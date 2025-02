El empresario y los beneficios

La visión popular del empresario y del beneficio está plagada de numerosos atavismos y malentendidos que dificultan la comprensión de su contribución vital a la prosperidad de la sociedad. La representación del empresario en la literatura, el cine o las series televisivas es, casi sin excepción, extremadamente negativa. En la inmensa mayoría de casos, la contrapartida real de estas ficciones es tan inexistente como los selenitas, venusianos o marcianos. Es difícil, si no imposible, entender la función social del empresario y los beneficios por quienes no tienen otra fuente de conocimiento de estos temas que no sea esa cultura popular.

La ciencia económica, por su parte, con la notable salvedad de la escuela austriaca y algunos economistas aislados como Joseph Schumpeter, Frank Knight o más recientemente William Baumol y Edmund Phelps, no ha explicitado de forma satisfactoria en los modelos analíticos dominantes la figura del empresario y la actividad empresarial. Las escuelas de negocios y, en general, los estudios financieros han profundizado mucho más en el análisis de los beneficios y la función empresarial, si bien desatienden el engarce de este análisis con el de la economía en su conjunto. En todo caso, estas enseñanzas son menos accesibles al público interesado en estos temas que los libros introductorios de economía, que además de estudiarse en las facultades del ramo, se utilizan también en los estudios de periodismo, derecho, ciencias políticas o sociología. Textos estos que habitualmente tratan al empresario como una suerte de autómata o máquina calculadora que conoce en todo momento y con total certidumbre los datos de costes y demanda necesarios para maximizar beneficios.

Sea como fuere, hay pocas tareas más provechosas e imprescindibles para entender el funcionamiento de una economía capitalista moderna que desentrañar el papel que en la misma desempeñan los empresarios y el beneficio.

El empresario y el capitalismo

En cierto sentido, se puede decir que al menos desde la aparición del homo-sapiens siempre han existido empresarios y actividades empresariales. Los exploradores de las bandadas de los prehistóricos cazadores-recolectores que se aventuraban a la búsqueda de territorios más propicios para la supervivencia del grupo poseían sin duda el instinto empresarial, la disposición para afrontar la incertidumbre y los riesgos que dicha actividad exigía. Como también la poseían los comerciantes que fletaban barcos llenos de bienes para intercambiarlos en sus destinos por otros que luego vendían con beneficio en sus lugares de origen. En todas las civilizaciones está documentada la existencia de empresarios de un tipo u otro. Pero hasta la cristalización del capitalismo en los siglos XVIII y XIX, el empresario y la actividad empresarial eran residuales y estaban directa o indirectamente vinculados al Estado. Así, en el siglo XVI, la palabra entrepreneur en Francia se usaba para designar a quiénes emprendían y dirigían expediciones militares y un siglo después se aplicaba a los contratistas por cuenta del gobierno para la construcción de carreteras, puertos, puentes y fortificaciones militares. Otro tanto ocurría en Inglaterra con la palabra undertaker para designar a quienes llevaban a cabo actividades similares.

En el capitalismo, sin embargo, el empresario es el epicentro del sistema. El capitalismo no puede funcionar sin empresarios y los empresarios, tal y como se concibe esta figura desde hace dos o trescientos años, no pueden proliferar fuera del capitalismo. Los rasgos definitorios del capitalismo son, por un lado, la propiedad privada de los medios de producción y por ende el derecho de sus propietarios a las rentas y ganancias de todo tipo que puedan resultar del uso de dicha propiedad. Por otro, la libertad de los propietarios de dichos medios, ya sean empresarios, capitalistas, trabajadores o terratenientes, para utilizar los mismos y las rentas que de ellos obtengan, como consideren que mejor satisface sus objetivos. Huelga decir que esos derechos y libertades, además de ser proclamados constitucionalmente, se han de asentar en un sistema de leyes y seguridad ciudadana que los proteja y defienda frente a invasiones injustificadas por parte del soberano o de otros individuos. Sólo en estas condiciones pueden proliferar los empresarios cuyo objetivo fundamental es la consecución del beneficio. Esto no excluye que persigan otros objetivos, como el prestigio y la influencia social o la filantropía, pero todos ellos están subordinados a la obtención de beneficios. Hasta la llegada del capitalismo, no había apenas garantías de que quienes contribuyeran con sus inventos, iniciativas o conocimientos a mejorar las condiciones de vida de sus conciudadanos consiguieran compensación alguna por ello.

El empresario y la función empresarial

La libertad de los propietarios de los medios de producción para usar los mismos y las rentas que dicho uso genere como consideren conveniente para sus fines configura los mercados de bienes y de factores productivos. El empresario, el ejercicio de la función empresarial en ese contexto de libertad de empresa, es el vínculo entre los mercados de bienes y los mercados de servicios productivos. Mediante su actividad y la competencia con otros empresarios, los recursos productivos se distribuyen de manera que se tiende a satisfacer lo mejor posible las necesidades y deseos de los consumidores. Esto no significa que todos los empresarios operen en los sectores de bienes o servicios de consumo. Pero teniendo en cuenta que el fin último de la producción es el consumo presente o futuro, los impulsos a la producción de bienes intermedios más o menos alejados de la producción directa de bienes y servicios de consumo proceden de la demanda de estos últimos bienes y servicios por el conjunto de la sociedad.

En la inmensa mayoría de casos, sobre todo si el tamaño de la empresa sobrepasa un umbral mínimo, el empresario cuenta mayoritariamente con capital ajeno, ya sea en la forma de acciones, bonos o crédito bancario

El empresario no se debe confundir conceptualmente con el capitalista. El empresario es un agente productivo que contrata los servicios del capital, de los trabajadores y de otros recursos productivos para producir bienes e intentar alcanzar un beneficio. El capital per se no genera beneficios. Es la acción del empresario la que, según cómo y para qué decida utilizar el capital y los restantes recursos productivos, genera beneficios o pérdidas. Evidentemente, el empresario puede y suele ser también un capitalista, y montar o mantener la empresa recurriendo únicamente a su propio capital. Pero en la inmensa mayoría de casos, sobre todo si el tamaño de la empresa sobrepasa un umbral mínimo, el empresario cuenta mayoritariamente con capital ajeno, ya sea en la forma de acciones, bonos o crédito bancario. En el caso de las grandes empresas con el capital muy diluido entre grupos de accionistas sin participaciones decisivas de ninguno de ellos, la función del empresario reside habitualmente en el primer ejecutivo. Esto es así porque de la misma manera que el empresario puede contratar los servicios del capital, como hemos dicho antes, los capitalistas pueden contratar los servicios de un empresario, pagándolo con participaciones en el beneficio o con acciones liberadas o con sueldos que tácitamente incorporan rentas del capital. También exige talento empresarial la gestión financiera, la gestión de fondos de capital. El legendario inversor Warren Buffet o su colega, recientemente fallecido, Charlie Munger, serían ejemplos paradigmáticos de este tipo de empresarios.

Para tener éxito, el empresario, además de ser capaz de afrontar la incertidumbre y discernir oportunidades de negocio, ha de contar con habilidades de administración y supervisión o contratar a quienes las puedan desempeñar eficazmente. Debe, asimismo, estar adornado con las virtudes de la paciencia y la perseverancia, para poder sobreponerse a las inevitables sorpresas negativas que depara la incertidumbre de la vida económica. Algunos autores distinguen entre empresarios replicativos y empresarios innovadores, siendo estos últimos los que introducen métodos de producción más eficientes para producir los bienes y servicios existentes o bien los que descubren nuevos y mejores bienes o servicios. El empresario innovador no tiene que ser necesariamente un inventor, aunque en muchas ocasiones sí lo sea, pero en todo caso ha de ser capaz de detectar y aplicar las innovaciones que tienen capacidad productiva y de generación de ventas. Aunque indudablemente el empresario innovador es el que mueve el progreso económico, no se debe desdeñar el papel del empresario replicativo. Su actividad permite satisfacer continuamente buena parte de las necesidades y demandas de consumidores y empresas. En realidad, no es fácil disociar estas dos categorías y frecuentemente los empresarios pasan de la una a la otra.

Mediante el ejercicio continuo de la acción empresarial y la competencia entre las empresas, se tenderá a producir las cosas que demanda prioritariamente la sociedad en su conjunto en las mejores condiciones de calidad y precio posibles, dados los recursos productivos existentes

El empresario es el agente económico necesario para alcanzar la eficiencia estática y dinámica de la economía. Lo primero implica que los recursos productivos y el conocimiento existentes se orientan a satisfacer las necesidades de consumo de la sociedad en la mayor medida y en las mejores condiciones de calidad y precio posibles. Lo segundo, que una parte de esos conocimientos y recursos se destinan a invertir e innovar a fin de potenciar todo lo que se pueda la capacidad de producción y las posibilidades de consumo futuras. Esta afirmación se deriva de la definición de empresario y función empresarial. El empresario detecta diferencias entre la suma de los precios del montante de recursos productivos que se necesitan para producir un determinado bien y el precio y la cantidad de dicho bien que estima que se puede vender en el mercado correspondiente. Consiguientemente, lleva a cabo la acción empresarial necesaria para realizar esos beneficios latentes en sus cálculos. Esas diferencias de precios, ese beneficio potencial que percibe el empresario, pueden proceder de tres fuentes: una combinación más eficiente de recursos o un nuevo método productivo que permite reducir costes, la apertura de nuevos mercados, una mejora de calidad de los productos existentes que aumenta más los ingresos que los costes que acarrea dicha mejora, o bien un producto nuevo que genera unas ventas por encima de los costes incurridos para desarrollarlo, producirlo y comercializarlo. Así, mediante el ejercicio continuo de la acción empresarial y la competencia entre las empresas, se tenderá a producir las cosas que demanda prioritariamente la sociedad en su conjunto en las mejores condiciones de calidad y precio posibles, dados los recursos productivos existentes, incluyendo entre los mismos la cantidad y calidad de actividad empresarial.

La función empresarial y el beneficio (o la pérdida)

El beneficio es la ganancia que produce el ejercicio acertado de la función empresarial. Hablando con rigor, el beneficio es una renta diferente de las ganancias del capital. En la práctica, sin embargo, es imposible diferenciar lo uno de lo otro, entre otras cosas porque la inmensa mayoría de empresarios son en mayor o menor medida capitalistas en sus empresas. A diferencia de las rentas de otros agentes productivos, como el interés, los salarios o la renta de la tierra, los beneficios pueden ser negativos. De aquí se colige que, a diferencia de los que viven de sus salarios, rentas de la tierra y alquileres o pensionistas, los empresarios y los capitalistas pueden perder su patrimonio. Esto es, la acción empresarial puede dar lugar a pérdidas imprevistas cuya reiteración obligue a cerrar la empresa, con la consiguiente desaparición del capital invertido. Por esta razón, no se puede hablar de la tasa de beneficio sobre el capital invertido como si fuera la tasa de interés de un depósito o el rendimiento de un bono del estado. Aunque se puede hablar de una tasa de beneficio hacia la que gravitan los beneficios de los distintos sectores de la economía, y que dirige los capitales de unos sectores a otros, hay que recordar siempre que esa tasa puede ser nula o negativa.

Mediante este proceso, se corrigen los excesos de oferta y demanda de bienes que puedan existir en los distintos mercados, impidiendo así que pueda haber permanentemente sobreabundancia de unos bienes que nadie quiere y desabastecimiento de otros necesarios o deseados, rasgos estos inmarcesibles de las economías comunistas sin empresarios o con la actividad empresarial severamente limitada

El beneficio puro, sobre todo para los autónomos y las pymes, es inferior al beneficio contable (y, por supuesto, al excedente bruto de explotación). Para obtener el beneficio puro habría que deducir del beneficio contable los costes de oportunidad en los que incurre el empresario-capitalista, a saber, el tipo de interés que obtendría invirtiendo el capital en activos sin riesgo y la remuneración que conseguiría como asalariado. Esto último es especialmente relevante en el caso de los autónomos y pequeños empresarios. La actividad empresarial sólo tiene sentido si se puede alcanzar una ganancia holgadamente superior a la que se obtendría invirtiendo en activos sin riesgo.

Hay una tendencia a la igualación de la tasa de beneficio sobre el capital invertido en los distintos sectores de la economía, con las limitaciones de este concepto señaladas anteriormente. El capital y los demás factores productivos, ya sean los existentes o los de nueva creación, a través de la acción empresarial tienden a desplazarse continuamente desde los sectores y líneas de producción en los que menos se gana hacia los que prometen mayores tasas de beneficio. Mediante este proceso, se corrigen los excesos de oferta y demanda de bienes que puedan existir en los distintos mercados, impidiendo así que pueda haber permanentemente sobreabundancia de unos bienes que nadie quiere y desabastecimiento de otros necesarios o deseados, rasgos estos inmarcesibles de las economías comunistas sin empresarios o con la actividad empresarial severamente limitada. Esta capacidad coordinadora de los mercados de bienes y recursos que lleva a cabo el empresario y propende a asignar eficientemente los factores de producción es una de las razones esgrimidas para justificar el beneficio. La concepción de los beneficios como una prima por la innovación estaría subsumida en esta capacidad, ya que implica destinar recursos a los sectores o líneas de actividad con mayor potencial de crecimiento y de hacer crecer al conjunto de la economía. Otra justificación del beneficio lo considera una prima por la incertidumbre inherente a la función empresarial y el consiguiente riesgo de pérdidas inesperadas. Los empresarios afrontan sistemáticamente ingresos inciertos y costes ciertos o menos inciertos. Los costes, en efecto, también tienen elementos de incertidumbre: los trabajadores contratados pueden ser menos eficientes de lo previsto, los intereses, los alquileres o los precios de la energía u otras materias primas pueden ser superiores a los inicialmente estimados, etc.

****

En fin, el empresario, en mayor medida que los otros agentes económicos, es el responsable de poner a nuestra disposición los alimentos, las medicinas, los electrodomésticos, el entretenimiento y la mayoría de los demás bienes y servicios que consumimos, así como los empleos de los que vivimos. La opinión pública da por sentada esta provisión continua de sus necesidades y les culpa injustamente porque estos o aquellos precios son demasiado altos y estos o aquellos salarios demasiado bajos. Ignora la función del empresario en la compleja maquinaria de una economía moderna y la inerradicable incertidumbre que rodea la vida económica. En suma, atentar contra el empresario y la función empresarial, y limitar severamente lo uno y lo otro mediante impuestos abusivos sobre los beneficios o tambaleando la seguridad y el espíritu de libre empresa lleva antes o después al estancamiento económico. Ojalá sirvan estas líneas para disipar al menos en parte la espesa nube de prejuicios que cubre la visión que del empresario tienen los no economistas y a reavivar o despertar el interés de los economistas en el análisis del empresario y la función empresarial.