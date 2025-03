Fin de la Historia, ¿fin del estado de bienestar?

Todavía resuena, con frecuencia, el “fin de la historia” que lanzara a la fama mundial a Francis Fukuyama, allá por 1992; normalmente para malinterpretar el significado de su extraordinario libro. La tesis de Fukuyama no era en absoluto un profecía acerca de adónde se dirigía necesariamente el mundo -un concepto historicista típicamente marxista- sino algo más modesto y realista: ningún sistema económico ha sido capaz nunca de crear eficazmente riqueza como el capitalismo de libre mercado y ningún sistema político ha sido capaz de dar a los ciudadanos un sentido del reconocimiento y dignidad como la democracia liberal. Esta certeza no garantiza que dicho sistema sea invencible, pues la historia muestra tanto avances como retrocesos. Y, en todo caso, las alternativas paradigmáticas -básicamente comunistas y ahora populistas de izquierdas y derechas- solo han venido cosechando fracasos, a cual más estruendoso.

Viene al caso esta introducción para tratar de otro libro también extraordinario, Las Grandes Revoluciones. Teoría, historia y futuro de la democracia y la dictadura (2025) de nuestro gran historiador Gabriel Tortella. Aunque hacia el final del texto, Tortella se refiere a la tesis de Fukuyama como “idílica”, el desarrollo del mismo contribuye a confirmarla, ya que ambos coinciden -cuarenta años después- en que la “revolución proletaria” o la socialdemocracia “ ha resultado ser un sistema social aceptable, duradero y productor de niveles de prosperidad hasta ahora desconocidos”, siendo que tanto los grandes partidos que se definen de derechas o de izquierdas la practican en diversos grados.

Llama revolución a un “cambio rápido, profundo y a menudo -aunque no necesariamente- violento que afecta y modifica radicalmente la organización social y el gobierno de un país”

"El fin de la historia” de Fukuyama y la “revolución proletaria” de Tortella, son dos etiquetas -caras de una moneda- para definir un mismo artefacto social, que en palabras de Karl Popper, conlleva a “el mejor mundo que hemos conocido”, representado por la democracia liberal y su “sociedad abierta”, en la que “las instituciones permiten la crítica, la corrección de errores y el progreso mediante el debate racional”. Añade Popper que “un estado democrático nunca será mejor que sus ciudadanos”, lo que abre la puerta a degeneraciones del sistema, como ya estamos viviendo en la España de nuestros días.

El camino elegido por Tortella para converger -sin pretenderlo- con Fukuyama y Popper en el mismo puerto de destino, es un muy original y útil análisis de la evolución histórica desde el siglo XVII a nuestros días, en el que define, aclara, ordena e interrelaciona las revoluciones habidas. Llama revolución a un “cambio rápido, profundo y a menudo -aunque no necesariamente- violento que afecta y modifica radicalmente la organización social y el gobierno de un país”. Describe revoluciones tan diversas como la neolítica, la científica, la industrial, la comercial, etc justificadas más “por la profundidad del cambio que por su rapidez”, para detenerse en profundidad en las dos que protagonizan su libro: la burguesa y la proletaria.

Si muy original es llamar revolución “proletaria” a la que hoy vive el mundo más desarrollado, no menos y aún más certera es su denominación de “aberraciones” para designar las falsas revoluciones comunistas en Rusia y China.

La primera y verdadera revolución política mundial, sustanciada en Inglaterra en 1688, dio lugar a “un nuevo régimen político, la monarquía parlamentaria y desembocó en el primer proceso de industrialización sostenido que registra la historia. Tal revolución burguesa, no produjo en realidad la derrota de la aristocracia sino que conllevó al reparto del poder con esta. El sufragio que era restringido se extendió, se crearon los partidos políticos que representaban a la burguesía pero no a los trabajadores manuales. Con la carta de derechos Bill of Rights y la Ley de Sucesión en 1689, quedó establecida la monarquía constitucional, con el reconocimiento de la autonomía del Parlamento y la independencia del Poder Judicial. A partir de entonces, el Rey no estaba por encima de las leyes y el Ejército quedaba bajo control parlamentario. Una novedad de esta etapa fue el nacimiento de los partidos políticos, contribución inglesa al sistema parlamentario”.

Una interesante y novedosa aportación de Tortella al éxito de la independencia de EEUU, es que “el coste de la campaña francesa en favor de los rebeldes norteamericanos causó la quiebra de la monarquía y el estallido de la revolución en Francia”.

El Bill of Rights británico se reflejaría posteriormente en la Constitución de Estados Unidos y, más tarde, en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de la Francia revolucionaria. Una interesante y novedosa aportación de Tortella al éxito de la independencia de EEUU, es que “el coste de la campaña francesa en favor de los rebeldes norteamericanos causó la quiebra de la monarquía y el estallido de la revolución en Francia”.

“El sistema liberal burgués que nació con la gran revolución atlántica de finales del siglo XVIII y principios del XIX puso fin al sistema feudal aristocrático, conocido por Tocqueville como el Antiguo Régimen”, sostiene Tortella.

Los factores que rompieron la continuidad y que impidieron tras la Primera Guerra Mundial la vuelta al mundo de ayer -la Belle Époque- fueron: “la generalización del sufragio universal, la revolución rusa utilizada por los partidos de izquierda europeos en favor de sus reivindicaciones, las concesiones políticas a los partidos de izquierdas para ganarse el apoyo de los trabajadores, los esfuerzos bélicos, el socialismo de guerra y el creciente papel económico de la mujer”. Tras la guerra, se inició en el mundo occidental la revolución proletaria que fue imponiéndose primero en la Europa occidental septentrional, luego en el resto del continente y Estados Unidos, dando lugar al estado de Bienestar de hoy.

“Al democratizarse la educación, las diferencias de clase, antes pronunciadas se han difuminado. El prodigioso crecimiento económico que hemos conocido ha sido posible por el desarrollo de la ciencia y la técnica y también por la enorme vitalidad y dinamismo de la economía de mercado, que no solo acostumbra a distribuir y redistribuir los recursos de manera racional, sino a estimular el progreso científico y técnico”. Tortella sitúa la verdadera revolución española en el siglo XX, en el que la renta por habitante se multiplicó por nueve con un crecimiento anual del 2,23% solo superado por Italia.

Como ya sabemos de dónde venimos y estamos ahora, es obligado preguntarse por los límites del estado de bienestar, porque como ya anunciaba Popper en su libro En busca de un mundo mejor (1989), “es peligroso despojar a una persona de responsabilidad hacia si misma”. El gran riesgo de la socialdemocracia, son sus excesos, que basados en la irresponsabilidad ciudadana y política, infantiliza la sociedad y la hace irresponsable de sus actos. No habita fuera de sus fronteras, sino muy dentro de ellas.

"El Estado de Bienestar se ha desbordado y la democracia se ha convertido en autoindulgente, y también a menudo, corrupta. Sin reformas, el Estado de Bienestar moderno se hundirá bajo su propio peso"

La sostenibilidad del estado de bienestar ya fue brillantemente expuesta en toda su crudeza por Jhon Micklethewait y Adrian Wooldridge en The Fourth Revolution. The Global Race tu reinvent the State (2014), siguiendo un razonamiento histórico convergente con el de Tortella. Para los autores, no solo estamos obligados a lograr -estando muy lejos de ello- la máxima eficiencia económica del Estado, sino a defender los valores políticos que triunfarán en el siglo XXI: la democracia y la libertad o el orden y el control

Resumen los autores: “El Estado de Bienestar se ha desbordado y la democracia se ha convertido en autoindulgente, y también a menudo, corrupta. Sin reformas, el Estado de Bienestar moderno se hundirá bajo su propio peso. Mientras que el coste de la inacción es alto, las recompensas por llevar adelante la cuarta revolución serán extraordinarias: cualquier estado que aproveche las fuerzas innovadoras más poderosas de la sociedad pasará por delante de los demás. Occidente ha sido la región más creativa del mundo porque repetidamente ha reinventado el Estado. Tenemos toda la confianza de que lo que puede hacer de nuevo incluso en estos tiempos difíciles”

Estas lecciones, ya están siendo aplicadas, por ejemplo en Suecia; el país que más velozmente recorrió el estado de bienestar para llegar a sus límites, de los que han regresado a toda prisa, para recuperar una senda de cordura y prosperidad sostenible en el tiempo. Mientras tanto, en España, nadie piensa en el mejor futuro posible y sostenible, y algunos como el presidente del Gobierno, no solo anuncia sino que -solo en este caso- cumple su promesa de “gobernar sin el Parlamento”, es decir, regresando al siglo XVII antes del Bill of Rights de la primera revolución inglesa descrita por Tortella.