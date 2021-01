El doctor Illa y míster Hyde: una esquizofrenia que pagamos todos

España es el único país del mundo en el que, en plena tercera ola de coronavirus, con la incidencia acumulada de contagios por encima de 1.000 en seis comunidades, con las UCI saturándose en varias de esas regiones, las vacunas racionándose por los problemas en el reparto de las dosis y los 17 gobiernos autonómicos con las manos atadas por un decreto de alarma que no funciona, el ministro que debe comandar la lucha contra todo este desastre vive a tiempo parcial esta inmensa responsabilidad y se dedica a hacer campaña para intentar asaltar el Govern.

Es la esquizofrenia en la que vive Salvador Illa por obra y gracia de Pedro Sánchez y su asesor áulico, Iván Redondo, que desde hace meses –solo hace falta recordar que el CIS de Tezanos preguntó por sorpresa por Illa a los votantes catalanes allá por el otoño- tenían un plan para intentar ganar en Cataluña mientras la improvisación sigue reinando en el reparto de las vacunas o los 17 toques de queda.

El doble papel de ministro y candidato levanta ampollas y abre la puerta a las acusaciones sobre comportamientos pasados y presentes de Illa.

Tras imponer Illa el estado de alarma a Madrid el 9 de octubre con datos de propagación mucho menores a los de ahora, el consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, acusó en Vozpópuli al ministro de adoptar esa medida “porque quizá le habían advertido que podía ser candidato a la Generalitat de Cataluña por el PSC. Estaba absolutamente descontrolado. Fue un fin de semana en el que hizo varias ruedas de prensa de manera compulsiva y el ministro generó una zozobra y un estado de confusión a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid por lo cual algún día debería, como mínimo, pedir perdón si no dimitir”. El tiempo, al menos en lo que respecta a la candidatura de Illa, le ha acabado dando la razón.

El plan de Sánchez que amenaza con hipotecar la lucha contra la pandemia por intentar llegar al poder en Cataluña ha dado luz verde a todas las sospechas sobre el comportamiento de Illa. ¿Por qué, hace unos meses, el ministro pedía más dureza a Madrid y a otras comunidades y hoy, el candidato, recurre a la Justicia precisamente ese endurecimiento en Castilla y León o rechaza las peticiones de hasta ocho Comunidades y alega que las medidas son suficientes?

¿Es posible que haya influido el candidato Salvador sobre el ministro Illa a la hora de revender –en plena carestía de vacunas por las obras de Pfizer- 30.000 dosis de esa vacuna a Andorra, donde curiosamente hay censados más de 13.000 votantes catalanes? Una pregunta que hace meses parecería sacada de los conspiradores de Qanon cobra ahora sentido por la torpeza de tener un ministro/candidato.

Tras el último Consejo Interterritorial de Salud, donde la petición de hasta ocho regiones de que les permitiera medidas que para luchar contra la pandemia desbocada fue despachada con “una cerrazón que no se entiende”, según fuentes presentes en la cita telemática, muchos consejeros autonómicos están convencidos de que la única razón de que el ministro no quiera cambiar las medidas del estado de alarma es que el candidato Illa no quiere someterse a un debate en el Congreso a las puertas de la campaña catalana. “Desgastaría su imagen porque saldrían todos los errores que ha estado cometiendo en los últimos meses”, insisten desde una de las regiones.

El presidente del Gobierno no está dispuesto a que nada desbarate su plan y pueda echar por tierra el “efecto Illa” en Cataluña. El Govern, aplazando las elecciones al 30 de mayo, ha estado a punto de hacerlo, pero la chapuza jurídica del decreto parece garantizar finalmente que las elecciones serán el 14-F.

El CIS, cual heraldo, ya anticipa el triunfo del candidato Illa y apuntala el ‘efecto’ –aunque muchos demóscopos insisten en que más que efecto es ‘efectito’, puesto que las encuestas venían recogiendo desde hace meses la gran subida del PSC –fuera cual fuera su candidato- gracias al batacazo de Ciudadanos sobre todo en el antiguo cinturón rojo, que vuelve a ser feudo socialista.

Según el plan de Sánchez, Illa deberá dejar de ser ministro cuando tenga la certeza de que las elecciones son el 14-F. No importa que, para entonces, estemos en el pico de la tercera ola o las vacunas sigan racionándose salvo para los cientos de políticos que se han lanzado a la búsqueda de una inmunidad de rebaño haciéndonos un favor poniéndose las dosis que sobraban e irremediablemente iban a acabar en la basura…

Gobierno Frankenstein

Illa terminará entonces de vivir este remedo de “Doctor Jekyll y Míster Hyde” cuyas consecuencias sufrimos todos los españoles. Pero los episodios de doble personalidad no terminarán en este Gobierno Frankenstein donde una parte de los que se sientan en el Consejo de Ministros atacan las instituciones, al régimen del 78 o a sus propios compañeros de Gabinete y sus medidas (reforma de las pensiones, por ejemplo) y estos, en vez de tener un gesto de dignidad, acaban por desesperarse en las entrevistas e intentar matar al mensajero. ¿Hasta cuándo, señor Escrivá?