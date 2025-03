En caso de duda, periodismo

El título de la columna que empiezas a leer, amigo lector, es un consejo que recibí un día de Manuel Martín Ferrand, un grande de este oficio que hoy debería estar entre nosotros para poner el punto de equilibrio que tantas veces nos fata a todos. Con el presidente Sánchez los periodistas, algunos al menos, hemos de aceptar la realidad que va marcando, a ver quién se cansa antes, él de decir mentiras y medias verdades, o nosotros de seguir escribiendo el mismo artículo. Hace un tiempo consideré penoso el esfuerzo de escribir artículos inspirados siempre por la misma persona. Pensaba que los lectores merecían algo más de originalidad, de diversidad en los argumentos. Mejor pensar en otra cosa. Visto lo visto y ya que el 'número 1' -¿así lo llaman algunos cercanos, no?- insiste en sus contorneos, en sus mentiras y falsificaciones, lo más conveniente es dejarlo, y que sea lo que Dios quiera.

Así pensaba hasta que llegué a la conclusión de que esto que cuento es precisamente lo que el sanchismo pretende, el desgaste de quien discrepa y es capaz de desnudarlo y retratarlo como el peor presidente de la democracia. Además, seguía cavilando, esta es mi obligación como ciudadano y periodista. Ni agotamiento a la hora de criticar al poder ni equidistancia, ni límites a la hora de escribir lo que uno piensa.

El poder es sólo ya una cuestión ontológica en manos de un tarabilla que está rodeado de un puñado de alabarderos que hace años abominaban de él

A veces cuesta enfrentarse con las palabras al sanchismo, un movimiento -sí señores, un movimiento como se montó el otro en illo tempore- producto de la mediocridad neta. Ciertamente no nació con unos principios debidamente programados. En semejante fenómeno sólo hay improvisación, falta de preparación y ansiedad por conservar el poder. Lo demás, el muro que nos divide , la polarización que nos radicaliza, su falta de respeto a las normas de la democracia en la que sobra el Parlamento, sus alianzas con lo más oscuro del paisaje político no son más que consecuencia de esa ramplonería que gasta. Tiene que sostenerse, aguantar, y para eso no duda en apoyarse en todo aquello que le pueda mantener en el poder y, de paso, no pueda quitárselo. Quizá sea esta una razón, la más decisiva, de su fobia y repugnancia al Pp.

La política para Sánchez es ya una especie de juego, como si fuera un logogrifo de esos que hacíamos de pequeños en los que, combinando letras, adivinábamos palabras. El poder es sólo ya una cuestión ontológica en manos de un tarabilla que está rodeado de un puñado de alabarderos que hace años abominaban de él. Las decepciones de quienes estuvieron en contra y hoy ocupan un puesto remunerado gracias a la voluntad del presidente es larga. Ellos saben que lo sabemos. Se cuidan al hablar. Uno nunca termina de conocer a una persona, y si se dedica a la política el esfuerzo es baldío. Un amigo gracioso suele preguntar: ¿hay alguna cosa que no envejezca a la vez que tú? Y él mismo se responde, sí, el sanchismo. En fin, mejor el humor que la aflicción.

Como los lectores me leen en un medio en el que la libertad del columnista es sagrada, y ya que a mí la vida me ha otorgado una amplia resistencia para el aguante y la paciencia, vuelvo cada martes con bríos renovados. Cierto, como pasa con el verso, a Sánchez le viene bien eso de todas son como tú/ pero no te pareces a ninguna. Reconozcámoslo, parecerse a este señor es muy difícil si uno no se instala con verdadera devoción en la exageración y el disparate. Por lo dicho, llama la atención que cada vez que el presidente se muestra ventajista y embustero, ese público -al que llaman con razón cautivo- aplauda a rabiar. Para muchos, un gran enigma el de este agradecido respetable. Sigue el rastro del dinero y despejaras el misterio, me aconsejan.

“No hay diplomacia creíble sin un ejército creíble”. Seguro estoy de que semejante gilipollez justifica el sueldo de un asesor. Desde luego es difícil discrepar de semejante obviedad

Pero sigo el rastro de lo que tengo más a mano. A saber, la última frase del laboratorio de titulares monclovita: “No hay diplomacia creíble sin un ejército creíble”. Seguro estoy de que semejante gilipollez justifica el sueldo de un asesor. Desde luego es difícil discrepar de semejante obviedad. Bien, demos la razón a Sánchez, y si nos deja parafrasear su argumento lo dejémoslo en este otro: No hay Gobierno creíble sin un Ejército creíble. ¿Y quién va a hacer creíble al Ejército y a este Gobierno? ¿Sumar, Bildu, ERC, Podemos? Toda su compañía es refractaria a las inversiones que España está obligada a acometer. Tendrá que ser el Pp el que eche una mano. ¿Cómo, a qué precio, de qué manera? Alguna fórmula ha de haber para Feijóo responda como se espera sin tener que engordar al personaje en cuestión. Mal harán los populares si no venden caro el apoyo que Sánchez necesita para parecer en Europa lo que parece en España. El jueves se verán las caras. Llegar a un acuerdo con quien acaba de poner, para vergüenza de muchos españoles, a la Fiscalía y Abogacía del Estado de rodillas y a los pies de Puigdemont es tarea muy arriesgada. Los tratos se deben hacer con gente fiable y previsible, y ustedes me contaran de quien estamos hablando.

¿Qué será lo siguiente? Yo ya no soy capaz de imaginar qué vendrá tras este último e infame manejo de la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Afirma Javier Cercas que la verdad es cara, compleja y difícil de explicar, y que la mentira es más barata, más sencilla y fácil de explicar. Lo sabe Sánchez. Y, para su desgracia, lo sabemos algunos otros también que, aunque podamos aburrirnos, seguiremos erre que erre. De derrota en derrota hasta la victoria final.