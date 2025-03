Una de las experiencias más divertidas del lector ha consistido siempre en seguirle los pasos a la inevitable tensión que en las autocracias mantienen el poder y el humor. Quizá por esa razón se valorado tanto el papel político de la crítica humorista. Para mí, la cumbre de esos lances forzosamente disfrazados es aquella viñeta con la que el ingenio de Forges retrató el batiburrillo que inundó el tardofranquismo: una orquesta armada con batutas frente a un desconcertado director que soplaba perplejo, creo que era un clarinete. Pero el número de los aciertos –como el de los tontos que, vaya usted a saber por qué incluyo en el Eclesiastés san Jerónimo—es infinito y estemos hoy, probablemente, ante una de las mejores cosechas.

Bajo Franco nos consolábamos leyendo La Codorniz en la que Álvaro de la Iglesia reunió un soberbio elenco que incluía desde Fernández Florez a Cossío pasando por Mihura, Edgar Neville o Tono, además de una legión de humoristas gráficos, como Mingote o Chúmez que tanto contribuyeron a ironizar eficazmente sobre la Dictadura escurriendo el hábilmente bulto como forçados portugueses.

Si algo trasmitía “El pequeño rey” en sus hazañas y en sus propios y fatuos gestos era el omnímodo poderío que reflejaba el cortejo de obsequiosos cogecosas que lo rodeaba enfundados en sus uniformes, y visible en la engolada tiesura de aquellos serviciales edecanes más cercana al servilismo que a la disciplina

Y había una figura en sus páginas que, a mi modo de ver, contradice la opinión de que aquella institución señera, que fue periodismo discretamente desafecto al Régimen consistió más en un ejercicio humorístico que en una sátira a la política de la post-guerra. No lo creo, y como prueba recuerden a la figura más sugerentemente osada de sus páginas: “El pequeño rey”. El personaje –un hombrecillo regordete, disfrazado tras un desgobernado bigote y rodeado siempre, en su ambiente palaciego, por edecanes en posición rígida y servil a un tiempo que no dejaba de ser --al menos para aquel “lector más inteligente” de la “revista más audaz”—un escondido sarcasmo del propio dictador entrevisto cómicamente en los salones de El Pardo. Si algo trasmitía “El pequeño rey” en sus hazañas y en sus propios y fatuos gestos era el omnímodo poderío que reflejaba el cortejo de obsequiosos cogecosas que lo rodeaba enfundados en sus uniformes, y visible en la engolada tiesura de aquellos serviciales edecanes más cercana al servilismo que a la disciplina.

Nuestros actuales humoristas tendrían que invertir por fuerza aquella metáfora para adaptarla a la lamentable escena en la que “el pequeño rey” no es ya aquel sátrapa que ganó una guerra sangrienta, sino un golpista mequetrefe que huyó en un maletero para instalarse –con cargo al erario español y por todo lo alto-- en un paraíso neutral y fiscal, mientras que el lacayo es un trilero que gobierna a base de engrasar a sus socios trago a trago. También éste hincha la pechera y recurre al bruxismo hasta desencajar la mandíbula para disimular sus fracasos, coreado por un pretorio sobrevenido que subraya sumiso y al unísono los mantras del día, pero no es ya siquiera el régulo soberano que campeaba en La Codorniz sino un déspota marrullero dispuesto a mantenerse en el Poder cediendo los bienes y la soberanía colectiva a quienes, a base de exigencias y amenazas, lo sostienen en su frágil magistratura. Ya ven, el mundo al revés, el rey fingido que manda pero no gobierna, el que niega lo que afirma, el rechazado por el Congreso y hasta por sus socios, el que más que negociar trapichea con sus exigentes chalanes, el títere, en fin, al que un titiritero golpista maneja escondido con los hilos en la mano desde su exilio dorado. “El pequeño rey” es hoy un donnadie de fortuna. El temible que evocaba el equívoco de La Codorniz tenía, al menos, la ventaja de no disimular su tiranía