¿Europa primero?

La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca estuvo precedida de una campaña electoral en la que el entonces candidato prometió acabar con los que, según su visión, eran abusos intolerables que otros países, tanto aliados como hostiles, cometían en el terreno comercial y de la seguridad aprovechándose de Estados Unidos sin una justa reciprocidad. Sus caballos de batalla en este contexto fueron el déficit por cuenta corriente de la economía norteamericana respecto a China y la escasa contribución de los miembros de la OTAN al sostenimiento de la defensa común. Otro eje de su apelación a los votantes fue la lucha contra la inmigración ilegal, especialmente la mejicana, ilustrada con el intimidante anuncio de la construcción de un muro en la frontera meridional que disuadiese de manera efectiva a los “espaldas mojadas” de entrar irregularmente en territorio estadounidense. También destacó en sus encendidas alocuciones, amparadas bajo el expresivo lema “América primero”, la denuncia del acuerdo nuclear JCPOA con Irán firmado por su antecesor junto con Francia, Alemania, Reino Unido, China, Rusia y la Unión Europea, que calificó reiteradamente de “pésimo” y que se comprometió a revisar si era elegido.

Este conjunto de mensajes, lanzados con su característica retórica, dibujaban un panorama inquietante para el orden multilateral mundial que los Estados Unidos habían contribuido a crear y a sostener a lo largo de los últimos setenta años. Si bien cabía la posibilidad consoladora de que este despliegue de amenazas fuese más fruto del ardor de los mítines que de una verdadera voluntad de materializarlas y que, una vez instalado en el Despacho Oval, la realidad se impondría, las corrientes de fondo que han movido la política exterior norteamericana desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy prevalecerían y los elaborados checks and balances de la primera democracia del planeta moderarían la impetuosidad del magnate inmobiliario devenido líder del mundo libre, la verdad es que en el primer año y medio de su mandato ha dejado claro que no hablaba por hablar.

La hegemonía del Occidente desarrollado ha sido sustituida por un escenario complejo en el que China, Rusia, India y otros países en vías de desarrollo exigen que sus intereses sean tenidos en cuenta en igualdad de condiciones

Donald Trump ha retirado a Estados Unidos del Acuerdo Comercial Transpacífico, del Acuerdo de Paris sobre el Cambio Climático y de la UNESCO, y ha introducido una gran tensión en el seno de la OMC acusándola de no respetar su soberanía y bloqueando la designación de los miembros del Órgano de Apelación. El establecimiento de aranceles generalizados sobre las importaciones de acero y aluminio y el examen de la opción de gravar compras de productos chinos por valor de cien mil millones de dólares han agitado el fantasma de una guerra comercial de consecuencias muy lesivas para la economía global. Aunque tras la primera embestida ha suspendido temporalmente estas medidas abriendo un período de negociaciones con los países afectados, su pretensión es conseguir contrapartidas a nivel bilateral en términos de reducción de exportaciones a Estados Unidos y otras ventajas. Todo indica que la Administración Trump ha sustituido el marco de reglas y principios que venía rigiendo el comercio internacional, inicialmente con el GATT y después con la OMC, por un enfoque basado en resultados mediante el trato individualizado con cada uno de sus interlocutores, inspirándose sin demasiado recato en la desaprensiva receta de que el fin justifica los medios.

En el campo geopolítico, la iniciativa más perturbadora que ha tomado ha sido sin duda el abandono del JCPOA con la República Islámica de Irán, un acuerdo trabajosamente logrado por la diplomacia comunitaria, juntamente con los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y Alemania. La frustración europea se ha visto incrementada por la inutilidad de los esfuerzos de Macron, Merkel y May -en el caso británico no ha valido la famosa “relación especial”- para convencer a Trump de no dinamitar un instrumento tan útil para la estabilidad de Oriente Medio y la paz mundial. Aquí las percepciones y las consiguientes estrategias de las capitales europeas y de Washington difieren totalmente: en Bruselas el JCPOA es considerado un éxito y un valioso elemento de partida para nuevos avances hacia la apertura económica y política de la teocracia iraní mientras que el equipo de representantes de la línea dura, que en la actualidad controlan el Departamento de Estado y la seguridad nacional, persiguen la caída del régimen jomeinista sometiéndolo a una intensa presión que desemboque en un alzamiento de la población, para así conseguir lo que no se logró en 2009 con el movimiento verde.

Ante este panorama desalentador, la Unión Europea se ha de plantear cuál ha de ser su política exterior a corto y medio plazo. De manera inmediata, una posibilidad es tomarse la presidencia de Trump como un accidente en el camino de un multilateralismo considerado irreversible pese a su momentánea parálisis, capear el temporal como mejor se pueda y esperar mejores tiempos. Desde esta perspectiva, el acuerdo nuclear con Irán se puede salvar en colaboración con Rusia y China, oponiéndose a las sanciones extraterritoriales que pueda imponer Estados Unidos, promoviendo litigios en la OMC y acciones diplomáticas enérgicas en la ONU y realizando las transacciones comerciales con la República Islámica en euros o renminbis para escapar del sistema bancario estadounidense. En cuanto a los aranceles que Trump blande como arma arrojadiza, es cuestión de negociar reducciones de las exportaciones y otras compensaciones comerciales que calmen las ansias reivindicativas de la actual Administración norteamericana sin recibir demasiado daño.

Europa debe responder con una más efectiva capacidad de defensa, un sistema productivo más competitivo, una moneda común más sólida y un espacio jurídico de auténtica confianza mutua

Un enfoque más completo y de recorrido más largo debería asumir que la estructura geopolítica general ha cambiado y que nos encontramos en un mundo crecientemente policéntrico en el que los avances del multilateralismo serán cada vez más difíciles. La hegemonía del Occidente desarrollado marcando las reglas del comercio internacional ha terminado y ha sido sustituida por un escenario complejo en el que China, Rusia, India y unos países en vías de desarrollo de economías progresivamente potentes exigen que sus intereses sean tenidos en cuenta en igualdad de condiciones. Si el tablero internacional va hacia una mayor presencia de las relaciones de fuerza en detrimento del soft power y de la búsqueda del beneficio compartido, los europeos, sin renunciar al multilateralismo basado en la negociación y en el equilibrio que siempre ha inspirado nuestro proyecto de integración y que aspiramos a extender en el plano global, hemos de evitar el idealismo ingenuo y la creencia de que la alianza transatlántica siempre estará ahí para protegernos militarmente y para impulsar nuestros valores comunes. Nuestra Unión de Estados y ciudadanos ha de reforzar su unidad, vigorizar sus instituciones y estrechar la colaboración leal entre los socios que la componen. Ello implica una capacidad de defensa europea más efectiva, un sistema productivo más competitivo, una moneda común más sólida, un espacio jurídico de auténtica confianza mutua, una solidaridad más generosa y una interacción con el resto del orbe en la que se oiga una sola voz europea, alta y nítida, y no un coro disperso y cacofónico.

Tan equivocado sería renunciar a nuestros ideales para jugar despiadadamente la partida hobessiana que no conoce otra regla que la ley del más fuerte, como no prepararnos para preservar nuestros valores sin poner en riesgo nuestros legítimos intereses. Lejos de las posiciones extremas de dominar el mundo o darle la espalda, Europa debe aspirar a un liderazgo en los campos moral y del conocimiento que lo conduzca a la paz, la prosperidad y el progreso en beneficio de todos los pueblos de la tierra.