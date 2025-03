Europa quiere la llave de tu hucha

Nos quieren vender el euro digital como totalmente necesario para nuestra soberanía europea, lo que quiera que signifique eso, más allá de pretender ser los jefes del mundo. Y por más vueltas que le doy, no consigo ver en qué nos beneficia a los ciudadanos esto del euro digital. Tampoco consigo saber si pretenden que conviva con el dinero en metálico o, cualquier día, nos dicen que los billetitos ya no sirven, que los lleves al banco antes de tal día para convertirlos en dinero digital o te quedas sin esa pasta.

Ahora de pronto les ha entrado la prisa y nos dicen desde el Banco Central Europeo que sí o sí se va a imponer en octubre de este año. Sí o sí, Europa ha decidido interferir en la política nacional de cada país, imponiendo lo que le viene en gana, sin que nadie lo haya elegido ni votado, que para eso son los que saben.

Y más que van a saber, porque una de las cosas que ya nos dejan claro es que el anonimato es totalmente imposible con el euro digital. Y ya sé que estamos todos muy acostumbrados a pagar con tarjeta, con Bizum… Y que es muy cómodo. Pero también es muy tranquilizador saber que mañana puedo sacar todo mi dinero del banco e irme donde me plazca, sin dar explicaciones y pagando donde quiera y como quiera. Y todo apunta que no quieren que tengamos esa tranquilidad.

A lo mejor así nos puede explicar cómo ministros, como el señor Marlaska, que tienen un sueldo de 90.000 euros, se pueden comprar villas de más de un millón de euros al contado, sin hipoteca ni préstamos. O de dónde sale el incremento tan increíble del patrimonio del hermano de nuestro presidente, en tan solo cuatro años

Ya contamos en España con las restricciones más drásticas a la hora de pagar con dinero en efectivo, que gracias a Pedro Sánchez lo tenemos limitado a mil euros, con la excusa de que el dinero en efectivo es más difícil de rastrear y se pretende acabar con la economía sumergida y el fraude, aunque si eres parte del Gobierno o del entorno del amado líder, manejar bolsas de basura llenas de dinero está a la orden del día y no pasa nada. Pero tú no pagues nada en metálico por más de mileuros, que te ponen una multa del 25%.

También tenemos por otro lado a la amiga Hacienda, que hace unos días nos avisaba de que va a investigar a aquellas personas que manifiesten signos de riqueza que no se correspondan con su renta. A lo mejor así nos puede explicar cómo ministros, como el señor Marlaska, que tienen un sueldo de 90.000 euros, se pueden comprar villas de más de un millón de euros al contado, sin hipoteca ni préstamos. O de dónde sale el incremento tan increíble del patrimonio del hermano de nuestro presidente, en tan solo cuatro años. Porque lo cierto es que aquí hay una escala en la que están los políticos, que imponen políticas que a ellos no les afectan, y el resto de los mortales, que ya ni siquiera podemos votar si queremos o no esas políticas.

A mí todo me suena cada vez a más control sobre los ciudadanos y menos libertad para los mismos, mientras los dirigentes hacen lo que les viene en gana. Porque no se engañen, esto del euro digital no es otra cosa que tú tienes la hucha pero yo tengo la llave. Empezamos permitiendo que nos limiten el dinero que podemos pagar en efectivo, seguimos por tolerar que nos quiten el dinero en metálico y que controlen todo lo que gastamos y cómo… Y cuando te quieres dar cuenta, un día te están diciendo que no puedes gastar más de X dinero al mes en carne o que para poder comprar un coche tienes que tener determinados permisos.

Algunas les salen mal, como la de acabar con los coches de combustión e imponernos el coche eléctrico, ya que si la gente se niega a deshacerse de sus vehículos y a comprar coches que no queremos, al final las fábricas tienen que dejar los eléctricos de lado

Me pueden llamar conspiranoica tranquilamente, pero si este control desmedido sobre nuestro dinero y cómo podemos manejearlo o gastarlo continúa, no me extrañaría que dentro de unos años estemos volviendo al trueque: te cambio mis tomates por la leche de tu vaca o los huevos de tus gallinas. O te pinto la casa a cambio de que me arregles el coche. Pobre del que viva en una ciudad y no sepa hacer nada más que trabajar por una nómina.

Cada vez menos libertad, más control, más restricciones… Algunas les salen mal, como la de acabar con los coches de combustión e imponernos el coche eléctrico, ya que si la gente se niega a deshacerse de sus vehículos y a comprar coches que no queremos, al final las fábricas tienen que dejar los eléctricos de lado y volver a sacar al mercado los de combustión, porque no se comen un colín. Que es exactamente lo que ha pasado.

Pero muchas otras les salen bien, porque agachamos la cabeza y pasamos por el aro, y muchas veces, sin enterarnos. Esta no sé cómo saldrá, pero el día que nos digan que se elimina el dinero en metálico, que estoy convencida de que ese día llegará, no mire para otro lado, por favor. No le dé el control de mi dinero a gente que no tiene ningún control a la hora de gastar, tanto el suyo como el nuestro.