El niño ‘Marito’ se topó con Dios de ‘casualidad’

Parecía que estaba mejor. Queríamos creer que estaba mejor. Se le estaba recomponiendo el rostro después de tanta cortisona, la neumonía quizá había quedado atrás y lograba hablar, aunque con mucha dificultad. Nos sorprendimos al verle en el balcón de San Pedro, el domingo de resurrección, para bendecir a los fieles y desearles “buona Pasqua”. Nos sorprendimos todavía más al ver cómo se daba una vuelta en el “papamóvil” por la plaza casi llena, desobedeciendo tercamente a los médicos, que le habían prescrito reposo absoluto durante dos meses. No hizo ni caso. Y el colmo fue ver cómo recibía al vicepresidente de EE UU, el ultra J. D. Vance. Estaba bien, al menos estaba mejor, ¿no?

“Buona Pasqua” fue lo último que le oímos decir. Al día siguiente se apagaba para siempre.

Jorge Mario Bergoglio Sívori, Papa Francisco de la Iglesia católica, ha sido un hombre con una mala salud de hierro desde que era un muchacho. A los 20 años le quitaron un trozo de pulmón. Cuando tenía 43 se le gangrenó la vesícula y además padeció peritonitis, y un médico muy audaz –Juan Carlos Parodi– le salvó la vida en una operación arriesgadísima en la que ni siquiera él mismo, el médico, confiaba. La inesperada y peligrosísima neumonía fue quien le llevó esta vez al PoliclínicoPoliclínico Gemelli de Roma, un lugar que Bergoglio detestó siempre, y en casi todas las ocasiones por afecciones respiratorias: teóricas “gripes” o “bronquitis” que luego, como contaba él mismo, en realidad habían sido neumonías muy serias. La famosa obstrucción intestinal. Luego están las frecuentes caídas que ha sufrido, el terrible dolor en la rodilla que le ha obligado a usar silla de ruedas durante los últimos años, el creciente sobrepeso (Francisco no hacía ejercicio y comía lo que le daba la gana) y, en fin, multitud de afecciones que los médicos intentaron paliar finalmente con cortisona, lo que le hinchó y le desfiguró el rostro al final de su vida. Pero ha aguantado 88 años: de los 266 pontífices que registra la Iglesia, ha sido el tercer papa reinante más anciano al fallecer, solo por detrás de León XIII (que murió a los 93) y, si hacemos caso de la historia sagrada, del mítico papa Agatón, del siglo VII, del que se dice que fue elegido con cien años y murió a los 102.

Jorge Mario Bergoglio, a quien de muchacho llamaban “Marito”, nació en el barrio de Flores, en Buenos Aires, el 17 de diciembre de 1936. Fue el mayor de los cinco hijos que tuvieron Mario José Bergoglio y su esposa, Regina Sívori. A ambos los unían, además del amor, dos cosas muy importantes: ambos eran inmigrantes italianos y también católicos fervorosos. Aquel era un mundo muy difícil que basculaba entre dos ideologías políticas emergentes, seductoras para los jóvenes y, al menos en apariencia, irresistibles: el estalinismo que triunfaba en la URSS y el fascismo que estaba prendiendo rápidamente en media Europa. De hecho los Bergoglio (la familia del padre) llegaron a Argentina escapando de los “camisas negras” de Mussolini, cuya actitud hacia los católicos era abiertamente amenazante y hasta violenta.

“Marito” Bergoglio fue un chaval guapo, vivaracho, muy inteligente y, quizá esto sobre todo, argentinísimo. Era el prototipo del jovencito porteño de aquellos años 50 en que el país estaba dominado por el populista (entonces no se llamaba así) general Perón. El joven Bergoglio era muy bueno bailando tangos, le entusiasmaba el fútbol (ha sido siempre fan del club San Lorenzo de Almagro), vestía como un pibe rompedor de los de su tiempo, bebía mate, era moderadamente fiestero y trabajaba en un laboratorio de química, que era lo que había estudiado. Más argentino no se podía ser. Y, por supuesto, tenía novia, o noviecita; una mina muy formal que trabajaba en el cine y que se llamaba Sofía Cessak. Se conocían desde niños. Hay quien asegura que el veinteañero Bergoglio llegó a proponerle matrimonio. Formalmente, como se hacían entonces estas cosas.

Pero en el corazón de “Marito” había otro amor, uno que amenazaba con cambiarlo todo. Por ese tiempo le operaron y le quitaron parte del pulmón. También por ese tiempo, una noche, antes de una fiesta, tuvo la ocurrencia de entrar en una iglesia. No había nadie. Vio a un cura desconocido que entraba en su confesonario. “Marito” sintió el impulso de acercarse, lo contaba él mismo. Cuando terminó la confesión, el muchacho era otro: había sentido con toda claridad “la llamada”, como la denominó siempre; la señal que seguramente esperaba desde que tuvo uso de razón. Así que se sinceró con Sofía –la chica se llevó un disgusto, cómo no– y el 11 de marzo de 1958 entró con su maleta en el noviciado que la Compañía de Jesús tenía en el barrio de Villa Devoto, en Buenos Aires. Iba a ser jesuita. Tenía 22 años.

Sin embargo, no era fácil ser jesuita en aquellos años. La orden que fundó San Ignacio de Loyola había sido durante siglos el bastión de la ortodoxia más pura y más intransigente, la vanguardia de la Contrarreforma; la luz de Trento y el martillo de herejes, según la célebre frase de Menéndez Pelayo. Pero eso había cambiado por completo. Bajo la dirección del belga Jean-Baptiste Janssens, y sobre todo con su sucesor, el español Pedro Arrupe, la Compañía se había convertido en la avanzadilla de la modernidad, del pensamiento del siglo XX, del aggiornamento que con tanta fuerza estaba propugnando en Roma el Concilio Vaticano II. Los nuevos y los antiguos jesuitas eran completamente distintos.

Contactó con numerosos pensadores de su tiempo y lugar, desde Scannone o Amelia Podetti hasta Borges. Y ahí fraguó en Bergoglio algo que no le ha abandonado nunca: el compromiso vital, esencial, definitivo, con los pobres, con los desclasados, con los excluidos, con los que sufren

Pero se parecían mucho en una cosa: la búsqueda de la excelencia en la sabiduría, en la formación intelectual, en los conocimientos teóricos… y también en el autoimpuesto deber práctico, cotidiano. El joven novicio Bergoglio era de los “nuevos” jesuitas, de los conciliares. Esto quiere decir que tardó la friolera de diez años en “cantar misa”, es decir, en ordenarse sacerdote. Empleó esa década en aprender y estudiar, en adquirir una formación sencillamente formidable. Historia, literatura, latín, griego. Literatura y Psicología, que primero aprendió y luego enseñó. Teología (también de la liberación) en el famoso Colegio Máximo de Buenos Aires. Contactó con numerosos pensadores de su tiempo y lugar, desde Scannone o Amelia Podetti hasta Borges. Y ahí fraguó en Bergoglio algo que no le ha abandonado nunca: el compromiso vital, esencial, definitivo, con los pobres, con los desclasados, con los excluidos, con los que sufren. Hombre de una inmensa bondad personal, hay algunas cosas que lo encendieron siempre. Y una de ellas es la injusticia. O la hipocresía. O la mentira. Suelen ir juntas.

Cuando se ordenó sacerdote, en 1969, tenía ya 33 años. Destacaba, eso estaba claro, por su brillantez intelectual y por su energía a la hora de tomar decisiones, sobre todo las difíciles. En 1972 le hicieron maestro de novicios en la Compañía. Y en julio de 1973, el “general” de los jesuitas, Pedro Arrupe, le nombró nada menos que “provincial”: responsable máximo de todos los jesuitas de Argentina. Todavía era un simple cura, pero estaba claro que llamaba la atención.

Los malos tiempos, seguramente los peores de su vida, no tardaron en llegar. En marzo de 1976, un golpe de Estado acabó con la depauperada y medio podrida democracia argentina, echó del país a la presidenta María Estela “Isabelita” Martínez de Perón y a toda su espeluznante “corte de los milagros”, y estableció una de las más terroríficas y sanguinarias dictaduras militares que ha vivido América en toda su historia. Los líderes, al principio, eran los militares Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti. El golpe fue impulsado por EE UU, con Henry Kissinger a la cabeza, pero también, entre otros, por la Iglesia católica argentina, cuya jerarquía era inequívocamente conservadora.

Pero los jesuitas eran otra cosa, todo el mundo sabía eso. Los jesuitas ayudaban a los pobres, les defendían, vivían con ellos en las destartaladas “Villas Miseria”, como se las llamaba. Los jesuitas tenían una nada casual fama de progresistas. Y Jorge Mario Bergoglio, a quien ya no llamaban Marito sino “padre Jorge”, era el jefe de los jesuitas. Es decir, un tipo sospechoso… e incluso peligroso para los militares en el poder.

Unos lo entendieron, otros no. Unos le perdonaron, otros no. En buena medida gracias a un periodista deleznable llamado Verbitsky, muchos, muchísimos, le acusaron de colaborar con la dictadura, y esa acusación siguió viva durante muchos años

Los “milicos” no dudaron en entrar en aquellas “Villas Miseria” y detener a todo el que pillaban. Entre ellos a varios padres jesuitas, como Francisco Jalics y Orlando Yorio: amigos personales, compañeros, hermanos de Bergoglio. Este no tuvo más remedio que armarse de valor y acudir al despacho del feroz almirante Massera, uno de los diseñadores de la espantosa represión que vivió Argentina durante aquellos años, cuyo más negro ejemplo fue aquel matadero horrible que se llamaba la Escuela de Mecánica de la Armada. Bergoglio le pidió que soltase a “sus” curas. Massera se rio de él en su cara. Y 'el curita', como lo llamaba Massera, se dio cuenta de que podía hacer dos cosas. Una, inmolarse: ponerse de parte de los represaliados y, con toda probabilidad, hacerse matar o “desaparecer”, como tantos miles. Otra, tratar de mantener abierto el canal de comunicación con los represores e intentar salvar lo que se pudiese, tanto de la Compañía como de los propios detenidos. Ambas opciones eran dificilísimas. Bergoglio escogió la segunda: tratar de salvar a otros y sobrevivir. Unos lo entendieron, otros no. Unos le perdonaron, otros no. En buena medida gracias a un periodista deleznable llamado Verbitsky, muchos, muchísimos, le acusaron de colaborar con la dictadura, y esa acusación siguió viva durante muchos años. No era verdad, pero hay ocasiones en que lo que importa no les lo que en realidad ha pasado sino lo que la gente cree que ha pasado.

Bergoglio, que había sido nombrado rector del Colegio Máximo de San Miguel (el centro neurálgico de los jesuitas en Argentina) en 1980, durante la dictadura, fue desterrado –porque eso es lo que fue: un destierro– a la lejana provincia de Córdoba, en el centro-norte del país, a principios de los 90. Allí lo “exilió” la propia Compañía de Jesús. El antiguo rector del Máximo volvía a ser un cura raso que decía misa en su parroquia, que se lavaba los calcetines, que daba sermones amargos a gente que no los entendía y del que nadie parecía acordarse ya. Fue, como él mismo dijo más tarde, “una noche, con alguna oscuridad interior”. El castigo duró alrededor de dos años. Lo pasó mal: ¿allí había de terminar la famosa “llamada” que recibió cuando era un jovencito y dejó a su novia para seguir a Cristo?

No, claro. Los jesuitas no podían prescindir de un hombre con la potencia intelectual y la preparación del “padre Jorge”. El cardenal arzobispo de Buenos Aires, Antonio Quarracino, claramente conservador y uno de los pesos pesados de la Iglesia católica latinoamericana, lo sabía perfectamente y decidió volver a confiar en él. Le consagró obispo (auxiliar de Buenos Aires) en junio de 1992; cinco años después era arzobispo coadjutor, y al año siguiente, cuando Quarracino murió, Bergoglio le sucedió al frente del Arzobispado de la capital argentina. Eso fue en 1998. Menos de tres años después, en febrero de 2001, el papa Juan Pablo II le creó cardenal. El llamativo hábito rojo que el “padre Jorge” llevaba en Roma aquel día ni siquiera era suyo; era uno viejo del arzobispo Quarracino, arreglado para que le quedase bien.

No viajaba en el aparatoso cochazo negro con chófer que tiene a su disposición el cardenal sino que iba y venía por la ciudad en “subte” (metro), tranvía o “colectivo” (autobús). O a pie, porque siempre le gustó caminar y mezclase con la gente

En el Buenos Aires del nuevo milenio, la actitud del cardenal Bergoglio llamó poderosamente la atención… precisamente por su evidente voluntad de pasar inadvertida. El prelado no usaba jamás el título de “Su Eminencia Reverendísima” o el de “príncipe de la Iglesia”, sino que exigía –¡exigía!– a todo el mundo que le llamase como siempre, padre Jorge. No se vestía de cardenal sino de simple cura. No vivía en el inmenso palacio que había ocupado su antecesor sino en un simple “depa” (apartamento) cercano. Al cuello no llevaba la cruz pectoral de oro y piedras preciosas que suelen usar los cardenales, sino una simple cruz artesanal de plata labrada por Giuseppe Albrizzi; se la regalaron el día de su consagración como obispo y no se la ha quitado nunca, es la misma que ha llevado durante todo su pontificado. No viajaba en el aparatoso cochazo negro con chófer que tiene a su disposición el cardenal sino que iba y venía por la ciudad en “subte” (metro), tranvía o “colectivo” (autobús). O a pie, porque siempre le gustó caminar y mezclase con la gente. Entraba en los bares, hacía sus compras, llevaba sus bolsas, se hacía él mismo la comida; la gente le conocía y desde luego le quería. Los paramentos que se ponía para decir misa (no pocas veces al aire libre, en los barrios más calamitosos) eran de una extraordinaria sencillez. Y casi siempre los mismos.

Pero cuando se ponía aquellos paramentos y empezaba a hablar, temblaba la tierra. El sencillo, alegre y bondadoso “padre Jorge” se convertía en un trueno. Denunciaba la pobreza y la voluntad de los poderosos de que los pobres siguiesen siendo pobres. Denunciaba, con extraordinaria fuerza, la esclavitud: la que sufrían las mujeres, la que ejercían los bancos y los ricos y los políticos corruptos. Denunciaba la injusticia y clamaba que no bastaba con rezarle a la Virgen Desatanudos (su favorita) para que nos librase de los problemas; que era la gente la que tenía que hacer algo. La cúpula conservadora de la Iglesia, de su Iglesia, la que él presidía como cardenal, echaba chispas. Aquel loco peligroso no dejaba de dar la lata con la monserga de los pobres y la justicia social. Y ordenaba investigar matanzas de la dictadura militar: la de San Patricio, por ejemplo. Y decía cosas muy peligrosas sobre el reconocimiento de las uniones entre personas del mismo sexo, y sobre el trato que habría de dar la Iglesia a las personas divorciadas, y sobre el papel de la mujer. La gente le seguía pero los que mandaban entonces, como el matrimonio Kirchner, no le podían ni ver. Qué se había creído.

En 2005 falleció el papa polaco, Juan Pablo II, después de un reinado de 26 años y medio de cariz muy telegénico, pero inocultablemente conservador y tradicionalista. Había impulsado a todos los movimientos “neocons” de las Iglesia, había mirado para otro lado ante la creciente marea de las denuncias de pederastia… y, esto sobre todo, había dejado el gobierno de la institución en manos de la Curia vaticana mientras él se dedicaba a viajar. El poder de esa Curia, que siempre fue enorme, había alcanzado cotas nunca vistas.

Pero una cosa es la Curia y otra muy distinta los cardenales. En el cónclave se reunieron 117. Y rápidamente se vio que la Iglesia estaba dividida (nada nuevo, por otra parte): de un lado, los que estaban hartos de ver los estadios llenos y los templos vacíos, y reclamaban reformas profundas; un viento nuevo que acercase a la Iglesia a los feligreses más que a la televisión. Esos tenían un candidato: el primer cardenal jesuita, el italiano Carlo Maria Martini. Del otro lado estaban los conservadores juanpablistas que pretendían que todo siguiera igual. También ellos sabían a quién votar: al alemán Joseph Ratzinger, mano derecha del fallecido Wojtyla y presunto guardián de las esencias ultraconservadoras, tanto doctrinales como sociales.

Lo solucionó el propio “padre Jorge”: muy emocionado, suplicó a sus partidarios que no le volviesen a votar y que secundasen a Ratzinger. El cardenal alemán fue elegido papa Benedicto XVI y Bergoglio pudo volverse a Buenos Aires con un enorme suspiro de alivio. Tenía ya 69 años

Pero en el cónclave hubo un movimiento muy rápido. El “progresista” Martini, consciente de sus 78 años y de su mala salud, pidió a los de su bando que cambiasen su voto y apoyasen a… Bergoglio. Así el cardenal argentino se encontró de pronto con que 40 papeletas llevaban su nombre. Se produjo una circunstancia muy curiosa: 40 cardenales apoyaban a alguien que de ninguna manera quería ser papa, mientras que casi todos los demás respaldaban la candidatura de Ratzinger, que sí quería serlo. La “minoría de bloqueo” era muy fuerte y el cónclave podría haberse eternizado. Pero lo solucionó el propio “padre Jorge”: muy emocionado, suplicó a sus partidarios que no le volviesen a votar y que secundasen a Ratzinger. El cardenal alemán fue elegido papa Benedicto XVI y Bergoglio pudo volverse a Buenos Aires con un enorme suspiro de alivio. Tenía ya 69 años.

El papa Ratzinger intentó dominar a una Curia que conocía muy bien, porque había sido uno de sus líderes durante un cuarto de siglo. También intentó someter y castigar a los pederastas. No consiguió ninguna de las dos cosas. Vio cómo se filtraban a la Prensa documentos que solo estaban en su despacho. Vio también cómo su propio mayordomo personal, Paolo Gabriele, era detenido por traidor y por ladrón. Vio, por último, que no podía hacer nada: tenía las manos atadas para todo salvo para bendecir. Y tomó una decisión sin precedentes, al menos en seis siglos: abdicar. Renunció al pontificado, se atribuyó el título de “Papa emérito” y se refugió, con su piano y su secretario Georg Gänswein, en un monasterio próximo a la basílica de San Pedro. Habría, pues, otro cónclave. Pero en esta ocasión, por primera vez en casi 700 años, con un papa vivo. Era marzo de 2013.

Esta segunda vez fue la vencida. El cónclave duró tan solo algo más de 24 horas. El apoyo de los cardenales latinoamericanos (el cubano Jaime Ortega, sobre todo el brasileño Cláudio Hummes) fue esta vez impetuoso y determinante: después del fiasco de la abdicación, se imponía un golpe de timón. No quedaba otra. Jorge Mario Bergoglio Sívori, cardenal arzobispo de Buenos Aires, superó los dos tercios de los votos en el quinto escrutinio. Fue el primer Papa del hemisferio sur. El primero americano. El primero no europeo desde el siglo VIII. El primer papa jesuita de la historia. El primero que escogió el nombre de Francisco, para recordar al santo de Asís, el defensor de los pobres.

Ni los zapatos rojos; conservó los suyos, negros, viejos y ortopédicos. Se dirigió a los fieles en un italiano con fortísimo acento porteño, el aprendido de sus padres y de su abuela. Consciente de que canta fatal, decidió no entonar las preces, tan solo las dijo. Y sonreía

Pero fue el primero en muchas cosas más. Y desde el minuto uno. Salió al balcón de San Pedro vestido exclusivamente de blanco, sin la muceta carmesí ni la estola bordada en oro que habían usado todos los Papas anteriores durante siglos. Cuando el maestro de ceremonias se las ofreció, el nuevo Papa soltó uno de sus “gruñidos”: “El carnaval ya pasó”, dicen que dijo. Tampoco aceptó el pectoral de oro: siguió con su querida cruz de plata colgada del cuello. Ni los zapatos rojos; conservó los suyos, negros, viejos y ortopédicos. Se dirigió a los fieles en un italiano con fortísimo acento porteño, el aprendido de sus padres y de su abuela. Consciente de que canta fatal, decidió no entonar las preces, tan solo las dijo. Y sonreía.

Pronto se sabría que Francisco renunció a los suntuosos aposentos del Vaticano, usados por todos los papas desde Pío X, y que se instaló en el “hotel” mandado construir por Juan Pablo II para los cardenales que acudían al cónclave, la Casa de Santa Marta. Y también que rechazaba de plano a la ostentosa “moda papal” con aquellas espectaculares casullas, pluviales y mitras casi de fantasía que tanto habían agradado a sus dos predecesores inmediatos; Francisco llevaba siempre la misma sencilla mitra (se la había traído de Argentina, fue un regalo) y era cualquier cosa menos vistoso o aparatoso con sus vestiduras pontificias. En la Curia empezaron a tragar saliva. Alguien lo dijo: “Como siga vistiéndose de papa obrero, va a acabar con la afición”. Pocos sabían que Francisco tenía ya cerrado el billete de avión para regresar a Buenos Aires después del cónclave. Y que llamó personalmente para cancelarlo. Ni esperaba ni quería ser Papa, pero lo habían elegido y no se pensaba ir. Había una dura batalla que dar en Roma.

La dio desde el primer momento. En su primer ángelus ya se refirió al Señor “que nunca castiga”. En la homilía de la misa con que se inauguró su Pontificado (que sustituye a la vieja coronación con la triple tiara) ya advirtió que el deber de la Iglesia era ponerse al servicio “de los más pobres, de los más débiles, de los más pequeños”. Pidió que, para él, el anillo del Pescador que todo papa lleva en el dedo (y que ahora que ha muerto ha de ser destruido) fuese de plata, no de oro. Fueron los primeros símbolos de su voluntad de crear, en medio de la opulenta y sofisticada Curia vaticana, una Iglesia “con olor a oveja”, como le gustaba decir. Se disponía a ser el Papa de la gente, no de los prelados y purpurados.