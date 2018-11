La cabalgada de Vox y el perro andaluz

“¡Nos ha llamado perro!”, denunciaba Inés Arrimadas este lunes en lo de Federico. “¡Perro!”, repetía horrorizada. Desde aquel dóberman socialista en el 96, los perros apenas habían enseñado el hocico en las contiendas electorales. Aquella la perdió Felipe González. Quizás por eso.

“Perro”, le espetó Moreno Bonilla a Juan Marín. Pero no un perro cualquiera . Ni siquiera ‘Un perro andaluz’, la película de Buñuel en la que no aparecía ni un perro ni un andaluz. Aquel perro iba dedicado a García Lorca, por entonces enemistado con el genio de Calanda.

”Marín ha pasado de ser perro de compañía de Susana Díaz a ser perro de presa”. ¿Eso es todo? ¿Es esa la atroz ofensa? A casi todo el mundo le gustan los perros. Es un animal con buena prensa. En Andalucía hay registrados más de dos millones, lo que indica el amor de su gente por estas mascotas. Que te llamen perro, más que agravio, debería recibirse como un cumplido.

La sultana andaluza no quiere sobresaltos el 2-D. Que nada cambie para que todo siga igual. Que no se amontone el personal ante las urnas

En Ciudadanos, sin embargo, se lo han tomado a mal. Es tan átona, insípida y esaboría la campaña andaluza, que el único momento de intensidad y brío ha sido lo del ‘perro de presa’. Que no es gran cosa. Así lo ha querido Susana Díaz. Que no se note que están en campaña. Que no se note que hay elecciones. Que no se movilice la gente. Un Arriola por bulerías. Un tiki-taka soporífero. Una dormidera estupefaciente.

La sultana andaluza no quiere sobresaltos el 2-D. Que nada cambie para que todo siga igual. Que no se amontone el personal ante las urnas. Está inquieta, nerviosa. Se siente tan fuerte “como unas medias mojadas”, que diría Silvia Plath. ¿Logrará formar gobierno? ¿Tendrán que repetirse las elecciones?

Vox sacude el tedio

Tan sólo la irrupción de Vox, ‘a caballo vamos pal monte’, ha sacudido la modorra. Una estruendosa galopada a lo Tom Mix. De sus apenas 20.000 votos en 2015 puede acercarse a los 150.000. De cero diputados a 3-5, según se mire los sondeos. De la nada absoluta a la entrada en el Parlamento. Todos se han puesto nerviosos. El PP, incluso, ha agitado el fantasma de una oscura financiación. Mentar la soga…

Ganará Susana, eso es sabido. Después de 35 años de régimen, mucha gente le tiene pavor al cambio. Prefieren lo putrefacto conocido. “Basta con que nos voten dos de cada diez andaluces”, confesaba un dirigente socialista bien amorrado al sillón. Y así será.

El PP mantendrá su segundo puesto, una gesta escuálida pero vital para su futuro. De producirse el ‘sorpasso’, la mancha naranja podría extenderse por toda España

Anteponen mantener su chiringo, su cortijo, su subvención, su carguito, su chollo a que un aire fresco se extienda por los rincones de San Telmo. Que levante alfombras, purifique el ambiente y expulse a los forajidos. Hay una Andalucía clientelar y satisfecha que chapotea alegremente en el insoportable hedor. Que no le importa viajar en el furgón de cola de la educación, la sanidad, el empleo, la inversión. Ande ella caliente…

El PP mantendrá su segundo puesto. Una gesta escuálida pero vital para su futuro. De producirse el ‘sorpasso’, la mancha naranja podría extenderse por toda España. Parece que el muro de contención del ‘efecto Casado’ va a funcionar. Podemos (Adelante Andalucía) y Ciudadanos se disputan el tercer lugar en el podio. Tan sólo Vox rompe el conjuro del tedio. Se ha convertido en el centro de la campaña. Un ladrido aislado. Quizás, el principio de algo.

Se anuncia para para ese domingo una nueva ración de más de lo mismo. El ocioso devenir de otra legislatura vacía. Los mismos perros, que nadie se moleste, con idénticos collares.