El ‘extremo centro’ de Pedro Sánchez

Me ha llamado mucho la atención que personas que están encantadas con el Gobierno de Pedro Sánchez, y que hace pocos días desconfiaban de él cuando era sólo secretario general del PSOE, ahora se preguntan si no es falta de coherencia su actual actitud ideológica, de un claro compromiso socialdemócrata y reformista. Responder con el tópico de que es otra mentira de los políticos de este tiempo, es quedarse en la superficie de la realidad. Todo en la sorprendente llegada a la presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez, y en el contenido político y personal de su Gobierno, encaja bien con los signos de esta época, época que nos arroja abruptamente al futuro, sin ningún mapa para orientarnos en él.

A un amigo que me dijo lo de la “coherencia” del presidente Sánchez -“estoy encantado, pero no le quito ojo”, me escribió- , le respondí algo así como: “en este tiempo, la coherencia no puede ser rutina”. Así, el dirigente político está obligado a sorprender, y para eso necesita ocultar sus verdaderas intenciones, no sólo de cara a sus rivales electorales, sino a sus colegas de partido, y desde luego a los informadores, periodistas y tantos otros agentes que actúan en el confuso y terrible universo en el que se forma la opinión pública de las democracias actuales. El político está condenado siempre a sorprender, y eso lo escribió Maquiavelo hace siglos, refiriéndose al príncipe que quiere mantener su poder y liderazgo, y Max Weber profundizó en esas ideas políticas maquiavélicas desde la perspectiva de la ética.

Este Gobierno, aunque se reclame de la tradición del PSOE, ha soltado amarras con el pasado, un pasado honroso, el que empieza con Felipe González, pero que ya no podrá ser el referente canónico de los socialistas.

Max Weber distinguió la ética del científico, que era la ética de la convicción (cuando la verdad se expone completa, sin ningún ocultamiento), de la ética del político, o ética de la responsabilidad, cuando el gobernante tiene que ocultar ciertas verdades por razones muy distintas. Weber no era un cínico, y sostenía que el político auténtico, con vocación política, es decir, coherente con su ética, debía saber conjugar la ética de la convicción, con la ética de la responsabilidad.

Pedro Sánchez ha sorprendido porque su coherencia no se apoyaba en la rutina. Rutina que llevó a la mayoría de los periodistas a equivocarse sobre sus posibilidades y propósitos. No ha hecho un Gobierno compuesto por miembros de su Ejecutiva, incluso de su partido, y su radicalidad no procede de los tópicos izquierdistas, sino precisamente de su ruptura con su propio y reciente pasado. Baste observar quienes son las mujeres y hombres que asumen las máximas responsabilidades en Economía, Hacienda e Interior. Ya lo han calificado como extremo centro.

La respuesta de los demás partidos está instalada en misma rutina. Podemos sigue utilizando su vieja semántica anguitiana, o neocomunista, criticando que este Gobierno nuevo es igualmente poco representativo de la “mayoría social”. Es divertido advertir que lo que fue un lenguaje eficaz en Podemos contra Rajoy, ahora suena a antigualla. Y es que los ministros de este Gobierno son verdaderamente una élite, cosa muy distinta que una casta. La malévola definición de Podemos sobre “las puertas giratorias”, en este Gobierno es al revés: sus miembros perderán ingresos por ser ministros, y su futuro profesional nada deberá a que hoy estén en el Gobierno de España. Además, este Gobierno de élite es un instrumento eficaz contra el populismo. El populismo crece cuando los gobernantes, en vez de comportarse como los mejores gobernando, intentan ganarse los votos del pueblo trasmitiendo la idea de que los gobernantes hacen lo mismo que sus gobernados. Además de una mentira absoluta, el populismo encubre así su incapacidad para gobernar bien.

El PP incurre en similar rutina. Su portavoz en el Congreso manifestó que el Gobierno de Sánchez es como el de Zapatero. De nuevo viejas palabras, usados “argumentarios”, porque no existe inteligencia para definir lo nuevo. El Gobierno de Sánchez se diferencia del de Zapatero en fundamentales líneas políticas: su relación con Cataluña es distinta que la que tuvo Zapatero con Maragall, y ahí está Borrell para demostrarlo (por cierto, Josep Piqué, ex-ministro con Aznar, celebra que sea Borrell ministro, porque evita eso mismo); tampoco hará nunca gestos antiamericanos; y no menos importante, con este Gobierno se enterrará la resurrección del mito de la Guerra Civil con fines electorales, que tanto daño ha hecho al consenso constitucional, siendo el caldo de cultivo del populismo informativo y partidario. En su lugar, habrá una perspectiva europea, un cosmopolitismo que deja atrás discusiones autárquicas de nuestro pasado.

Ciudadanos se ha quedado sin argumentos, no tanto porque rompió su imagen de ser incompatible con la corrupción de los partidos, sino porque no puede competir con el Gobierno de Sánchez en términos de modernidad política. El Gobierno de Sánchez, aunque se reclame de la tradición del PSOE, me parece que ha soltado amarras con un pasado, un pasado honroso, el que empieza con Felipe González, pero que a partir de ahora ya no podrá ser el referente canónico de los socialistas. Paradojas de la historia, su Gobierno es el que menos depende de los afiliados y de la organización de su partido.

El Gobierno de Sánchez puede ser un aliado de Macron en su intento de revitalizar la Unión Europea. Eso requiere un esfuerzo suplementario para conseguir un consenso interior. Si lo logra en ambas vertientes, el Gobierno de Sánchez será duradero.