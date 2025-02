El partido de los acosadores y las muditas

La gran sorpresa de esta semana para muchas personas ha sido descubrir que a Monedero le gustan las mujeres. Lo triste es que no sorprenda en absoluto que haya sido expuesto públicamente como acosador sexual, ni que nos enseñen que se tomaron esas denuncias como denuncias falsas dentro del partido. Porque, como todo el mundo sabe, las denuncias falsas no existen, excepto cuando son dirigidas a miembros y dirigentes de partidos de izquierda.

Algunos no veíamos muy normal que un señor, que está más cerca de jubilarse que de la primera comunión, se paseara por todos los mítines de su partido e incluso de dictadores de la izquierda de otros países, vistiendo camisa de tirantes y gorra hacia atrás, como un disc jockey de los 90 desubicados, bailando y tonteando como si fuera un adolescente en un botellón. Para todo hay una edad y, si me alertaría ver a un señor merodeando en un parque para jugar con niños pequeños, ver a un tipo disfrazarse de colega universitario para frecuentar esos círculos, no me alerta menos.

Más triste aún resulta que, para hacer esta información pública, la ex militante de Podemos que ha destapado todo el asunto lo haya tenido que hacer en un medio no afín a la izquierda, como es ABC, porque cuando acudió a los medios de izquierda, con los audios que ponen en evidencia al señor Monedero, le hicieron el vacío. Toda la izquierda mediática de este país guardó silencio para encubrir que un señor de su cuerda es un acosador sexual.

Ahora, Pam, nos explicas cuáles son esos espacios seguros para denunciar que un señor de izquierdas te está metiendo mano sin tu consentimiento y llamando constantemente por teléfono a altas horas de la madrugada

El mismo silencio que guardaron las feministas Irene Montero e Ione Belarra, conocedoras de las denuncias internas en el partido desde hace al menos año y medio, según se manifiesta en conversaciones de whatsapp. El mismo silencio que llevaban asumiendo desde mucho antes, porque los baboseos de Monedero, los toqueteos y las manitas en la cintura no pedidas, tanto a las militantes jóvenes del partido como a alumnas suyas, son un secreto a voces desde hace más de una década.

Desde aquí me gustaría mandar un especial saludo a Angela Rodríguez, más conocida como Pam, que al parecer recibió denuncias en la secretaría que dirigía en Podemos y no se molestó en contestar. Ahora, Pam, nos cuentas otra vez la gran diferencia que hay entre la izquierda y la derecha porque, según tú, en la derecha no hay espacios seguros para denunciar. Ahora, nos explicas cuáles son esos espacios seguros para denunciar que un señor de izquierdas te está metiendo mano sin tu consentimiento y llamando constantemente por teléfono a altas horas de la madrugada. Ya hay que ser sinvergüenza para declararse feminista y decir que te preocupas por las mujeres, pero que en realidad solamente te preocupen cuando son violentadas por señores heteros de derechas.

Para las mujeres de Podemos es mucho más fácil asumir esto que aceptar que el partido que se formó para que tres colegas se pasaran por la piedra todo lo que se meneaba, se les fue de las manos.

Y esa es la gran diferencia entre la izquierda y la derecha, Pam, a ver si te queda claro: los espacios seguros para denunciar son las comisarías y los juzgados, no los puntos violeta que os habéis empeñado en proponer y establecer por todas partes, para conseguir controlar lo que se denuncia y lo que no. Por mucho que os empeñáis en menguar la confianza de los ciudadanos en la Policía, lo cierto es que ningún agente de la autoridad miraría para otro lado mientras le estás relatando unos tocamientos no deseados por parte de tu profesor, como tampoco te diría que mejor resolver las cosas internamente, porque es lo mejor para el partido, cuando le estás confesando que uno de los dirigentes te acosa sexualmente.

Supongo que ahora empezará la dinámica de siempre, por la que finalmente Monedero no solo no es de izquierdas realmente, sino que es además un facha recalcitrante que ha sucumbido a las presiones de vivir en una sociedad heteropatriarcal. Para las mujeres de Podemos es mucho más fácil asumir esto que aceptar que el partido que se formó para que tres colegas se pasaran por la piedra todo lo que se meneaba, se les fue de las manos.

Tanto se les fue de las manos, que aquellos que decían que venían a luchar contra la casta, no tardaron mucho en demostrar que venían realmente a convertirse en ella y pegarse la gran vida a nuestra costa, con sueldos astronómicos y casas de lujo custodiadas por la Guardia Civil, que para eso sí que tienen en estima al cuerpo.

Aquellos que se daban golpes en el pecho presumiendo de feministas, son los mismos que han terminado poniendo violadores en la calle al reducir sus condenas. Los mismos que se llevan las manos a la cabeza por el pico de un patán a una jugadora de fútbol, pero que callan y consiguen mantener ese silencio ante las violaciones a mujeres por todo el país, cuando el violador no es originario de España.

Pero no se abochornan. Todo lo contrario, sacan su cara más hipócrita y, en el caso de Irene Montero, la más histriónica, para tratar de golpear nuestra conciencia feminista porque no podemos dejar a la señorita Hermoso sola en el juicio contra el señor Rubiales. Sí que podemos, Irene, es más, debemos dejar que la futbolista y sus abogados hagan lo que tengan que hacer ante los jueces, mientras señalamos que vuestro partido es una farsa desde el primer día hasta el último, el cual me temo no debe de quedar muy lejos.

Se termina el partido

Otro saludo desde aquí al que se pasa el día pidiendo perras por Internet. No me entiendan mal, perras en alusión a dinerito. En el otro sentido, preferiría no ver el historial de su buscador de Internet, ciertamente.

El experto en crear crowdfundings para financiar sus proyectos televisivos para luchar contra el capitalismo, mientras paga una miseria a los becarios que trabajan en ellos, el que monta un bar y sus trabajadores acaban fundando un sindicato para luchar por sus derechos y que se les otorgue un horario salario justo, debería pedir cita con el dentista para que le haga una férula de descarga, porque supongo que con todo esto de Errejón y Monedero debe de estar apretando la mandíbula muy fuertecito y eso es malísimo.

Tic, tac, tic, tac… Se va acabando el tiempo, se termina el partido… Aún tenemos en la retina de la memoria aquella foto, en la que tres hombres, sin ninguna mujer al lado y como un mal chiste, posan juntos para anunciar que el partido se llama Unidas Podemos… Calienta, que sales.