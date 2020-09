¿Qué hacemos con Dolores Delgado y las señales de tráfico "machistas"?

No te voy a robar mucho tiempo hoy, querido lector de Vozpópuli y en especial de mi maravillosa columna. De hecho, no pensaba ni escribir esto, pero me he dicho, venga, María, comenta lo de las señales de tráfico machistas. Luego he cambiado de opinión y me ha dado bajón porque he dormido fatal, y luego he vuelto a cambiar de opinión y aquí estamos.

Tras esta introducción digna de Pulitzer que no necesitabas saber vamos al tema que nos ocupa: que la Fiscalía General del Estado ha censurado el machismo de algunas señalizaciones de Tráfico por situar a la mujer en "una situación de dependencia y subordinación". Parece de coña, pero no lo es.

Como teníamos poco con las chorradas de Montero ahora la Fiscalía, que dirige la exministra socialista Dolores Delgado, ha decidido que tiene tiempo libre y que por qué no analizar "la movilidad desde la perspectiva de género". Claro que sí, guapi. ¡Si es que no sé cómo hemos podido llegar al 2020 con estas señales retrógradas que todos miramos continuamente por la calle y la carretera!

A Dolores y compañía les parece fatal que las señales representen"a un hombre como peatón o como conductor, y no a la mujer". También aquellas en la que "una mujer aparece en una situación de dependencia y subordinación", como por ejemplo la de una fémina que sigue a un hombre senderista o, incluso, la de un niño que lleva de la mano a la niña, que va detrás, al colegio.

Lo de las señales de tráfico con perspectiva de género: ¿nos reímos o lloramos?

Todo esto es en serio, ha pasado, es real. Ahora, yo me pregunto, ¿esto es una gilipollez (con perdón), una idea machista o una idea feminista? Recordemos que el propio Ministerio de Igualdad lleva meses dándonos la vara con lo del género no binario (personas que no se sienten ni hombres ni mujeres) y con lo del lenguaje inclusivo. De hecho, en teoría, el club de Montero lucha contra los estereotipos y reprende a las empresas que venden cosas rosas para ellas y azules para ellos. Y, para más inri, el vicepresidente de España lleva coleta y Boti García y Beatriz Gimeno, dos poderosas de Igualdad de las que desconocemos sus sueldos, lucen el pelo corto.

Así pues, usando la lógica feminista y 'moderne', señora fiscal general del Estado, ¿cómo puede usted tener la desfachatez de suponer el monigote del pelo corto es un hombre y la de la coleta y la falda una mujer? ¿Cómo puede usted estar segura de que el monigote del hombre conduciendo es un varón y no Boti García? ¿Y si el de la coleta era Pablo Iglesias, qué, eh? ¿Acaso está usted discriminando a los hombres con melena y a las mujeres con aspecto masculino?

La 'pobre' Dolores tiene que estar hecha un lío con esto del machismo y el feminismo. La mujer, que viene del PSOE, ya no sabe ni por dónde sopla el viendo. Me la imagino en su despacho, preguntándose ¿qué hago hoy? ¿Me pongo en serio a resolver lo de los más de 14.600 pisos okupados de España o le doy cera a las señales? Y decidió ir a lo importante, a lo que todos necesitamos, las putas señales de tráfico en las que nadie cuerdo había visto machismo.

Lo que cobra la señora Dolores Delgado

Te cuento esto con tono animado e irónico porque si no es para echarse a llorar, lector, pero el trasfondo del asunto es bastante grave, sobre todo porque la Fiscalía la pagamos todos. A la señora Dolores Delgado, en concreto, llevamos pagándole el sueldo desde el año 1989, desde que tiene cargos públicos, vaya. Ahora cobra 120.812 euros anuales, que en doce pagas son 10.068 euros mensuales.

Me pregunto si esta señora no se avergüenza de la bazofia de las "señales de tráfico con perspectiva de género" ganando esta pasta, o si directamente se ríe de los españoles desde su cómodo despacho. Mientras el país se hunde, literalmente, tenemos a gente en el poder que no sé ni como se mira al espejo, la verdad. Y lo que nos quedará por ver.