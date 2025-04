El vótox de Yolanda

De la lista de las cosas que más nos satisfacen y menos nos convienen, la venganza y los carbohidratos deben compartir probablemente el puesto de honor. Una buena venganza neutraliza el desequilibrio cósmico que produce la traición y devuelve a las galaxias a su sitio después de orbitar desordenadamente a causa de la patada recibida. Una venganza redonda nos trae de vuelta el orden y la tranquilidad, y si además nos podemos ahorrar el último movimiento y cae por su propio peso en nuestros brazos, se convierte en una de las grandes satisfacciones de la vida. Lo saben desde siempre los escritores y los directores de cine, los pintores y los poetas, y desde los más antiguos mitos han sido las historias de venganzas las que más nos han gustado. Desde la Ilíada al Conde de Montecristo los seres humanos somos así. Si me la haces y consigo que me la pagues pues muchísimo mejor, para que te voy a decir otra cosa.

En este trance tan sumamente satisfactorio se encuentra ahora el ex vicepresidente del Gobierno y actual locutor de teletienda Pablo Iglesias tras la asamblea de refundación de Sumar del pasado fin de semana. Refundación al año de haber sido fundada, porque el paraguas de colorines que debía englobar a todas las formaciones Off PSOE, se constituyó con los mismos cimientos que las casas de los tres cerditos, que lo de trabajar no ha sido nunca lo vuestro y un mal soplido electoral se lo va a llevar por delante si no se activa a la mayor brevedad posible la reconciliación con Podemos. Les ha debido gustar mucho a los Caucescu de Galapagar ver cómo Yolanda se tragaba el orgullo y apelaba a la necesidad de volver a caminar juntas, (debe ser que los señores podemitas y de Sumar van en coche o a caballo dejando a las mujeres por las cunetas) porque “la gente”, ese ectoplasma, demanda la 'Unidad de la izquierda'.

Ya no manda más que sobre su estilista, al que tiene haciendo horas extras que tan sufrido profesional debería poner en conocimiento de su sindicato, porque para coordinar cuatro looks diarios hay que currar muy por encima de convenio.

Yoli sabe que el proyecto de Sumar, que era el de mangoneo único sobre la ultraizquierda variopinta, ha fracasado. Ahora no es más que otro actor en pie de igualdad con Podemos y al que se le deshilachan los parches mal cosidos. Más Madrid exige todos los puestos electorales de la lista de Madrid salvo el de salida para la lider y exige un trato diferenciado como el que tienen Compromís y los Comunes. Una vez intercambiados los cromos de los babosos Errejón y Monedero, a Yolanda solo le queda, y no es poco, su puesto en el Gobierno y una ambición proporcional a la necia vacuidad de su discurso, pero ya no manda más que sobre su estilista, al que tiene haciendo horas extras que tan sufrido profesional debería poner en conocimiento de su sindicato, porque para coordinar cuatro looks diarios hay que currar muy por encima de convenio.

Pablo, disimulando a duras penas su satisfacción, ha dicho que de eso nada y que hará bien Podemos en desoír los cantos de sirena de su antigua protegida y posterior traidora. A Podemos le va razonablemente bien, ha seguido untuoso su argumentación mientras se preparaba para la estocada final, que viene ahora. “Lo que debe hacer el PSOE es absorber a Sumar y dejar que Podemos se ocupe del espacio a su izquierda”.

Si te creías, querida Yolanda, que el veto a Irene Montero te iba a salir gratis ibas muy equivocada. Parece mentira que una experta en horizontes como tú no supiera medir las consecuencias de esa traición, pero me da la sensación de que lo vas a aprender muy deprisa. Eso sí, cuando te deje la política definitivamente, porque será ella la que te deje a tí y no al revés, no pruebes suerte en el ajedrez, porque por ahí no tienes el menor futuro.

La buena vida

Los muertos que vos matáis gozan de buena salud, como dice la cita que todos atribuimos a Zorrilla siendo en realidad de Corneille, y la fallecida Irene en la cuneta de las listas electorales de Sumar está muy viva. Y si no es buena enemiga por separado, mucho menos lo es haciendo equipo con Ione Belarra. Te va a costar mucho la convergencia de las dos formaciones, vicepresidenta, pero no te desanimes, porque cuentas con una baza de una fuerza tal que puede, en un momento dado, neutralizar la atracción fatal de los Iglesias por la venganza. Y esa baza son las nóminas. Vuestra panda común jamás podrá ganar trabajando lo que se embolsa parasitando el sistema, su disgregación en dos formaciones lleva a ambas a la práctica desaparición, y te has acostumbrado demasiado bien a las residencias oficiales de 400 metros, a los coches oficiales y a la buena vida. A ver dónde encuentras tú ahora mismo un piso con armarios suficientes para todos tus modelos. Mejor sígueles rogando y no te des por vencida, que igual los ablandas. Al bótox por los votox.