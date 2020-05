España no es país para niños

Estamos de luto oficial, aunque las terrazas estén llenas y los parques vacíos. El período de luto más largo de nuestra democracia: diez días. Aunque se hagan fiestas de cumpleaños innecesarias que provocan un rebrote del coronavirus en Lérida y sean constantes las faltas de responsabilidad colectiva que día si día también vemos en nuestras calles, estamos de luto. Aunque se insulten y se hagan incitaciones al odio en el Congreso, estamos de luto. Pero el luto se merece un respeto, un respeto colectivo del que creo que aún carecemos, respeto por los que han estado muy jodidos en las UCIs de nuestro país y han superado la enfermedad, respeto por los que han estado dejándose la piel por salvarnos y alimentarnos, respeto por los que nos han dejado, respeto por nuestros mayores, respeto por nuestros niños. Un respeto y una consideración que no existe en este país.

Sólo hace unos días que sanitarios y pacientes se jugaban la vida sin EPIS, sin respiradores, con batas hechas con bolsas de basura, sin mascarillas para la población y ahora nos seguimos jugando la salud, pero también, ahora sí, la economía, pese a que para muchos parece que la música no va con ellos. O bien tenemos una memoria colectiva de pez. Y cuando ya estamos todos en fase 1 y nos preparamos para la 2 y tenemos la autorización, desde el sábado, de Pedro Sánchez para organizarnos las vacaciones -los que puedan pagárselas, claro- descubro o tomo mayor conciencia de que España no es un país ni para niños ni para viejos. Sí que es país de madres trabajadoras frustradas que ahora no pueden recurrir a la ayuda de los abuelos para la crianza y que el Estado que dicen del “bienestar” nos está dando la espalda.

Parece increíble que muchos de nuestros mayores sigan todavía en casa por miedo a toda esa gente que no respeta algo tan básico como el uso de mascarilla, pese a que ya es obligatorio

Totalmente de acuerdo en reactivar una economía que está más que en coma, es necesario para vivir y por nuestra salud mental, pero en paralelo hay que pensar y activar otras cosas. Pena me da ver terrazas llenas y parques vacíos que nuestros hijos -tras casi 80 días de confinamiento- no pueden utilizar. Que los deportistas puedan irse a entrenar a la playa pero que nuestros niños no puedan ir a construir castillos en la arena. Que nuestros mayores se sigan quedando en casa por miedo a que los demás no respeten algo tan básico como el uso de mascarilla, ahora ya obligatorio. Quizás la medida llega tarde -seguro- pero hay que ponérsela para protegerse a uno mismo y a los demás.

Sánchez dijo al inicio de la pandemia y del encierro colectivo que no iba a dejar nadie atrás y nadie ha pensado en todas esas madres -entre las que me incluyo- que tenemos que teletrabajar -bienvenido sea el trabajo, dicho sea de paso- y que tenemos a cargo a niños pequeños. Nadie ha pensado ni un plan seguro para ellos ni para las mamás trabajadoras. Les aseguro que teletrabajar sola en casa con dos niños de cuatro años es una tarea de locos, pero se asume; el problema es tener que salir a trabajar, algo totalmente necesario para sobrevivir y subsistir, y que nadie haya pensado en las alternativas que podemos tener las familias sin recurrir a nuestros padres y sin tener escuelas. Y si a la suma de mamá, trabajadora, le añades la de autónoma, mejor buscas tratamiento psiquiátrico para sobrevivir en esta selva.

España no es país para niños, la conciliación laboral y familiar no existe y es evidente que esta pandemia, si ha evidenciado algo, es todas y cada una de las carencias que tenemos como sociedad. Pedro Sánchez prometió no dejar a nadie atrás cuando decretó en marzo el estado de alarma, cuando nos encerramos en casa por el virus. No sólo es hora de las terrazas y del turismo, es hora de trabajar muy duro para hacer de España un país en el que la conciliación de la vida familiar sea real no una total y absoluta falacia como lo es ahora. Esta buena frase del presidente de “no vamos a dejar a nadie atrás” se va a quedar en eso, una buena frase. Cuídense.