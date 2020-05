El gran vecino te vigila

Enhorabuena a los deportistas, pues, desde hoy, suyo es el reino de las calles. Y a los nuevos paseantes, que podrán tomar aire en compañía y, a la vez, mantener conversaciones de adultos. Felicidades a nuestros mayores, que, con extremo cuidado, podrán poner el pie más allá de las cuatro paredes de su casa. Y, cómo no, enhorabuena a esos vecinos ejemplares que, móvil en mano, desde la cara oculta de sus balcones y ventanas, vuelven a tener trabajo.

Se aventura un gran fin de semana para las viejas del visillo. Los vecinos chivatos, a un solo clic de su red social favorita, se disponen a escrutar con torva mirada cada uno de vuestros movimientos, incautos paseantes. El gran vecino, el mismo que os sonríe licencioso al cruzaros en la escalera, os vigila. Muchachos, cuidad las distancias de seguridad, controlad hacia dónde cae vuestro sudor, no miréis retadores a quien os vigila. Ataos bien las mascarillas, que tenéis que salir guapos en la foto.

Es lo que tiene el miedo: nos convierte en policías potenciales del prójimo

Es lo que tiene el miedo: nos convierte en policías potenciales del prójimo. El pánico legítimo que todos sentimos en estos tiempos de amenaza exacerba la necesidad de sentir la ejemplaridad alrededor. Dudamos de la responsabilidad de los demás, seguramente sin preguntarnos antes dónde queda la nuestra. Levantamos listones éticos con ayuda de móviles ansiosos de likes y retuits. Queremos que los demás vean y propaguen con nosotros la mala nueva. Alerta: un incauto que se acerca a otro ser humano a menos de la distancia –así, a ojímetro- recomendada por los “expertos sanitarios”. No sabemos nada de él, pero miradle. Y júzguese en la plaza pública: tiene cara de buena persona, pero es un asesino en potencia.

Por mucho que discrepasen en política, los españoles de ayer y hoy siempre coincidirán en algo: el placer de delatar al otro. En eso sí que siempre fuimos buenos. Vemos en los informativos, y nos repiten bobaliconamente, que la crisis del coronavirus está sacando lo mejor de nosotros mismos. En parte es así. Pero todos tenemos, como individuos y como sociedad, una cara oculta. La sospecha se ha instalado en nuestra sociedad. Sospecha jaleada desde el Gobierno y por el propio Pedro Sánchez, que resaltó como acto de urbanidad la revolución y sentencia en las redes contra los padres incívicos desatada el pasado domingo.

El mismo móvil que toma fotos y vídeos para escándalo de almas sensibles, el mismo, sirve para ponerse en contacto con un agente de la Policía o a la Guardia Civil. Si alguien se salta las reglas, que sean ellos los que valoren y amonesten llegado el caso. Por supuesto que hay que sancionar a quien no cumpla. Pero nada cuesta asumir que sea el agente de la autoridad quien se encargue del asunto, igual que los profesionales sanitarios, y no los vecinos, diagnostican a quienes padecen coronavirus. No es tan difícil. Esa fue la norma que nos hemos dado para convivir como sociedad. Y las grietas por donde se filtra la sospecha sólo benefician a quienes quieren convertir a los ciudadanos, cada día, en seres humanos menos libres.