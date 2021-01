¿Salvar vidas o salvar votos?

Si nos preguntaran qué es más importante, si estar vivos o votar, evidentemente todos diríamos que estar vivos. El debate, me temo que no es este. El debate es que, si nos dan mal las encuestas, haremos lo imposible para encontrar argumentos para suspender un proceso democrático tan fundamental como son unas elecciones. Eso es lo que ocurre en Cataluña, que a la incertidumbre de la pandemia hay que sumarle el desasosiego a causa de la política.

La intoxicación nuevamente está asegurada con los que aseguran que esto se asemeja a un 155 encubierto, como hablan desde las filas de Esquerra. Esto no va de salvar vidas, esto va de salvar votos, de ganar tiempo para demostrar una capacidad de gestión en el caso de ERC y, al tiempo, de diluir la jugada maestra del PSOE con el 'efecto Salvador Illa'. A todos los demás que van a remolque, ya les va bien.

Sería loable que veláramos por la salud de los ciudadanos pero para eso ya tenemos a los sanitarios, no a los políticos. Tan simple y tan perverso como esto. Las encuestas son las encuestas y esos datos importan más que los de las UCIs saturadas, los contagiados y la vacunación. La vida solo se para cuando a algunos les conviene. Creo que tenemos un Gobierno, entre ERC y Junts, que es muy capaz de garantizar un proceso de votación seguro. De hecho, altos cargos del Gobierno de la Generalitat han asegurado que así es. Tienen experiencia en lo de pedir a los ciudadanos que voten y tienen capacidad para establecer todos los protocolos que permitan votar sin arriesgar la vida.

Un presidente de mesa de cualquier colegio electoral no se va a arriesgar más que cualquier cajero de un supermercado o cualquier ciudadano que tenga que coger transporte público

Podemos votar por correo y si nos desplazamos aventuro que no se harán las mismas colas que cuando comprábamos por Navidad. Un presidente de mesa de cualquier colegio electoral no se va a arriesgar más que cualquier cajero de un supermercado o cualquier ciudadano que tenga que coger transporte público para ir a su lugar de trabajo. Evidentemente se debe y se puede proteger a los vulnerables, se puede decretar el perfil del ciudadano que puede o no puede estar en una mesa electoral, se puede organizar todo si realmente se quiere.

Si estuviéramos en un confinamiento estricto como el que vivimos en marzo y abril sería lógico posponer unos comicios, sería de cajón, de sentido común. Pero por mucho que los datos sean para no salir de casa, ¿quién nos garantiza que el 30 de mayo vayamos a estar mucho mejor que ahora? Nadie puede hacerlo a día de hoy. Por desgracia.

"Criterios científicos"

A todos nos gustaría despertar de esta pesadilla que no se trata de una, dos o tres olas, esto va para largo. A los científicos no les hicimos caso en Navidad cuando nos pedían cero celebraciones. ¿A qué se debe que ahora queramos suspender unas elecciones tan importantes en Cataluña como las del 14-F aludiendo a criterios científicos? Si fuera por los expertos hace días que estaríamos confinados de forma estricta durante un par de semanas para frenar la furia del coronavirus, pero esto no hay administración que lo sostenga, por ello están haciendo malabares aun a sabiendas de que nos estamos jugando la vida.

La pandemia nos deja un reguero diario de datos preocupantes, dramáticos, que invitan a un confinamiento estricto si no fuera porque no hay un sistema que nos pueda garantizar sostenernos económicamente, porque las ayudas a día de hoy son insuficientes. Pero la vida sigue y no podemos suspender derechos fundamentales a conveniencia. Estamos en tiempos inciertos, convulsos, más que nunca necesitamos una política que ofrezca soluciones. Cuídense, con mascarilla siempre.