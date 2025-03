Cuando estábamos ya convencidos de que la fama del dicho “el dinero público no es de nadie” sería para siempre gloria y memoria de Carmen Calvo, viene mi querido Antonio R. Vega –un joven periodista de vasto futuro—y afirma en un memorable titular que “Montero perdería 400 millones si no tributan los andaluces con el SMI”. A la memorable sentencia calvinista le opone ahora este intrépido informador la idea aún más delirante de que la pasta de los españoles ni siquiera es una entelequia sino una propiedad concreta, el impensable tesoro que una ministra sobrevenida que guarda celosamente su plano pirata en alguna ignota isla mental. ¿Tiene o no tiene bemoles la cosa? La misma ministra que hace unos días, reprochaba a su némesis no haber estudiado “tributario” a pesar de que una médica como ella tampoco lo habría estudiado, resulta ahora que no sólo administra (es un decir) el erario sino que lo posee tal como pueda poseer sus zapatos o sus pendientes, esto es, no como un derecho conmutativo o una propiedad social sino como un dominio entero y pleno, un poner, como el que Trump imagina que le corresponde ejercer hasta en el penúltimo rincón del planeta o el que manejaban tras cada abordaje Morgan el pirata o sir Francis Drake, el amigo (y quién sabe si algo más) de la Reina de los mares.

Yo creo que algo de cierto hay en el resbalón que ese titular porque en alguna parte ha de estar la fortuna producida por ese cohete en que insiste Sánchez incluso teniendo el postulado de Lavoisier de que la materia ni se crea ni se destruye sino que se transforma

Más allá de la broma, la verdad es que no va muy descaminado Vega en la medida en que, magnetizada por el desconcierto colectivo, esa ilusión no es distinta de la que, vaga e inconscientemente, intuye esa “masa” que Ortega creyó con ingenuidad que sería capaz de rebelarse alguna vez contra “el orden éste”, como más o menos dice la nueva teología cuando se refiere, basándose en Juan 12, 31, al infame en que vivimos.

A lo peor la ministra sabe de esto más que uno ya que para eso cuentan que fue en tiempos destacada parroquiana y hasta militante del obrerismo católico, pero el caso es que no la hemos oído negar ese titular quizá porque a nadie le amarga un dulce aunque sea imaginario. Y fíjense, yo creo que algo de cierto hay en el resbalón que ese titular porque en alguna parte ha de estar la fortuna producida por ese cohete en que insiste Sánchez incluso teniendo el postulado de Lavoisier de que la materia ni se crea ni se destruye sino que se transforma.

¿Será verdad eso de que “to er mundo vale pa to” que alguna vez afirmó un alto dignatario o puede que sea más cierto que lo que nos está pasando tal vez no ocurriera si en lugar de Montero estuviera, un poner, Romano Prodi o incluso Thomas Piketti? Pues, a saber, porque esto del dinero es tan arcano que ignaros como Trump o Elon Mask pueden llegar a la opulencia mientras que tantos y tantos sabios de la economía han de pasar su jubilación dando conferencias entre sus adeptos universitarios para redondear la bicoca autofinanciada que le cae a fin de mes. No sé, vaya por delante, cómo le irá a la señora Montero cuando –dies certus an incertus quandum—expiren sus inauditos privilegios y recobre el sosiego expresivo. Ojalá que le vaya bonito, de verdad, aunque puede que nunca la abandone el comején de dónde coño habrá ido a parar esa colosal fortuna que equívocamente le atribuyó el periodista. Después de todo, resultaba más digerible el aforismo de la Calvo porque, bien miradas las cosas, lo que no es de nadie no tiene más remedio que ser de todos