Después de las tormentas, más tormentas

Hay quien cree que, tras la pausa a los aranceles por 90 días (excepto a China) del miércoles por la tarde, ya llega la calma. No lo creo. De todos los dichos bursátiles que existen creo que el que más se adecúa a la situación actual es aquel que dice que "en el mercado a veces se gana, y a veces se aprende”. Y es que las lecciones suelen costar dinero, y sólo queda el consuelo de alguna consecuencia positiva para el futuro.

Contrariamente a los que muchos creen, y otros muchos predican, esto no va de comprar y esperar. Hay que comprar y gestionar, y eso implica ponerse un límite de pérdidas y, por qué no, uno para asegurar beneficios. Que cada uno use los parámetros que quiera pero perder en tres sesiones un beneficio de meses o entrar directamente en pérdidas por no hacer nada es un error. Lo de estos días puede parecer muy raro al haber sido tan rápido pero si hacemos memoria es algo que pasa cada cierto tiempo, lo vimos en 2008, en 2012, en 2020… Hay caídas bursátiles muy intensas que pueden tardar mucho en recuperarse como pasó con la del Nasdaq en 2000 que costó 15 años. Del mismo modo, como dijimos hace algunas semanas comentando los 5 años del COVID, siempre es bueno tener una parte en liquidez para invertir en momentos de pánico de los demás y no hacerlo en los de euforia. Al final este crash demuestra hasta qué punto los expertos y analistas de bolsa no son confiables, y cómo el método de intentar valorar los precios a los que debe cotizar una acción son una entelequia, así como el “método de gestión” de comprar periódicamente al precio que sea con la esperanza de que suba eternamente.

Nadie se puede fiar de Barclays

Mientras algunos nos sorprendíamos de las extrañas divergencias que veíamos en los mercados (¿cómo casa la euforia de un activo refugio como el oro con la subida de las bolsas, cómo es posible que el Ibex subiera un 13% el primer trimestre si Wall Street ya había empezado a corregir y estaba en negativo, por qué un gran gestor como W. Buffet había disparado su liquidez a máximos históricos?… etc.), por ejemplo Barclays el 21 de marzo -cuando ya se sabía que venían los aranceles- elevaba el “precio objetivo” de Santander a 7,5€. Y todos los medios -a los que también considero responsables en gran parte de la bajísima cultura financiera e inversora de nuestro país- hablaron de ello como si su opinión tuviera algún peso. Nadie se puede fiar de los consejos ni de Barclays, ni de Goldman, ni de quien sea parte implicada (e interesada) en el negocio. ¿De verdad hace falta recalcarlo?.

La sensación de riqueza se ha volatilizado de las carteras de muchos, incluso de aquellos con fondos de pensiones privados (mayoritarios en países como Estados Unidos) con lo que puede conducir a problemas de índole social además de a una recesión si cae bruscamente el consumo

Que nadie piense que por no estar invertido en bolsa toda esta crisis no le va a afectar, incluso puede tenga aspectos positivos como el abaratamiento de la gasolina. Pero la suma de consecuencias es muy negativa, esta pérdida tan brusca de valor de tantos activos disminuirá enormemente la liquidez que se generaba con esas garantías, incluso habrá reclamos de dinero y puede que alguna quiebra. La sensación de riqueza se ha volatilizado de las carteras de muchos, incluso de aquellos con fondos de pensiones privados (mayoritarios en países como Estados Unidos) con lo que puede conducir a problemas de índole social además de a una recesión si cae bruscamente el consumo. A nivel usuario podemos quizás esquivar los aranceles (yo, por ejemplo, salvo Google y Windows, creo que puedo prescindir, aunque me costara, de productos estadounidenses como X, WhatsApp o algunas webs) pero la industria no lo tiene nada fácil, incluso si esto conduce a un (para mí indeseado) mejor entendimiento entre la UE y China.

¿Y por qué creo que después de esta tormenta vendrán más? Por Trump. Tras el cierre de hace dos viernes yo estaba convencido de que el presidente haría caso a las presiones del mundo económico y financiero y moderaría sus medidas o al menos su lenguaje, pero tuvo que ver mucha más sangre en Wall Street para actuar. Ni siquiera le importa arruinar a sus mayores donantes, la industria petrolera estadounidense que tanto le apoyó por su (no) política medioambiental, debido al desplome del precio del crudo que ha provocado. Y sé que, igual que hay terraplanistas, hay quien cree que esto es una jugada genial del presidente que está provocando una recesión aposta no sé muy bien buscando qué, pero el caso es que con la economía decreciendo y los precios de los activos financieros cayendo, perdemos todos. Y para colmo, hasta la rentabilidad de la deuda estadounidense se ha elevado, con lo que ni siquiera queda el consuelo de que el estado se financie más barato. Además, si llega la recesión ingresará menos por la caída de la actividad económica y por tanto aumentará el déficit y todavía se elevará aún más el montante de deuda.

Ya no es sólo la que está liando con los aranceles, es que podemos esperar de él cualquier cosa, incluso que invada Groenlandia. ¿Qué hará Dinamarca, la UE, la OTAN… ante algo así?

Trump ha roto todas las normas básicas de diplomacia y buena educación. Incluso llegó a decir, el mismo día que luego dio marcha atrás, que los países le estaban "besando el culo" por hacer un trato. Se comporta como un matón de colegio menospreciando a casi todos. No tiene nada que perder, está demostrando que no hace caso a nadie y aún le quedan casi cuatro años de legislatura. Ya no es sólo la que está liando con los aranceles, es que podemos esperar de él cualquier cosa, incluso que invada Groenlandia. ¿Qué hará Dinamarca, la UE, la OTAN… ante algo así? Y además, las consecuencias de sus políticas pueden provocar reacciones de otras potencias que también pueden demostrar su fuerza. China podía temer un boicot comercial estadounidense si invadía Taiwán pero es tal el grado actual de desencuentro entre ambos países que podría arriesgarse a hacerlo sin apenas coste económico. Al fin y al cabo, gran parte de la Administración Trump justifica lo que hizo Rusia con Ucrania, ¿por qué no va a servir el mismo argumento para Xi Jinping si vale para Putin? Estamos ante un personaje muy autoritario, muy poderoso y muy consentido por sus fanáticos seguidores. Quien se acerque al mundo de las inversiones en estos tiempos debe antes aprender a convivir con una alta volatilidad.