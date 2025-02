¿Europa? ¿Qué Europa?

Finiquitado el mandato del anciano que hablaba con seres inexistentes, saludaba a muertos y se perdía por los cerros de Kentucky mientras su hijo Hunter cometía todo tipo de fechorías impunemente, las cosas han cambiado en Washington de manera radical. Es lógico, por tanto, que Trump vea con malos ojos a esa Europa burocráticamente aristócrata encabezada por la emperatriz de la vacuna Von der Leyden, seguida por una recua de cortesanos aduladores pendientes de sus pequeñas miserias a la vez que de sus grandes vanidades.



Esta Europa no sirve, dijo el vicepresidente Vance que, como en la canción del Loco “Fuerte, feo y formal”, no vino aquí para hacer amigos. Los USA desean -y necesitan- una Europa sólida, fuerte, basada en naciones soberanas y libres que se asocian en plano de igualdad frente a problemas comunes, manteniendo cada una su personalidad y esencia. Trump no quiere oír ni hablar de ese pensamiento woke a la parisina, que tanta ruina y desgracia ha traído a nuestro Viejo Continente. Un asesor de la embajada de los EEUU, viejo amigo y buen conocedor del paño, me decía que en la Casa Blanca están hartos de tanto político europeo que, ante un problema internacional, se limita a arrugar la nariz, encogerse de brazos y esperar que los norteamericanos se ocupen.

Pero el viento ya no sopla a su favor puesto que el actual presidente ni sigue a Soros -¡bendito sea!- ni es partidario de nada que no sea la libertad. Como Milei

A nadie puede extrañar que al gobierno de los EEUU, Europa y lo que nos pase les importe una higa, porque lo que quieren es una reacción por parte de la ciudadanía, una insurrección democrática expresada en las urnas que arrincone al cuarto de las ratas a esos que se creen con el poder de anular unas elecciones limpias y justas simplemente porque no les ha gustado el resultado o a amenazan con la ilegalización de partidos patriotas porque no siguen las consignas de Soros. Pero el viento ya no sopla a su favor puesto que el actual presidente ni sigue a Soros -¡bendito sea!- ni es partidario de nada que no sea la libertad. Como Milei. Y cuando los miembros del sanedrín europeo han puesto el grito en el cielo afeándole a los USA que se reúnan con Putin para solventar el terrible conflicto armado en Ucrania, una invasión rusa que jamás tuvo que llevarse a cabo, han dicho que de eso nada y que quieren tomar parte. Pues haber espabilado antes, chavales. Que si el resultado es un tratado de paz honroso para ambas partes y Trump se compromete a la reconstrucción de la siempre querida y agredida Ucrania yo lo daría por válido.



¿O vamos a mantener la hipocresía europea que, por ejemplo, en el caso de Alemania le compra el gas a Rusia mientras le pone cara de cabreada? ¿Les enviaremos material de guerra viejo, como España, llenándonos la boca de que somos defensores de su libertad? ¿No es más práctico para la vida y la seguridad de los ucranianos dejar de hacer posturitas pijoprogres y llevar a cabo una Realpolitik? Y conste que quien esto escribe no es sospechoso de no apoyar a Ucrania y al presidente Zelensky desde el minuto cero de la invasión. Pero los discursos cargados de buenas intenciones no arreglan nada, señores. De la misma manera que si Trump consigue solucionar el problema del terrorismo de Hamas en Gaza, Líbano, Siria y demás y obtener un paz justa, seré el primero en aplaudir aunque mis simpatías estén ahora y siempre con Israel.



Claro que Trump hace a un lado a esta vieja, caduca, corrupta e inoperante Europa. Pero no a la Europa sólida y que defiende sus valores y estructuras que son, al fin y al cabo, las mismas que defienden los EEUU. No digan, pues, los Macron de turno si desde Washington se defiende o no a Europa. Precisemos a qué Europa se refiere el francés y a cual el norteamericano. Porque la de Schultz no es la misma que la de Meloni. Digo más: la de los Schultz, Macron y demás no es Europa. Es la cueva de Alí Babá y punto.