Groucho en el Tribunal Supremo

Pocas veces una actuación judicial ha ocasionado tanto revuelo, ha despertado tanta demagogia y ha sido tan vilipendiada como las críticas a los hechos protagonizados por nuestro TS al dictar sentencia sobe los impuestos aplicables en la formalización de hipotecas y quienes deberían sufragarlos y su posterior reconsideración para unificación de doctrina por causa de la sentencia contraria dictada anteriormente por la sala 1ª.

Con la excepción de unos pocos, como el brillante artículo del maestro Otero Lastres en ABC el pasado sábado, en los comentarios ha imperado la crítica facilona y, si se me permite la petulancia, se ha puesto de manifiesto en sus autores una espectacular ignorancia de las normas jurídicas aplicables o, lo que es peor un desprecio total a las mismas. Se ha entendido como si la Sala 3ª estuviese presidida por Groucho Marx: “Ésta es mi sentencia, pero, si no le gusta, le pongo otra”.

El Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, IAJD, Viene regulado por la oportuna ley y su reglamento. La primera, en su art. 29 establece que viene obligado al pago del impuesto “el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales o aquellos en cuyo interés se expidan”. El Reglamento, de forma absolutamente innecesaria como veremos, dice que “cuando se trate de escrituras dude constitución de préstamo con garantía, se considerará adquirente al prestatario”

La sala 3ª de nuestro alto Tribunal ha entendido, erróneamente a mi juicio como también veremos, que el Reglamento se ha excedido y que el pago del impuesto corresponde al prestamista porque es la persona en cuyo interés se expide el documento.

Y eso es bastante discutible. En efecto, según el TS el banco es el único interesado en que la hipoteca se formalice notoriamente y se inscriba en el Registro, y eso es sencillamente mentira. En efecto, primero no es algo voluntario, es necesario ad solemnitatem que las hipotecas se otorguen en Escritura Pública y que ésta se inscriba en el Registro de la Propiedad, y , en segundo lugar, esa obligatoriedad es beneficiosa para el consumidor porque es una perfecta garantía de la veracidad del estado de cargas de la finca que va a comprar. El comprador recibe esa información y es lógico que la proporcione para no poder convertirse él en fraudulento vendedor posteriormente, es decir, quien ve claramente si la casa que va a comprar tiene o no cargas, debe ofrecer la misma información para que, si algún día quiere venderla, sepa su comprador el estado hipotecario de la finca. En España no hay más acreedores hipotecarios que los que figuran como tales en el Registro de la Propiedad y esa es una maravillosa garantía de la que se beneficia el comprador hipotecante más que el banco prestamista.

Pero como eso puede ser opinable, vamos a encontrar más argumentos de derecho sustantivo. La Sala 3ª está especializada en Derecho Administrativo, especialización tan alta por lo visto que me recuerda la siguiente anécdota:

—¿Es Usted Doctor? es que me duele mucho el oído izquierdo

—Sí, soy Doctor, pero en Derecho

—¡Mierda de especialización!

Nuestros Magistrados de la sala 3ª, a base de ser maravillosos en Derecho Administativo, han olvidado el Civil, algo trágico viendo el apellido el Excmo. Sr. Presidente de la Sala. Les convendría repasar estos artículos de nuestro Código:

Artículo 1740. Por el contrato de préstamo, una de las partes entrega a la otra, o alguna cosa no fungible para que use de ella por cierto tiempo y se la devuelva, en cuyo caso se llama comodato, o dinero u otra cosa fungible, con condición de devolver otro tanto de la misma especie y calidad, en cuyo caso conserva simplemente el nombre de préstamo. El comodato es esencialmente gratuito. El simple préstamo puede ser gratuito o con pacto de pagar interés.

Artículo 1753. El que recibe en préstamo dinero u otra cosa fungible, adquiere su propiedad, y está obligado a devolver al acreedor otro tanto de la misma especie y calidad.

Es decir, cuando el Reglamento del IAJD dice que se considerará adquirente del dinero prestado al prestatario, no solo no está excediéndose en su función sino que está diciendo una verdad de Pero Grullo, ese argumento, que sin duda tuvo en cuenta las Sala 1ª, debería haber sido tenido en cuenta por la 3ª, y es suficiente para considerar equivocada la doctrina de la sentencia de esta última. Esperemos que esa unificación de doctrina futura tenga en cuenta ese argumento.

Lo contrario desencadenaría un inmenso carajal, porque quien debería devolver el dinero al consumidor, uno por uno, en recursos individuales, no sería el Banco, sino la Administración, que es quien lo ha cobrado y luego esa Administración debería reclamarlo al Banco quien opondría lógicamente que él no es responsable de los errores de la Administración. Si ella se equivocó con el Reglamento, que soporte los inconvenientes de ese error, argumento nada despreciable.

Aprovechemos la ocasión para eliminar ese IAJD, de diferente cuantía en cada Comunidad Autónoma, y que sólo sirve para encarecer el acceso a la vivienda. La hipoteca es el préstamo de los pobres. Curiosamente, el otro crédito, el de préstamos y créditos personales no está gravado por IAJD aunque esté formalizado ante Notario.