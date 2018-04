Casado sepulta a Cifuentes

Cristina Cifuentes ya es pasado, aunque siga acudiendo a diario a su despacho de la Puerta del Sol. No hay día sin nuevos detalles del desgraciado episodio del máster evaporado. Detalles que sugieren la existencia de un engrasado mecanismo, que tiene nombre y apellidos, consistente en hacer favores a personajes influyentes sin atenerse a las normas de ecuanimidad y honestidad que deben presidir la conducta de las autoridades académicas.

Poco importa a estas alturas si Cifuentes es simple beneficiaria o también cómplice de las irregularidades que parecen haberse cometido. Su destino ya está escrito, y haría muy bien en abandonar su cargo para facilitar la nada fácil gestión de la crisis abierta que tienen por delante los máximos responsables de su partido, y aminorar de paso su propio calvario.

El de Cifuentes ya es un problema de fondo; siempre lo fue. Un fondo en el que aún desconocemos el espesor del fango en él depositado. Pero también podría haber sido un problema de formas, aunque dejó de serlo en el preciso instante en el que la presidenta de la Comunidad de Madrid tomó la decisión de enrocarse y negar la evidencia. La agonía política de Cifuentes empezó con una estrategia de comunicación errónea, en los tiempos y en los modos.

Cierto que, sabiendo hoy lo que sabemos, ni el mejor estratega podría haberla salvado, pero una mayor celeridad en la respuesta y una inequívoca voluntad de transparencia hubieran podido limitar los daños y habrían desacelerado el proceso de descomposición que a estas alturas se antoja imparable.

No obstante, que a Casado le convalidaran 18 de las 22 asignaturas del máster o se le permitiera no asistir a las aulas, son hechos que, en su caso, no cierran del todo la compuerta de la duda