienes les recomiendan hacerlo no se han hecho un número. El tema lo hemos tratado en extenso aquí y la conclusión es que, salvo por uso industrial y comercial, para el ciudadano occidental el oro solo tiene dos funciones: el atesoramiento y la especulación; la demostración de esto la tienen en el artículo "¿Volverá la burbuja del oro?", que tiene los enlaces a estudios estadísticos, alguno sobre más cien años de cotizaciones. Olvídense pues de que protege contra la inflación, la deflación, etc. que eso no tiene base empírica; lo importante es el atesoramiento, como bien comprobaron los españoles tras la "desaceleración" (otro término impreciso) de ZP, cuando aparecieron como setas las empresas de compra de oro (en realidad joyas, que son aleaciones) a particulares, y, para los más arriesgados, la especulación, que instrumentos hay.

En ese artículo de hace dos años alertábamos que venía otra burbuja y, de hecho, ya está aquí, junto con "expertos" con argumentos e imprecisiones que recuerdan bastante a los malos vendedores de productos de Forum Filatélico. Decíamos entonces que estaba haciendo una formación triangular (siguiente gráfica) con tope alrededor de los 1.350 dólares la onza y, resumiendo lo dicho, mantuvimos que la zona de atesoramiento estaba entre 1.100 y 1.300; no rompió cuando esperábamos, sino más tarde, y, quienes atesoraron en la bajada, tiene ahora una oportunidad para vender una parte y, con esos beneficios, pagar el coste de almacenamiento por una buena temporada, ya que no perder la cadena de custodia es clave.

Es importante considerar que la cotización se disparó en Julio de 2019, mucho antes de la crisis de Irán; entonces rompió los 1.350 dólares la onza y, por cierto, dejó un hueco y la inquietante incógnita de si, al ser tan lejano, volverá para cerrarlo o no. Así que, al no ser Irán el origen del subidón, sino un añadido, tocaría analizar la demanda.

Demanda y especulaciones

Lo que se observa es que el impulso comprador no vino ni de la demanda para atesoramiento de particulares (joyería, moneda y lingotes), cuyo nivel está muy lejos de la burbuja de 2009-2012, sino de los bancos centrales, y de los derivados financieros, ETFs y etcs. La estimación es que del aumento neto de 214 toneladas de la demanda total en 2019, 419 son por ETFs y similares y 57 por bancos centrales, principalmente Rusia, China (y en menor medida las repúblicas Ex-URSS) que, por ejemplo, compran oro a Venezuela, donde se dice que Hezbolá explota unas minas, de ahí que Guaidó hable de oro de sangre, mineral que luego, al parecer, se procesa en Turquía. Sabido es que, donde hay democracia formal, los bancos centrales hacen atesoramiento nacional, en el resto, donde no la hay abundan los tejemanejes y los comunistas millonarios. Así que, con ETFs y derivados (especulación) más bancos centrales (política de oligarcas) sumando el 26% de la demanda total, el riesgo de crash siempre debe tenerse presente.

No es el tema de hoy, pero conviene apuntar que esas casi 4.600 toneladas demandadas en 2019, representan un tonelaje que fácilmente puede ver un viajero por autovía entre Madrid y Alicante en un día y tienen un valor próximo a dos veces y media de la capitalización de Zara, o 0,15% del PIB mundial en PPP, siendo minúsculo en términos globales, por no hablar de si lo comparáramos con el balance financiero macro (en EE.UU. es casi 9 veces el PIB; en UK, casi 20 veces), con lo que difícilmente se puede montar un sistema monetario con tan poco mimbre, salvo que caiga el meteorito y cómprese un bunker que viene el "reseteo monetario". En España tenemos un catedrático que vende oro muy sectario, que hace fortuna vendiendo esa moto y al que siguen muchos a pesar de que, en una conferencia, demostró que no sabía ni lo que es el PIB y que es de los que tampoco se hace un número; cosas de Hispania, que decimos por aquí. Antes de proponer alternativas sin fundamentos, mejor sería que entendieran el sistema monetario actual.

"El patrón es el prólogo"

Estando en otra burbuja del oro, hoy digiriendo la temporal pacificación de Irán, hay que señalar que, aunque no se ha recuperado el valor real de 1979 (hubiera sido mejor invertir en francos suizos, que también tiene y ha tenido coste de posesión, lo vimos), año del secuestro de la embajada americana en Irán, si pareciera que, una vez la oferta se adapte (lo hace sin problemas, ver enlace referido), la cotización se "estabilizará" por una temporada larga (momento de atesorar), pero hoy todavía es pronto para saber si el nivel actual es una de esas "temporadas".

El otro patrón que se cumple en todo esto es el del fin de un Ciclo Generacional, en el que en Occidente (y en Irán) estamos todos metidos y, cada uno, a su manera, tras llevar el orden y el pensamiento dominante a sus límites, verá como la propia existencia de su nación está en peligro de desaparecer, de modo que las posibilidades de guerra son bastante altas. En esta situación, tanto el petróleo como el oro han dejado un patrón de interés para la especulación y, si pueden, aprovéchenlo, pues como decía instrumentos hay.

Termino recordando que bienes que mantengan su valor inalterado para "siempre", de modo que podamos despreocuparnos de ellos y no hacer nada, no existen y lo mejor que podemos hacer para evitar enormes quebrantos, casi todos de origen político, es tener una forma de gobierno con un sistema electoral representativo y división de poderes, e incluso, en esas circunstancias, se ha de trabajar para tener una sociedad civilizada; pero eso, lamentablemente, parece que no lo quiere nadie y se prefiere vivir de fantasías, evadiéndose de la realidad, haciendo trampas, buscando enchufes y violando las reglas económicas más elementales, convirtiéndose en presa fácil de los amigos de lo ajeno, y si no, miren al actual gobierno y a sus "milicias", que menuda cueva de lobos y lobas. Que tengamos todos mucha suerte, nos hará falta.