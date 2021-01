¿Para qué deben servir los fondos europeos?

Resulta fuera de toda duda que 2021 va a ser un año clave, un punto de inflexión para la economía y la sociedad española. La provisión de fondos europeos, a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia económica impulsado por la Comisión Europea, facilitará, si los proyectos son aprobados, una oportunidad de inversión que podría cambiar el tejido productivo español a largo plazo. Sin embargo, muchas son las dudas sobre la capacidad de nuestra administración para gestionar tal mecanismo, sobre todo cuando éste exige una elevada pericia en la planificación estratégica.

Si para algo sirve un economista (para otras cosas también, obviamente) es para poner las luces largas y poder plantear objetivos estratégicos a largo plazo que sean disruptivos. La política económica se conforma analizando las necesidades y las oportunidades, fijando los objetivos o metas a alcanzar a partir de ese análisis inicial y elaborando medidas e instrumentos al servicio de dichos objetivos. Para lograrlo, ha de acompañar con reformas y una planificación financiera solvente. Tiene que gestionar recursos humanos y preparar todo el "envoltorio" procedimental para encauzar la financiación por donde está deba discurrir. Pero sobre todo, y ante todo, el principal reto es lograr una nítida claridad sobre cuáles deben ser los objetivos que se quieran alcanzar. Esto es lo primordial, y luego traducirlo a todo lo anterior.

Obviamente, los planes o los programas no se diseñan en entornos etéreos. Deben estar condicionados por las circunstancias que lo envuelven para ser, precisamente, creíbles. La restricción presupuestaria, por ejemplo, es básica para poder diseñar un plan factible. Pero este debe ser el punto de inicio y final del protagonismo de los gestores del presupuesto. Más aún si, como es el caso, el dinero no va a ser el problema. Es decir, cualquiera otra restricción, salvo las que ayuden a alcanzar los objetivos previamente marcados, sólo debilitarán la política económica diseñada. El presupuesto de un plan debe estar al servicio de este, y no al revés. Y es que los presupuestos son anuales, por mucho que haya programaciones plurianuales, mientras que los fondos todo lo contrario: un instrumento de política a largo plazo. Un instrumento de cambio estructural.

No escasean los responsables políticos que ven la provisión de fondos europeos como algo cercano a un impuesto, a una fuente de ingresos, y no como un instrumento para cambiar la realidad

Cuento esto porque en España la planificación realizada con fondos europeos ha sido, en no pocos ejemplos, puesta al servicio del presupuesto y no al revés. A pesar de que los fondos europeos son utilizados básicamente para lo que están diseñados, no es extraño que, al final del día, buena parte de ellos terminen siendo más un nuevo instrumento de financiación de la actividad pública española que un instrumento de política económica. Quiere esto decir que en el conjunto de las administraciones, centrales o regionales de España, no escasean los responsables políticos que ven la provisión de fondos europeos como algo cercano a un impuesto, a una fuente de ingresos, y no como un instrumento para cambiar la realidad. Así, en el caso en el que los fondos no sean rápidamente ejecutados y certificados, estos se reprograman no preocupándose en la coherencia con los citados objetivos de política sino más bien en si servirán para cumplir objetivos presupuestarios.

Esto es muy relevante en estos días, en particular cuando se están planteando qué programas, qué actividades y qué proyectos se quieren realizar para aplicar los fondos provenientes del Mecanismo, y qué parte de responsabilidad van a tener las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Y además cuando en la primera Conferencia Sectorial ya se ha sufrido la primera bronca. Mucho me temo que veremos discusiones sobre cantidades de dinero que dejarán en un segundo plano las discusiones sobre los verdaderos objetivos que los fondos deban alcanzar. Pues no olvidemos que, en muchas ocasiones, el incentivo de un ministro o consejero es captar financiación, independientemente de si esta es necesaria o, simplemente, factible gestionarla. Además, centrase en discusiones sólo cuantitativas (“¿cuánto voy a tener?”) distrae de la verdadera planificación de tal modo que es habitual que en los distintos niveles administrativos se reproduzcan objetivos y políticas, ya diseñadas para otros niveles. Esto es tanto más grave cuando, además, dichas políticas gemelas no pocas veces ni se complementan o, incluso, ni se apoyan. Es evidente que con estos mimbres toda política pierde tracción y eficacia.

El hecho de utilizar los fondos europeos como una partida presupuestaria más, a lo único que nos lleva es a no alcanzar los objetivos propuestos.

Insisto, debemos recordar que la aplicación de fondos europeos tiene que seguir un fin. El objetivo no es usar fondos europeos, el objetivo es alcanzar una meta con ellos. Confundimos objetivos con instrumentos. Por lo tanto, el hecho de utilizar los fondos europeos como una partida presupuestaria más, a lo único que nos lleva es a no alcanzar los objetivos propuestos. Y esto a pesar de que no haya una desviación de un solo céntimo del camino correcto de gestión de fondos públicos. El uso de fondos europeos no es una cuestión de gestión presupuestaria. Es pura política económica. Y esto debe de quedar claro.

Por lo tanto, las dos almas que componen la parte económica y presupuestaria de un país o de una región deben tener claro quién es primordial en este caso. Debe ser Economía la que elabore planes, la que decida cuáles son los objetivos, la que determine cómo alcanzarlos y la que señale cuáles son los instrumentos y medidas para hacerlo. Deben ser los responsables de los presupuestos quienes gestionen correctamente estos, ya sea o no ya sea fondos europeos. Pero no al revés. Porque si al final es el responsable del presupuesto quien gestiona el plan, los objetivos no serán alcanzados. Simplemente nos perderemos en el cuadre de cuentas.