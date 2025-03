¿Está preparada Europa para la guerra?

Hay un refrán en español que dice que nadie se acuerda de Santa Bárbara hasta que truena. Santa Bárbara fue una mártir del siglo III que, según cuenta la tradición, cuando fue ejecutada por su propio padre cayó un rayo del cielo que le fulminó en el acto. Esa es la razón por la que se convirtió en patrona de los artilleros, los mineros… y los electricistas. Utilizamos ese refrán para decir que ignoramos los problemas hasta que los tenemos encima y ya es tarde porque ha comenzado la tormenta y hay que sortearla con lo que tenemos a mano.

Eso mismo es lo que ha sucedido con los europeos y su tormentosa (nunca mejor traído un adjetivo) relación con la defensa. Los presupuestos de defensa europeos nunca fueron tan altos como los de Estados Unidos, cuyo papel como potencia hegemónica le ha obligado a mantener un ejército inmenso y bien financiado para poderse desplegar en cualquier parte del mundo con gran rapidez. No eran equivalentes a los de Estados Unidos, pero eran altos durante la guerra fría porque existía el temor de que los soviéticos invadiesen Europa occidental. Había que contenerles y eso sólo se hace de forma efectiva con armas.

Tras la caída del muro y la implosión de la URSS en Europa respiraron aliviados. Por fin se alejaba el odioso fantasma de la guerra. Eso tenía implicaciones en defensa. Ya no eran necesarios ejércitos tan grandes, ni destinar tanto dinero a las fuerzas armadas. Todos sin excepción fueron recortando las partidas de defensa y profesionalizando las tropas. La conscripción, que fue un invento europeo, de la revolución francesa para ser más precisos, se fue abandonando. En Francia eliminaron el servicio militar en 1996, en España en 2001, en Italia en 2004, en Alemania en 2010. Los británicos ya lo habían abolido mucho antes, en 1963 cuando estaban desmantelando el imperio. En Estados Unidos acabaron con el desprestigiado “draft” en 1973 al término de la guerra de Vietnam.

Los ejércitos europeos se transformaron por completo ajustándose así a las nuevas necesidades y a la realidad geopolítica que imperaba en aquel momento. No se esperaba una guerra, no había amenazas en el horizonte, luego no tenía sentido gastar de más en un apartado que nunca ha sido demasiado popular. Fue a partir de 2014 cuando se despertaron de golpe. No fue porque Obama les había pedido que gastasen más, sino porque Rusia anexionó Crimea. Los más cercanos a la frontera oriental como Polonia, los Bálticos o Finlandia dispararon el gasto militar en previsión de que la cosa empeorase. Y empeoró. En 2022 Rusia invadió ucrania y eso empujó a todos los Gobiernos europeos a tomarse más en serio esto.

El gasto total de defensa de la Unión Europea se ha incrementado en más de un 30% desde 2021 y alcanza ya los 325.000 millones de euros, aproximadamente el 1,9% de su PIB. Pero el progreso ha sido muy desigual. En el Este ha crecido mucho, en el Oeste muy poco. La razón hay que ir a buscarla a que los Gobiernos no quieren detraer de otras partidas, especialmente las sociales, que son las que pueden vender ante el electorado. Un programa de asistencia social es un buen reclamo de campaña, un batallón de tanques no.

El realineamiento de Donald Trump a favor de Rusia y contra sus aliados europeos marca el inicio de una nueva fase. La arquitectura de seguridad en Europa se ha evaporado. Europa se encuentra sola y se contempla ante el espejo en toda su desnudez. Para complicar más las cosas, deben tomar decisiones complicadas y han de hacerlo cuanto antes. Deben, por ejemplo, ponerse de acuerdo para desplegar una fuerza de paz en Ucrania tan pronto se alcance un armisticio. Concuerdan en eso, pero aún no saben cómo lo van a llevar a cabo. Francia y el Reino Unido, que son las dos únicas potencias nucleares de Europa y las que mayor ejército tienen, capitanean la iniciativa. No sería en principio gran cosa, tan sólo una misión de mantenimiento de la paz de unas pocas decenas de miles de efectivos ubicadas en una serie de puntos estratégicos como ciudades y puertos para vigilar el cumplimiento del alto el fuego. Se mantendrían alejadas del frente y su labor se asemejaría más a la de un cuerpo de policía.

Pero eso es mucho presumir. No hay garantía alguna de que Rusia quiera mantener la paz, por lo que la misión europea tendría que estar preparada para combatir en el caso de que fuese necesario. Muchos países europeos tendrían ahora mismo problemas serios para poner sobre el terreno un puñado de brigadas con capacidad de combate. Eso comprometería su propia defensa y la de otros países de la OTAN como las repúblicas bálticas, donde hay tropas de la alianza acantonadas desde hace años para disuadir a la aviación rusa de penetrar en el espacio aéreo europeo. Incluso franceses y británicos tendrían problemas. Cualquier despliegue de este tipo absorbería unidades de reserva de la OTAN que han de estar siempre disponibles. Por ahora, y según están las cosas, Estados Unidos tendría que seguir echando una mano aunque sólo fuese dando cobertura aérea.

En el futuro eso puede (y debe) cambiar. Pero sólo podrá hacerlo si del 1,9% en defensa sobre PIB actual se salta hasta un mínimo del 3%, es decir, más del doble de lo que están gastando ahora después de haber incrementado las partidas de gasto de forma sostenida desde 2021. En la OTAN hablan ya del 4% como objetivo, algo que muchos ni siquiera se plantean en estos momentos. De hecho, en algunos países como España el gasto militar será este año del 1,3% sobre el PIB (en 2019 era del 0,9%) y el Gobierno pretende elevarlo hasta el 2%, pero con calma, no espera alcanzar esa cifra hasta 2029.

Los nuevos fondos habrán de convertirse en capacidad militar, y eso no es tan sencillo. En el caso de guerra en Europa el ejército estadounidense podría poner sobre el terreno en un plazo relativamente corto de tiempo a unos 300.000 efectivos. Eso mismo es lo que deberían igualar, pero los ejércitos europeos tienen problemas de reclutamiento incluso con su minúsculo tamaño actual. Tendrían que ofrecer mejores pagas y condiciones a la tropa, lo que elevaría sustancialmente el coste. A cada soldado hay que entrenarle y armarle. En el caso de que preste servicio en unidades acorazadas harán falta vehículos blindados. Se estima que, sólo para frenar a los rusos en las repúblicas bálticas, harían falta unos 1.500 tanques.

Eso por no hablar de otro tipo de capacidades que no están tan a la vista como inteligencia, observación y guerra electrónica. Las fuerzas aéreas europeas tienen muchos aviones, pero carecen de municiones en cantidad suficiente para entrar en combate. Los entrenamientos aéreos son caros, por eso se realizan pocos. En el campo de la inteligencia y la guerra electrónica los europeos dependen casi por completo de Estados Unidos, que les aportan la capacidad de encontrar objetivos e interpretarlos.

En el caso de que superen todos esos inconvenientes, que no son pocos, tendrían que trabajar juntos y poder realizar grandes despliegues coordinados. Ahí de nuevo nos encontramos con que el sistema de defensa europeo orbita en torno a una serie de cuarteles controlados por estadounidenses. La comandancia suprema aliada en Europa, creada en 1951 poco después de nacer la OTAN, siempre ha estado dirigida por un general estadounidense de cuatro estrellas. El primero fue Dwight Eisenhower y por ese puesto han pasado algunas celebridades como Alexander Haig o Wesley Clark. Por debajo de ellos hay oficiales británicos y franceses, pero siempre a un nivel mucho menor ya que ni los unos ni los otros podrían con sus propias fuerzas realizar despliegues a una escala amplia.

Con esto tendrían que empezar casi desde cero y al principio necesitarían a los estadounidenses. Una vez hayan hecho crecer y puedan coordinar sus fuerzas armadas tienen que mantenerlas funcionando. Eso significa personal y municiones. La producción de artillería ha crecido mucho en Europa a raíz de la guerra de Ucrania, pero siguen estando retrasados entre otras cosas porque la industria de defensa europea no quiere comprometer inversiones millonarias si luego no va a poder mantenerlas.

La industria armamentística europea es importante y dispone de la tecnología necesaria para fabricar sistemas de defensa modernos, pero necesita que le hagan pedidos. En Europa se construyen buenos buques de guerra, aviones de caza, vehículos acorazados y sistemas antiaéreos. Empresas como BAE Systems, Thales, Leonardo, Rheinmetall, Navantia o corporaciones paneuropeas como Airbus o MBDA son grandes proveedores de armamento en todo el mundo. La apuesta, en definitiva, es a largo plazo, no para salir del paso en un momento crítico y difícilmente repetible.

Por último, no harían mal en abordar el que quizá sea el tema más espinoso de todos, el de la disuasión nuclear. Salvo Francia y el Reino Unido ningún otro país europeo dispone de arsenal nuclear. Esto es así porque Estados Unidos les proporcionaba un paraguas a través de la OTAN. En España, por ejemplo, se abandonó el programa nuclear, conocido como proyecto Islero, poco antes de ingresar en la OTAN, Italia lo hizo en esa misma época y Alemania nunca trató de desarrollar su propio programa. No veían necesario desarrollar sus propias armas nucleares ya que podían contar con las de Estados Unidos para su defensa. Hoy hay cabezas nucleares en Bélgica, Alemania, Italia y los Países Bajos. Si los estadounidenses se marchan se irían con ellos. Hoy por hoy el Reino Unido y Francia no pueden replicar el escudo nuclear de Estados Unidos en Europa porque carecen de ojivas suficientes, unas 400 entre ambos, frente a unas 2.000 que tienen los rusos apuntando a Europa.

Con eso podría bastar, al menos a efectos de disuasión. Incrementar el tamaño de sus arsenales sería muy caro y llevaría mucho tiempo. En una conflagración nuclear Rusia tendría las de ganar, pero ciudades como Moscú o San Petersburgo desaparecerían del mapa. Es más urgente mejorar las fuerzas convencionales primero y luego ponerse con este asunto en el que Francia y el Reino Unido tendrían un papel estelar. Lo que no puede permitirse Europa es esperar. No cabe la posibilidad de meter de nuevo la cabeza en un agujero, rezar para que no pase nada y aguardar a que Trump concluya su mandato en 2029 ya que el siguiente podría ser JD Vance, que es incluso más hostil hacia Europa que su jefe. El mundo ha cambiado y deben adaptarse o cambiarán muchas más cosas, esta vez en el interior de nuestros países.