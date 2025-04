El delito de odio para callar bocas

Acabo de leer en una cuenta de la Guardia Civil de una red social esto: “Los delitos de odio no solo persiguen causar daño a la víctima, sino también a quienes poseen sus mismas características, lo que genera un sentimiento colectivo de miedo, inseguridad e intolerancia”. Por supuesto, acompaña a este grandioso texto una imagen con un negro llorando y dos guardias civiles, hombre y mujer, aparentemente, y que me perdonen porque no les he preguntado con qué genero se identifican, sosteniéndole.

No sé si reír o llorar. Saben ustedes, porque desde este espacio que se me brinda para escribir unas líneas lo he demostrado muchas veces, mi profundo respeto y admiración a la Guardia Civil. Quizá lo que no saben es que es totalmente proporcional al absoluto desprecio y vergüenza ajena que me producen las personas que se encargan de su servicio de comunicación en redes sociales.

Seamos claros, el delito de odio no es más que otro invento de este Gobierno para callarnos. Que hayamos llegado a un punto en el que si yo insulto a una persona, se me pueda acusar de delito de odio porque pertenece a lo que quiera que el Gobierno considere que es una minoría, y por tanto estoy insultando a todas las personas que se pueden incluir en esa minoría, es un disparate.

Delito de odio es decir cosas como “no me gustan los perros”, “me dan miedo los perros”, “a mí una vez me mordió un perro y por eso no me fío de estos animales”. Y en el lugar donde pongo “perro”, pongan ustedes la palabra que quieran

El delito de odio es lo que genera un sentimiento colectivo de miedo, inseguridad e intolerancia, porque delito de odio ya no es decir que “hay que acabar con los perros porque son miserables y no deberían existir”. Delito de odio es decir cosas como “no me gustan los perros”, “me dan miedo los perros”, “a mí una vez me mordió un perro y por eso no me fío de estos animales”. Y en el lugar donde pongo “perro”, pongan ustedes la palabra que quieran. La cuestión es que delito de odio es simplemente odiar o mostrar tu desagrado. Pero nos hablan de tolerancia aquellos que quieren prohibirnos odiar, como si se pudiera impedir el amor, el odio, el miedo o cualquier otro sentimiento natural del ser humano.

Cuando uno comete la osadía de expresar que algo no le gusta, le etiquetan con el calificativo oportuno que lleva la palabra fobia detrás. Es realmente curioso que el lenguaje se retuerza de esta manera, donde fobia se define como miedo irracional, desproporcionado y persistente a algo o alguien pero, dependiendo de lo que lleve delante, es odio.

Aracnofobia, miedo irracional y desproporcionado a las arañas. No es tener miedo de una tarántula, que te puede morder e inyectar su veneno haciendo estragos en tu organismo, porque eso sería un miedo racional y no sería una fobia. Es pegar un brinco y colgarse de la lámpara de techo del salón al ver una arañita diminuta que poco o ningún daño nos puede hacer. Lo mismo podemos decir de la agorafobia, que es el miedo irracional a los espacios abiertos; hidrofobia, que es el pavor al agua y se manifiesta ante situaciones como nadar o entrar en aguas profundas; acrofobia, que es la aprensión a las alturas… Y tantas otras fobias, que lo que expresan es un sentimiento profundo e incontrolable de temor, miedo o incluso terror, que puede llegar a generar ataques de pánico.

No me está permitido en esta sociedad tan tolerante expresar mis miedos y mis desavenencias abiertamente. Tengo que estar haciendo malabarismos con el lenguaje y las ideas, como en este texto, si no quiero acabar haciendo la maleta para acabar en Andorra, como la abogada y Youtuber Begoña Gerpe y tantos otros Youtubers

Pero si hablamos de homofobia, islamofobia, gitanofobia, xenofobia… Automáticamente y como por arte de magia, el término fobia ya no significa miedo irracional, sino odio, prejuicios, discriminación, racismo…

Y así estamos, puedo tener miedo irracional a las arañas, aunque nunca me haya mordido ninguna, pero, aunque vea en las noticias que las mujeres son sometidas por el Islam y apedreadas hasta la muerte solo por ser violadas, aunque vea que cada vez que hay un colgado que asesina a machetazos o atropellando con su coche de manera indiscriminada a quien se le pone por delante, incluso a niños, es adorador del Islam, yo no puedo tener miedo, aunque sea racional y fundado, ni odio. Ni siquiera un poquito de resquemor. No me está permitido en esta sociedad tan tolerante expresar mis miedos y mis desavenencias abiertamente. Tengo que estar haciendo malabarismos con el lenguaje y las ideas, como en este texto, si no quiero acabar haciendo la maleta para acabar en Andorra, como la abogada y Youtuber Begoña Gerpe y tantos otros Youtubers.

La señora Gerpe tiene por delante un juicio, en el que se puede enfrentar a una condena de año y medio de cárcel, por expresar su opinión y experiencias con personas de la etnia gitana. ¿Quién hay detrás de esas denuncias? Varias asociaciones feministas y gitanas que se han personado en la causa junto con la fiscalía, de esas que reciben subvenciones directas del Gobierno. Casi se enfrenta a la misma condena que ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para una mujer que cometió abusos sexuales a una menor de 11 años; dos años de cárcel. Por no hablar de la cantidad de delincuentes que tenemos en la calle con múltiples detenciones y antecedentes penales por robo, agresión… Que ni siquiera pisan la cárcel.

Tengo un miedo racional, fundado y atroz a lo que nos están haciendo y lo que nos va a pasar

No hay quien entienda la Justicia de este país. Lo que sí llego a entender es que no es que no se pueda odiar o amar, que es algo que nos nace a todos de una manera natural, lo que no se puede es incomodar al Gobierno, aunque a algunos también nos nace de manera natural, porque somos así de inconscientes o temerarios.

No, yo no tengo fobias. No tengo miedo irracional a nada. Tengo un miedo racional, fundado y atroz a lo que nos están haciendo y lo que nos va a pasar. Y tengo miedo de acabar en Andorra, porque odio el frío con todas mis fuerzas.