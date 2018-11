La deuda, enésima losa para nuestros jóvenes

La Gran Recesión finiquitó muchas teorías económicas asumidas como verdades indiscutibles, cuando simplemente eran conjeturas de carácter ya no solo ideológico, estrictamente conservador, sino, ante todo, de defensa de los intereses de clase. Es en esta gran farsa, digna del Teatro Barroco patrio, donde se gestó quizás uno de los mayores fraudes de la historia. Nos referimos a cómo la generación de una deuda privada insolvente acabó transformándose en deuda soberana. El volumen actual de deuda soberana, sin soberanía monetaria, ahogará a las generaciones venideras ya de por sí suficientemente vilipendiadas. Representa, sin duda, la enésima losa sobre nuestros jóvenes. Además de “regalarles” unos empleos y salarios miserables, les “obsequiamos” con un volumen de deuda soberana que, en ausencia de quitas, deberán pagar ellos. Simplemente es imposible. O de verdad hacemos algo por nuestros jóvenes, o al final se activará ese conflicto inter-generacional latente del que nadie habla.

La situación financiera de las familias patrias, y del mercado laboral, muestran sin aspavientos, que España no es un país para jóvenes, pero, además, bajo la actual superestructura, es un país sin futuro. Una de las mayores restricciones a la que se ve sometida nuestra economía se deriva de las relaciones de poder y su traslación a una superestructura que distorsiona de manera sistemática la asignación de recursos para el beneficio de unos pocos. Ello no sólo fomenta la desigualdad, sino que también ahoga el crecimiento. Y es bajo esa súper-estructura cómo se ha ido modelando a lo largo del tiempo el modelo productivo patrio: predominio de rentistas y una serie de oligopolios que no han hecho prácticamente nada por cambiar el modelo productivo de nuestro país. Nos referimos el Ibex 35 que, salvo muy honrosas excepciones, apenas desarrolla labor investigadora alguna. ¿Cómo si no puede explicarse que tras un proceso intensísimo de devaluación interna nuestra productividad no haya repuntado nada? Ello acrecienta nuestro retraso secular respecto a nuestro entorno.

Este análisis lo completamos periódicamente con una instantánea actualizada de la deuda patria, obtenida a partir de los datos publicados por Banco de España. La conclusión no varía. Sin soberanía monetaria somos rehenes de una deuda impagable. La excesiva deuda total (4,13 billones de euros) y la creciente deuda externa (1,17 billones de euros) nos hace tremendamente vulnerables a un aumento de la aversión al riesgo en los mercados financieros y/o a un cierre del grifo del BCE. En ese caso España entraría en un círculo vicioso. Pero, como siempre hacemos constatar desde estas líneas, en el trasfondo de todo, la salida en falso de la actual crisis sistémica. En su momento no se hizo aquello que era óptimo y eficiente, económica y socialmente, para hacer frente a los orígenes y las causas que llevaron a la economía mundial a la actual crisis sistémica. Se prefirió ganar tiempo y defender los intereses de quienes la generaron, la élite bancaria. Lo último, las hilarantes declaraciones del nuevo gobernador del Banco de España, en línea con las de sus predecesores. Nuestro rico idioma tiene un refrán para estos casos, zapatero a tus zapatos. Lo peor es que aún no se enteran de que estamos en una situación parecida a 2007 y, al igual que entonces, el pensamiento gregario dominante tiene un carácter destructivo al imponer recetas cuyos supuestos macroeconómicos fundamentales no se basan en la realidad.

Datos actualizados

En los cuadros 1-4 presentamos los datos actualizados a partir de los datos publicados por Banco de España y recogidos, dentro del apartado de estadísticas, en el epígrafe cuentas financieras de la economía española, concretamente en el capítulo 2. Son los correspondientes al segundo trimestre de 2018.

En el cuadro 1 se recoge la evolución de la deuda de España por sectores en millones de euros. Se observa como desde 2008 la deuda privada se ha reducido en casi 818.000 millones de euros, normal en un proceso de desapalancamiento de familias, empresas y entidades financieras. Por el contrario, se ha producido un fuerte incremento de la deuda pública, en más de 1,32 billones de euros. Pero ni se ha mejorado el Estado del bienestar, ni se ha promovido un cambio de modelo productivo (Estado Emprendedor). Nada de eso. Ese aumento obedece a dos razones. Por un lado, la intensa recesión de balances acelerada por las políticas económicas implementadas desde mayo de 2010, y que activaron los estabilizadores automáticos. Por otro, a un incremento del stock de deuda pública correspondiente a fondos que se destinan no a sufragar gastos operativos corrientes o de capital, sino a ser nuevamente prestados a terceros (rescate bancario).

En los cuadros 2 y 3 se recogen y estudian dos fotos fijas, cierre de 2008 y el último dato disponible, segundo trimestre de 2018, para ver cómo ha evolucionado lo que debemos al resto del mundo, nuestra deuda externa, su cuantía y qué sectores patrios son quienes tienen esas deudas con el exterior.

La deuda externa supera los 1,17 billones de euros, cifra que se aproxima al 100% del PIB español. Esta cantidad significa el 29% de la deuda en su conjunto de la economía española. El resto es deuda entre sectores residentes. La cifra es muy parecida a 2008, un poco más alta, pero la composición ha variado drásticamente. El 49% de la deuda externa corresponde ahora al sector público, frente al 20% de 2008. Por el contrario, las deudas que nuestras entidades financieras deben al exterior representan “solamente” el 26% del total de nuestra deuda externa, frente al 54% en 2008. Mientras, la deuda externa de las sociedades no financieras representa el 26% del total de la deuda patria con el exterior, cifra casi idéntica a 2008. ¿Entienden ahora por qué desde el exterior, con el apoyo entusiasta de las élites bancarias, se impuso una política de austeridad? Se trataba de disponer recursos públicos para destinarlos a financiar a terceros, a ellos. Como diría aquél, no sin cierta ironía, ¡es el mercado, amigos!