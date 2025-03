La firma torcida de Sánchez

Sánchez lo ha vuelto a hacer. Una vez más ha antepuesto su avidez de poder al interés general de los españoles y ha acordado con Junts la cesión a la Generalitat de competencias en materia de inmigración, que es por definición competencia exclusiva del Estado, del nuestro y de cualquier Estado que se precie de serlo y aspire a seguir siéndolo.



De nuevo, Sánchez hace lo que tanto él como sus ministros juraron y perjuraron que no harían nunca. Dijeron que no reformarían el delito de malversación para adaptarlo a la conveniencia de sus socios malversadores de Junts y ERC, y lo hicieron; dijeron que no derogarían el delito de sedición para solaz de sus socios sediciosos -a los que no hace tanto Sánchez acusaba de rebelión-, y lo hicieron; dijeron que no habría amnistía porque no cabía en la Constitución, y la metieron a martillazos en nuestro maltrecho ordenamiento jurídico. Y, ahora, anuncian su decisión de “delegar”, dicen, en la Generalitat de Cataluña competencias en inmigración, por definición constitucional indelegables tal como decían hace cuatro días tanto Pilar Alegría como Marlaska. Nunca la palabra de un ministro tuvo tan poco valor como ahora.



Mención aparte merece el comunicado con que el PSOE ha hecho público el acuerdo con Junts. Se supone que es un comunicado conjunto, pero cualquiera diría que el acuerdo ha sido redactado en solitario por los escribanos de Junts y el PSOE se ha limitado a estampar a ciegas su rúbrica. Lo que sea con tal de que Sánchez siga durmiendo a pierna suelta en la Moncloa. El solo hecho de que un documento que cuestiona la propia soberanía nacional de los españoles se haya firmado en Bruselas con un ciudadano español fugado de la justicia da la medida de la magnitud de la tragedia.

Un andaluz, un extremeño o un gallego que viven en Cataluña no son inmigrantes, sino ciudadanos españoles que se mueven libremente por su país y que tienen el mismo derecho a vivir en Cataluña que un ciudadano español nacido en Vic

El documento de marras es la constatación fehaciente de que al PSOE ya le resbala absolutamente todo, que se ha convertido en una carcasa vaciada para mayor gloria de Sánchez. Puigdemont no tiene más que pedir y Sánchez se lo dará. El acuerdo alcanzado por Puigdemont consigo mismo y firmado por el PSOE en Bruselas es un epítome de la doctrina reaccionaria del separatismo, que equipara a los ciudadanos nacidos en otras autonomías y residentes en Cataluña con inmigrantes. Eso es moneda corriente en la Cataluña intoxicada por el nacionalismo, pero un disparate inconcebible en cualquier país de nuestro entorno democrático. Un andaluz, un extremeño o un gallego que viven en Cataluña no son inmigrantes, sino ciudadanos españoles que se mueven libremente por su país y que tienen el mismo derecho a vivir en Cataluña que un ciudadano español nacido en Vic o en Olot sin menoscabo de sus derechos y libertades como ciudadanos españoles, entre ellos -por supuesto- los derechos lingüísticos que el nacionalismo lingüístico que gobierna Cataluña, ahora con el PSC, les niega desde hace décadas.



Pues bien, el infecto documento firmado por el PSOE equipara la situación del murciano o el extremeño residentes en Cataluña con la de un inmigrante marroquí o senegalés, como dicta el manual de hispanofobia que guía a ERC y Junts. Puede que los dirigentes del PSOE ni se hayan molestado en leer los disparates que han firmado para asegurar la continuidad de Sánchez en el Gobierno, pero lo suyo sería que sus votantes de Andalucía o Extremadura, y sobre todo los hijos y nietos de andaluces y extremeños que viven en Cataluña y votan al PSC, leyeran ese documento para constatar la claudicación socialista frente al nacionalismo que tan profundamente les desprecia por españoles.

Puigdemont prometió hacer “mear sangre” a Sánchez para alcanzar acuerdos, a lo que el interfecto, ciego de poder, accedió sin miramientos. Ahora, lo pagamos todos los españoles

No deja, por último, de resultar curioso que el documento apele a la catalanidad y lo haga asumiendo a pie juntillas la visión cerril y sectaria del nacionalismo catalán en torno a lo que es la catalanidad. Para el nacionalismo, el buen catalán debe ser nacionalista, monolingüe y antiespañol, pero eso no tiene nada que ver con la catalanidad, que a lo largo de la historia se ha caracterizado por su dimensión hispánica, el bilingüismo y el amor a España. Antoni de Capmany, la catalana Agustina de Aragón, el general Prim, Eugenio d’Ors, Dalí o Ferrater Mora, entre otros muchos, encarnan esa catalanidad abierta y cómodamente integrada en la españolidad que los nacionalistas niegan. Esa es la catalanidad cívica que defendemos los constitucionalistas y que nada tiene que ver con la obsesión identitaria que rezuma el texto firmado por el PSOE para regocijo de Puigdemont y efímero solaz de Sánchez.



Puigdemont prometió hacer “mear sangre” a Sánchez para alcanzar acuerdos, a lo que el interfecto, ciego de poder, accedió sin miramientos. Ahora, lo pagamos todos los españoles. Pero más pronto que tarde lo pagará él -y su partido- en las urnas. Al tiempo.