Jornada laboral, salarios y pensiones

Si en cualquier país capitalista echamos la vista, digamos cien años atrás, constatamos la coexistencia de una cada vez menor jornada laboral con un alza impresionante de los salarios, así como con un aumento de las semanas de vacaciones pagadas y con un incremento de los años de jubilación remunerada. Esta maravillosa coexistencia se ha sostenido en dos palancas: un crecimiento significativo de la población y un fuerte avance de la productividad. Lo primero ha permitido que la población ocupada sobrepase la población jubilada por el monto necesario para garantizar el equilibrio actuarial del mecanismo de reparto que regula el sistema de pensiones de la mayoría de países desarrollados. Lo segundo, el aumento de la producción por hora trabajada, ha hecho posible que un número creciente de trabajadores trabaje cada vez menos y viva cada vez mejor.

Desgraciadamente, el crecimiento de estas dos variables en las dos últimas décadas y, sobre todo, su previsible crecimiento futuro, se han desacelerado notablemente con respecto a su tendencia histórica. Hay pocas dudas en lo que respecta al futuro demográfico de las sociedades avanzadas: su población se estabilizará e incluso retrocederá en las próximas dos o tres décadas, al tiempo que seguirá aumentando la esperanza de vida. Esto implica un alza del cociente entre pensionistas y trabajadores activos que desbordará las posibilidades de financiación del sistema, obligando a elegir entre reducir las pensiones o aumentar impuestos (erosionando así el poder adquisitivo de los salarios y demás rentas) o bien una combinación de ambas cosas.

Avance de la productividad

Las previsiones sobre la evolución de la productividad a medio plazo son igualmente pesimistas, si bien en este ámbito hay más incertidumbre que en el demográfico. Así pues, en ausencia de sorpresas positivas que acerquen el ritmo de avance sostenido de la productividad a los máximos alcanzados en el pasado siglo, sorpresas que por otra parte tardarían tiempo en materializarse, será imposible seguir mejorando simultáneamente en todas las áreas mencionadas al comienzo de este artículo. Consecuentemente, sólo será posible seguir reduciendo la jornada laboral a costa de menores salarios o menores pensiones o una combinación de las dos cosas a la vez.

En esta tesitura, podemitas y ex podemitas proponen una reducción drástica de la jornada laboral en España, uno de los países donde menos crece la productividad y más rápidamente se está envejeciendo la población. La propuesta, la semana laboral de cuatro días, la calcan de los compañeros del partido comunista francés y de su sindicato (CGT) que llevan casi medio siglo exigiendo su implantación en Francia. Aunque es políticamente poco probable que dicha propuesta se lleve a cabo, es interesante analizar el argumentario con el que la sustentan ya que desvela las carencias del pensamiento socialcomunista, permítaseme el oxímoron, sobre cuestiones económicas. Para empezar, justifican dicha propuesta invocando una suerte de imposible metafísico: la reducción de la jornada, dicen, aumentará el empleo y la productividad. Imposible porque, siendo respetuoso con los términos de la propuesta, si se mejora (empeora) lo uno se empeora (mejora) lo otro. No merece la pena ahondar en la contradicción porque en realidad la variación de la jornada laboral no afecta positivamente ni a lo uno ni a lo otro.

La reducción de la jornada laboral no tiene efecto positivo alguno sobre el empleo, como tampoco lo tienen, por cierto, la bajada de la edad de jubilación o las restricciones a la emigración

Aunque hay poca esperanza de convencer mediante argumentos lógicos o empíricos a los imbuidos del pensamiento chamánico en economía, pero a las mentes limpias que intuitivamente puedan considerar razonable que una reducción de la jornada laboral aumente el empleo, les convendría leer el capítulo correspondiente en el breve libro de Cahuc y Zylberberg, El Negacionismo Económico (Deusto, 2018). Estos economistas franceses, que se encuentran entre los mejores especialistas de la profesión en el estudio del mercado de trabajo y son autores del mejor texto de economía laboral existente, analizaron y vivieron en primera fila las sucesivas reducciones de la jornada laboral en Francia. Su conclusión es tajante, la reducción de la jornada laboral no tiene efecto positivo alguno sobre el empleo, como tampoco lo tienen, por cierto, la bajada de la edad de jubilación o las restricciones a la inmigración. La única medida que detectan que es capaz a corto plazo de aumentar el empleo y disminuir el paro es la reducción de las cargas sociales.

Proceso de envejecimiento

En cuanto a la productividad del conjunto de la economía, su crecimiento se impulsa por aumentos de la calidad y el nivel de la educación, así como por incrementos de la inversión suficientes para elevar la dotación de capital por trabajador y especialmente por la adopción y difusión de innovaciones tecnológicas. Reducir la jornada laboral antes de conseguir progresos visibles en estas variables llevaría a una merma del crecimiento económico y del empleo. Especialmente en un país, como es el caso del nuestro, que está viviendo un proceso acelerado de envejecimiento de su población.

La jornada laboral es consecuencia y no causa del crecimiento de la productividad. Así se explica que cuanto mayor tiende a ser la renta per cápita de un país, cuanto mayor sea su productividad, menor tiende a ser su jornada laboral. Pretender fomentar la productividad mediante reducciones de la jornada laboral es un ejemplo, otro más, de la inveterada inclinación del chamanismo socialcomunista a poner el carro delante de los bueyes. Así sucede también con la pretensión de alcanzar los niveles de gasto e ingresos públicos en proporción al PIB de los países más ricos de la UE antes de converger con su renta per cápita (cerca de un 40% superior a la nuestra). Cuando estas inclinaciones se llevan a la práctica siempre terminan destrozando el carro y los bueyes.