El triunfo de la fe

Mi padre, hijo de anarquistas, empezó a odiar las sotanas durante la posguerra porque el pueblo no tenía para comer, “pero los curas estaban bien gordos”. Ya de adulto, asociaba los mejores momentos de su juventud con la comida. Los ojos le brillaban cada vez que volvía a hablarnos de aquel cuarto y mitad de jamón york que se había comprado —y comido de una sentada— con el dinero de unas horas extras nocturnas. Y guardó siempre un sitio especial en su corazón para los bocadillos que le había llevado al hospital uno de sus primos —ayudante de cocina de un gran hotel— cuando estuvo ingresado por una pleuresía. Marcado para siempre por el hambre, era lógico que detestara a aquellos gordos con alzacuellos; hipócritas que no sólo pecaban de gula en tiempos de hambruna, sino que también denunciaban a los obreros que hacían chapuzas los domingos para calmar las tripas de sus hijos.

Sin embargo, a pesar de aquel odio visceral, mis hermanos y yo fuimos a colegios religiosos; y él celebró con alegría cada Primera Comunión, quizá porque le encantaban las grandes reuniones familiares. Después, nadie —ni padres ni hijos— habló nunca de que hiciéramos la Confirmación: con la comunión, las bodas, los bautizos y los funerales, teníamos suficiente; no necesitábamos más. Ni nadie nos lo exigía. Hasta que llegué a la segunda etapa de EGB y mi tutora, una monja moderna de hábito y pelo cortos, empezó a hacer demasiadas preguntas sobre las costumbres de nuestras familias. La misa dominical no estaba entre las actividades de la mía, y a veces yo salía de aquellas reuniones con grandes dudas, que trasladaba al autor de mis días cuando le pillaba leyendo el periódico en el salón.

“Que dice la madre Eulalia que por qué no vamos a misa los domingos”. “Pues dile a la madre Eulalia que porque soy católico no practicante”. Pero aquellas sintéticas respuestas no acababan de convencer a mi tutora. “Hoy me ha preguntado la madre Eulalia si tú crees en Dios”. “Pues dile que creo en Dios, pero no en los curas”. En cambio, por alguna razón —quizá por mera biología—, no parecía desconfiar en exceso de aquellas mujeres que se hacían llamar madres. Al menos, nunca se opuso a que participáramos en las actividades del colegio —Navidad, ejercicios espirituales, Mayo, mes de María…— ni de que cantáramos en el coro de la iglesia; se conformaba con que no le obligaran a ir a misa. Yo, por si acaso, rezaba de vez en cuando por él para que no fuera al infierno.

Una de aquellas veces que pasó un par de semanas en casa antes de volver a ingresar, la bauticé —a ella y a su hermano— en el lavabo con una simple frase: “Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén”. Yo no digo que Dios la salvara, pero aquí sigue, derrochando vitalidad 29 años después

Con la adolescencia y el instituto de chicas, mi vida se volvió totalmente laica y ajena a la Iglesia; aunque mi relación con Dios no cambió, pues seguía estando dentro de mí. Años después, cuando llegó el momento de formar mi propia familia, mi padre, en un alarde de su catolicismo no practicante, intentó convencerme de que me casara en Las Salesas: “Imagínate subiendo por las escaleras mientras el fotógrafo te hace fotos: clic, clic, clic”. Pero mi futura exsuegra era antigua alumna de la Residencia de Estudiantes y practicaba un ateísmo radical, de modo que nos casamos por lo civil y no bautizamos a nuestros hijos. Al menos, no oficialmente.

Estando embarazada de la segunda, los médicos descubrieron que la niña venía con un problema muy grave, y nos dijeron que después del parto tardaría pocos días en morir. Nadie está preparado para semejante noticia, y los dos salimos desolados de la consulta, mi cuerpo refugiado en el suyo. “Esto demuestra que Dios no existe”, masculló él con rabia cuando llegamos a la calle, dándolo todo por perdido. Pensando en mi bien, me pidió que me preparara para lo peor y casi me prohibió que tuviera fe. Pero Dios nunca me había abandonado, y yo me preparé para luchar. Durante el primer año y medio, nuestra hija entraba y salía del hospital continuamente: sobrevivía contra todo pronóstico. Y una de aquellas veces que pasó un par de semanas en casa antes de volver a ingresar, la bauticé —a ella y a su hermano— en el lavabo con una simple frase: “Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén”. Yo no digo que Dios la salvara, pero aquí sigue, derrochando vitalidad 29 años después.

La fe es difícil de explicar a quien no la siente. Especialmente cuando, como mi padre y como yo, no eres muy de seguir los ritos ni de obedecer al pie de la letra. A estas alturas de la vida no sé si soy católica no practicante o fija discontinua; lo único que puedo afirmar es que nunca he sentido la necesidad de intermediarios para hablar con Dios a diario. Para mí, la fe es algo íntimo, casi secreto. Algo que no necesito compartir. Sin embargo, me basta ver una procesión en la pantalla para sentir un latido atávico que me hermana con millones de personas. Feliz Viernes Santo a todas ellas.

Y viva el Santísimo Cristo Resucitado, símbolo del triunfo de nuestra fe.