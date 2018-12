Un despropósito detrás de otro

Analizando las palabras y los actos tanto de Pedro Sánchez como de Quim Torra se hace muy difícil decir cual de los dos es más nefasto. Están enzarzados en un juego de los despropósitos, a ver quien comete la estupidez más grande.

Porque si sectario, zote, infumable e incapaz es uno, igual lo es el otro. Son espejos que se reflejan mutuamente y cuya suma solo puede dar cero, puesto que nada hay en ellos que merezca la pena ser valorado cuantitativamente. El apoyo que permitió al socialismo llegar a la Moncloa, sumado en su conjunto, no da nada porque nada contiene ni política ni moral ni intelectualmente. Es un grupo egoísta que gusta de la fragmentación, de lo disperso, del río revuelto en el que mejor poder pescar para sus puras apetencias personales, siempre tan ruines y sectarias.

Sánchez juega al cortoplacismo que salvaguarde sus insensatas y ciclópeas ansias de mantenerse en un cargo para el que no fue votado por los españoles y hará lo que sea con tal de lograr su propósito. Torra exhibe un cinismo oportunista brutal y actúa como un tele predicador estadounidense de discurso burdo y zafio más que como el presidente de una autonomía. Los dos son, y ese es el rasgo que les une, unos perfectos cobardes que se escudan en palabras vacías, en tópicos más que gastados por la historia y por la realidad y por una auto justificación que provoca el sonrojo ajeno.

Cuando Elsa Artadi reclamaba este lunes lealtad institucional al Gobierno de España era para echarse a llorar o para enviarla al guano. Lo dicen precisamente los mismos que, desde el Govern y por boca del mismísimo President, han dicho que los CDR han de apretar porque hacen muy bien, que la vía eslovena es la correcta, que hay que implementar la república, los que le ríen las gracias a Puigdemont, los que hablan de presos políticos y exiliados, los que afirman que celebrar un consejo de ministros en Barcelona es un provocación, los que no condenan los escraches y el acoso por parte de los separatistas a políticos de la oposición o jueces. Esos son los que piden lealtad institucional. Y sí, pueden decirme que Artadi no pertenece al sector hiper ventilado, pero, si es así, que lo diga de una puñetera vez, y que lo digan esos dirigentes del PDeCAT que son muy valientes en el off therécord para luego cagarse encima cuando se están delante de los popes del separatismo. Porque es un despropósito seguir con tanta conjura torreznera que ni avanza ni despeja el camino.

Las cartas

Y con Sánchez y su tropa otro tanto podemos decir. ¿A qué tanta cartita preguntando al Govern si hubo problemas de orden público el fin de semana pasado con los cortes de las carreteras por parte de los CDR y la pasividad de los Mossos? ¿Es que no ven los informativos? ¿Es que son tontos? Venir a Barcelona a celebrar un consejo de ministros les hace movilizar a cientos de agentes del orden público, pero ¿y en el día a día quien protege a los catalanes que solo queremos usar las calles para ir a trabajar, para pasear con nuestras familias, para irnos al cine? La hipocresía cobarde del PSOE es tan grande como la de sus homónimos separatistas. Ambos mienten a conciencia, ambos juegan al disimulo, a ver quien dice o hace la barbaridad más estupenda, sin tener en cuenta a la ciudadanía porque ellos solo entienden de sus prebendas, de sus privilegios, de sus lujos.

A todos estos politicastros de cargo y relumbrón hay que recordarles en las urnas la realidad, y esta nos dice que en España hay más de tres millones de viviendas vacías – la mayoría propiedad de los bancos que nos han costado a todos millones de millones porque había que rescatarlos – mientras que hay gente sin un techo. Que de un trabajador contratado como Dios manda, entre lo que paga a la seguridad social el empresario y el propio contratado, el Estado se lleva un cincuenta y tres por ciento de impuestos. Que si heredas el piso modesto de tus padres habrás de pagar el leonino impuesto de sociedades, seguir pagando todos los impuestos que toquen en el futuro y eso sin tener en cuenta que la casa estaba más que pagada, con todas las tributaciones que tus progenitores tuvieron que abonar en su día a lo largo de los años. Recordemos a esta tropa de inútiles que si en España se trabaja para mal pagar los tributos es porque hay que mantener a tanto vago, a tanta nulidad intelectual, moral y personal, a tanta gente que vive muy bien del cuento y de huelgas de hambre a base de biomanán, de pretender asaltar parlamentos y hacer revoluciones sin estropearse ni la manicura ni el carísimo traje comprado en una tienda de lujo. Fingen pelearse cuando, en el fondo, quieren lo mismo, que es pastorearnos hacia donde les convenga más y que nosotros seamos un rebaño dócil y satisfecho.

España tiene el salario mínimo más bajo de Europa, las pensiones de jubilación más bajas, las inversiones en ciencia más paupérrimas y los presupuestos en asistencia social más exiguos. Los sueldos de los políticos son, para compensar, los más altos. ¿Va a hablar Sánchez de todo eso en Barcelona? Porque da igual si aprueba el 155, cosa que difícilmente hará porque hace tiempo que el PSOE padece Parkinson democrático a la hora de emplear la ley como instrumento que garantice la igualdad entre los españoles. No debería venir. Eso que nos ahorraremos en Falcon, helicóptero y dietas. El despropósito ha llegado a tal punto que cualquier cosa que no sea una convocatoria electoral carece de sentido. Por eso precisamente ni Sánchez ni Torra la quieren. Viven cojonudamente como presidentes que no eligieron las urnas. Son dos despropósitos, sí, y peligrosos.