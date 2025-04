El precio de la soberanía comercial: una mirada realista a la política arancelaria estadounidense

La reciente reconfiguración del marco arancelario de Estados Unidos -bautizada internamente como 'Liberation Day'- constituye un movimiento de calado estratégico, con implicaciones que trascienden el corto plazo y que, aunque de primeras generen perplejidad o rechazo, podrían marcar el inicio de un nuevo equilibrio económico global. La medida no es menor: se estima que afectará al 35-40% de los bienes importados al país, con aranceles efectivos que rondan el 25%, muy por encima del 10% inicialmente previsto. Es, en definitiva, una declaración de intenciones.



No obstante, en el corto plazo, los efectos son contundentemente negativos. Desde el primer momento, los nuevos aranceles actúan como un impuesto adicional sobre el consumo, encareciendo bienes fundamentales -como componentes industriales, tecnología, productos farmacéuticos y ciertos bienes intermedios- y deteriorando la capacidad adquisitiva tanto de empresas como de familias. Esta distorsión se traduce en una presión inflacionaria significativa, con estimaciones de hasta un 1% adicional de inflación anualizada en el segundo y tercer trimestre, a lo que se suma una caída de al menos 2 puntos porcentuales en el crecimiento real del PIB.



El impacto es doble y simultáneo: por un lado, los precios suben (afectando al consumidor final), y por otro, la actividad económica se contrae (mermando la inversión y la contratación). Se estima que la demanda nominal sufrirá un retroceso equivalente al 2% del PIB, lo que supone una contracción fiscal severa, solo mitigada parcialmente por el efecto de relocalización de parte de la producción. Sin embargo, esos efectos de segunda vuelta -como el aumento de la inversión doméstica o el desplazamiento de la demanda hacia bienes producidos internamente- requieren tiempo y condiciones macroeconómicas estables, que hoy no están garantizadas.



Además, el aumento de la incertidumbre regulatoria, junto con la volatilidad que ha provocado en los mercados de divisas, refuerza un clima empresarial de cautela. La venta inicial del dólar, interpretada por los operadores internacionales como una señal de deterioro de la solvencia estructural estadounidense, podría derivar en una reducción de la demanda global por activos denominados en dólares, incluyendo bonos del Tesoro

Esto presionaría al alza las tasas de interés a largo plazo, justo en un momento en que la economía necesita estímulo, no restricción

Ahora bien, conviene no perder la perspectiva estructural. La Administración Trump, con independencia de los estilos, ha detectado algo que durante décadas se ha ignorado en los salones del multilateralismo: la deslocalización masiva de capacidades industriales ha generado dependencia estratégica y fragilidad económica. La respuesta ha sido contundente: una reconfiguración del comercio basada en la reciprocidad, y no en la ingenuidad globalista.



A medio plazo, este rediseño podría tener efectos virtuosos. Una menor necesidad de emitir deuda, tipos de interés a largo más bajos, inversión privada reforzada y un renovado impulso a la producción doméstica son variables plausibles. Como señala el informe analizado, podríamos estar ante una economía con igual demanda pero mayor oferta, lo que acabaría traducido en menor inflación y crecimiento sostenido... aunque no antes de 2027.



El punto crítico está en la percepción exterior. La primera reacción de los mercados de divisas fue clara: venta del dólar. La fortaleza del billete verde -como activo refugio global- depende, entre otras cosas, de la confianza sistémica en el orden estadounidense. Si esa percepción se erosiona, podríamos asistir a una venta parcial de activos en dólares, incluyendo bonos del Tesoro. El resultado sería una presión al alza sobre las tasas de interés, con consecuencias difíciles de anticipar.



No obstante, el escenario más optimista -que tampoco debe ser descartado- es que esta amenaza funcione como catalizador para la reducción global de barreras. Que las delegaciones extranjeras que ahora critican el movimiento acaben por reconocer la necesidad de un sistema comercial más equilibrado. Este desenlace no es el más probable, pero tampoco es imposible.



Frente a la pregunta recurrente -¿cuándo dará marcha atrás Trump si los mercados reaccionan negativamente?-, la respuesta es previsible: no lo hará. Y no por obstinación, sino porque en su visión estratégica, el sufrimiento inmediato es el precio necesario para restaurar la competitividad y asegurar el liderazgo económico de Estados Unidos.



Es una apuesta arriesgada, sí. Pero también es, quizás, el único camino realista para un país que ya no está dispuesto a financiar, con su déficit comercial y su base industrial erosionada, el crecimiento de potencias rivales.