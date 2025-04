Europa es un tigre de papel (higiénico)

Lamento parafrasear al criminal pedófilo de Mao, pero la realidad obliga. Europa pinta menos que un catecismo del Padre Ripalda en Podemos. Se han pasado años insistiéndonos en que ser de la antaño Comunidad, hoy Unión, Europea era el pase VIP para todos y que sin formar parte de tan selecto club jamás seríamos nada. A derechas e izquierdas, porque aquí no cabían matices, como no caben cuando de asuntos del mundialismo se trata, a los hechos me remito. Sucedió, como nos pasó a muchos con la OTAN, que la idea que teníamos de una Europa entendida como tercer poder entre el yankee y el soviético, basada en una historia, moral, cultura e intereses económicos comunes no la Europa que pretendían los que manejan los hilos.



Uno, bobo, se había imaginado esa Europa que asentaba sus pies en un humanismo profundo, en el cristianismo, en los valores humanos, en la cultura y los sistemas que respetasen los valores y derechos del individuo, respetuosa entre sus miembros y decidida a colaborar en aquellos asuntos económicos de interés común. Un edificio, si se me permite, en que los vecinos fuesen amables, educados, que se pusieran de acuerdo con la mejor de las voluntades y se dedicasen a que fuera sólido y evitando malas querencias o envidias egoístas.



Nada de eso se ha cumplido y existen en la actualidad casas de lenocinio mejor organizadas que la UE, que solo ha sabido crear una burocracia kafkiana, unas leyes que atentan al sentido común y unas desigualdades enormes. Lo de los países PIG se ha quedao en un chiste de claustro conventual al lado de cómo nos ven los países ricos a los pobres. Y no nos metamos en honduras, porque si a defensa nos refiriésemos los llantos anegarían el Sahara. Así que, de resultas de esa política de champán bebido en zapato de tacón de aguja de vedette, caviar y foie y a vivir que ya pagará alguien, hemos llegado al presente. A la que Trump ha movido el culo en su silla el castillo de naipes europeo se ha ido a hacer puñetas, las bolsas se han desplomado y en España nuestro parquet económico se ha pulverizado. Ahora todo son prisas y corridas, con perdón, arriba y abajo y la Von der Brujen se apresura a ofrecerle pactos a un Trump que los necesita tanto como Cayetana Álvarez de Toledo necesita un profesor de oratoria.

Trump no es un malnacido, Trump es un patriota norteamericano que, mejor o peor, hace lo que pieza que beneficia a su país, mientras que nuestros dirigentes hacen es lo que creen que es mejor para sus bolsillos

El presidente de los EEUU ha hecho lo que tiene que hacer un líder: proteger a su país, salvaguardar sus intereses, dejarse de mantener vagos y buscar pactos con aquellos que, aun siendo enemigos, se puede llegar a acuerdos ventajosos. Qué cabronazo, dicen muchos políticos, pues no va y nos fastidia a nosotros, los europeos, sus socios estratégicos, mientras que pacta con Putin o con China. A ver, tontos de baba, si pacta con la oposición es porque así, de entrada, los neutraliza en cierta forma y, segundo, Europa no era aliada de los EEUU, simplemente era ese hijo vago que se niega a trabajar y espera que su padre le de techo, sofá, alimento, cobijo, lo defienda y, además, le da pasta para irse por ahí con los amigachos. Trump no es un malnacido, Trump es un patriota norteamericano que, mejor o peor, hace lo que pieza que beneficia a su país, mientras que nuestros dirigentes hacen es lo que creen que es mejor para sus bolsillos, bien sea con la COVID, las vacunitas y las empresas que auspiciaba Von der Layen, bien con el mamoneo de las subvenciones a países tercermundistas que no son más que negocios sucios, bien con ese imperialismo disfrazado de buenismo como es la francofonía.



Europa ya no existe y lo que pudiese quedar en pie no es más que negocio para unos pocos. Puro papel higiénico. Por eso,Trump ha decidido limpiarse el trasero con él. Ah, y no me digan que es una sorpresa porque esto se veía venir a la que el del pelo naranja llegó a White Hall y sacó la calculadora. Que el tío no tiene cara de mantener gandules.