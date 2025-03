Una mañana salí de mi hotel en Estambul y alcancé al azar un taxi entre los numerosos que hacían cola en su puerta. Consciente de la impenetrabilidad del turco tanto como de la limitación de mi inglés, saludé lacónicamente al taxista con un socorrido “good morning” al tiempo que le rogaba -toda precaución es poca cuando se anda por ahí-- que bajara la bandera del taxímetro. El chófer ladeó apenas la cabeza y me espetó un escueto “okey” lo que me animó a indicarle mi destino con un simple “Galata Bridge, please”. Arrancó entonces el vehículo hasta culminar la avenida Istiklal, giró resueltamente a la izquierda callejeando hasta alcanzar el Bósforo para cambiar enseguida de nuevo vadeando sin contemplaciones una mezquita y dejar luego atrás la muralla vieja para callejear indiferente hasta dar en el barrio de Pera. Ya resignado por completo, soporté el resto del periplo hasta que, desbordando mi estupor, reconocí el Istiklal de partida y la puerta de mi Hotel, momento en que frenó sin brusquedad, vamos, como si tal cosa, y me espeto rotundo: “Galata Bridge, is not possible”. Pagué sin rechistar y me apeé decidido a buscar a pie el dichoso puente.

Si desde Bruselas le exigen una millonada para armar un ejército europeo él acepta gustoso pero a base de subvenciones gratuitas y no de préstamos reintegrables; si sus socios se le oponen, confía en que sea la derechona la que –a la fuerza ahorcan-- le preste apoyo

Después de todo, el taxista turco me abrió los ojos: todo en la vida podría tener solución, siquiera negativa, a poco que fuéramos consecuentes. ¿O acaso es concebible un mundo sin guerras ni miseria, una igualdad compatible con el privilegio, incluso una democracia con la justicia? Como no lo es, la política viene a llenar ese vacío como buenamente puede, incluso infringiendo su imprescindible legalidad, como aquel taxista, con alguna solución negativa, y no me vengan con que la negativa no es solución viendo lo que estamos viendo. Sánchez, por ejemplo, ha hecho de la negatividad un recurso básico, de modo que si desde Bruselas le exigen una millonada para armar un ejército europeo él acepta gustoso pero a base de subvenciones gratuitas y no de préstamos reintegrables; si sus socios se le oponen, confía en que sea la derechona la que –a la fuerza ahorcan-- le preste apoyo y si, en última instancia, ésta no traga, pues recurre al pragmatismo del taxista: “Parlament no possible” y santas pascuas. Quién avisa no es traidor, y él ya había dejado claro hace tiempo que si el Parlamento se pone farruco, siempre se puede gobernar sin Parlamento que es, en definitiva, lo que su Gobierno viene haciendo a lo largo de toda la legislatura, auxiliado en las bandas por sus mariachis hasta en el TC. ¿Qué más da gobernar sin Parlamento que gobernar sin jueces? Su llamativa ausencia de las Cámaras o su agresividad con la magistratura prueban que no hay más poder que el Poder, porque como en su día defendieron tanto Heidegger como Karl Smith, el Derecho no viene a ser, realidad, otra cosa que la voluntad del Jefe, incluso cuando ésta parece empeñada en destruir el Estado. De todas maneras, no han de faltar ahora tampoco las cortinas de humo y ahí están ya, para ocultar las miserias políticas, el juicio de Maradona, las precoces cábalas sobre el futuro Papa o la saga inacabable de esa crisis arbitral a la que no le falta ya ni su escandaloso cohecho.

Seiscientos asesores

La solución negativa es, cómo dudarlo, una solución al fin y al cabo. Otra cosa sería exigirle a mi taxista turco que hiciera lo que, al parecer, no era factible, como no lo sería para Sánchez mismamente en el caso de que entre sus socios y las Oposiciones lo saquen, como lo han sacado hace tiempo a empellones, del camino recto. Maquiavelo era un pardillo comparado con este Houdini. Pero en su abono hay que tener en cuenta que aquel no tuvo jamás ni la virtú ni la fortuna que tiene Sánchez y menos aún seiscientos asesores dispuestos a todo en su servicio. A un fascista pragmático como Jesús Fueyo le oí decir en un seminario complutense que la clave de la política está en comprender que cuando arrecia la tormenta no es cosa de aguardar a que escampe sino de aprender a bailar bajo la lluvia.