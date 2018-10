El día que Pablo Iglesias se dio un golpe en la cabeza

A Pablo Iglesias le ocurrió lo que a Scott Dandridge en aquella comedia musical de Woody Allen, Everyone says I love you. Así como aquel hijo de una familia burguesa de Manhattan -entiéndase: rica, liberal y socialmente comprometida- un golpe en la cabeza lo hizo pasar de Republicano a Demócrata, al secretario general de Podemos la pedrada Pedro Sánchez lo llevó del leninismo a la socialdemocracia, del catecismo del Foro de Sao Paulo a pasar por el aro Bruselas. ¡Si lo viera Monedero!

A nadie debería de extrañarle que un día de estos el secretario general de Podemos se cortara de un tijeretazo la coleta y apareciera con la cara rasurada. Quién sabe si en su triple labor de vicepresidente del gobierno, propagandista de los nuevos presupuestos y líder de la oposición, Iglesias decida comprarse una americana de pana. Es probable, por qué no, que la estrene en su próxima visita a Junqueras en la cárcel. Convencer a ERC y al PdeCat para que no bloqueen los presupuestos bien vale una misa. Y no porque Pablo Iglesias crea demasiado en esos números, sino porque es una oportunidad inmejorable para hacer su propia campaña electoral a expensas del gobierno de Sánchez.

La paternidad lo ha cambiado, lo ha hecho madurar, dijeron algunos cándidos cuando Iglesias comenzó a cuidar algo más las formas y pasó del tono Valtonyc a la compostura y los altos vuelos de un ministrable. No se le veía así desde el episodio Villa Navata, cuando convocó un plebiscito dentro de su partido para someter a la voluntad de las bases si podía él seguir a la cabeza de la formación morada al mismo tiempo que vivir en su chalet de seiscientos mil euros. Fue a partir de ahí cuando Pablo Iglesias comenzó a hablar con un tono episcopal, como de Monseñor de utilería, zorro viejo que saca a brillo a un piolet con el paño de su sotana, mientras pide, oh hermanos, que nos amemos unos a los otros.

Que en Cádiz ya no quieren a Pablo es una realidad. Kichi lo llamó burgués y Teresa Rodríguez le come las bases en Andalucía. Errejón anda en pre-campaña, con un pie en el Babeliay otro en Lavapiés, mientras que su más fiel escudero, Pablo Echenique, admite que prefiere un bar con buena prensa antes que pagar mejores sueldos a los camareros. Al menos así se lo explicó el secretario de organización a Carlos Alsina cuando el periodista le preguntó qué prefería: ¿un salario mínimo más alto o condiciones más propicias para incentivar la contratación? Él, como es muy de pagar en negro y ratear a los suyos, se fue por la opción más feudalista: lo mejor para mí y lo demás ya veremos. Menos mal que Pablo Echenique nunca regentará un bar… el problema es que acabe presidiendo un ministerio.

Es un hecho, a Pablo Iglesias le ha ocurrido lo que al Scott Dandridge de Woody Allen, pero al revés. Del asalto a los cielos al ascensor de los pactos. Así se mueve el líder de Podemos en el edificio de la política: apretando los botones, como el Félix Krull de Thomas Mann, para moverse a sus anchas entre la planta baja y la última, la que tiene vistas a Moncloa. En política uno no es lo que desea sino lo que consigue, dijo Iglesias la semana pasada tras sellar con membrete del Gobierno un pacto con Sánchez. Quién sabe si esto acaba como la comedia de Woody Allen: con una coreografía a lo Gene Keley en los jardines de Moncloa.