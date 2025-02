El 22 de diciembre de 1849, el escritor Dostoievski fue llevado frente a un pelotón de fusilamiento en la plaza Semiónovskova de San Petersburgo, donde se le conmutó la pena por cinco años de trabajados forzados en Omsk, Siberia. El general Aureliano Buendía, nos cuenta Gabriel García Márquez al inicio de su gran obra Cien años de soledad, se enfrentó a un pelotón de fusilamiento, después de haber llevado la revolución por las tierras alrededor de Macondo. Al poeta Federico García Lorca lo fusilaron la noche del 18 de agosto de 1936 en un camino rural cerca del barranco de Víznar en Granada. El condenado de Víctor Hugo, del que no conocemos, ni nombre, origen o causa de su reclusión, se enfrentó a la guillotina después de que el escritor francés describiera detalladamente sus pensamientos y estados de ánimo en Los últimos días de un condenado.

Muchos elementos son los que unen las vidas de estos personajes reales y ficticios. Lo común de estos personajes no es sólo el miedo, la desesperación, la incertidumbre o la aceptación irremediable de un trágico final. Hay una realidad más esencial que los iguala a todos: su desarme. Todos se encuentran desarmados, sin armas con las que luchar, con las que defenderse, resignados ante un poder que ejerce su mando y potestad.

Según la RAE, el concepto "desarmado" es un adjetivo que, en su primera acepción, es definido como "desprovisto de armas”. Probablemente, con esta descripción, se nos viene a la mente la idea de armas físicas, pistolas, fusiles, metralletas, etc,. Sin embargo, la RAE nos ofrece una segunda acepción: aquel "que no tiene argumentos para replicar", es decir, que no cuenta con palabras, o que no dispone de la capacidad de utilizar palabras, conceptos o ideas.

Nuestros personajes estaban desarmados físicamente, hecho evidente, pero también hay una manera de desarmar más sutil, aparentemente menos coercitiva, más suave, como un poder blando que debilita, desautoriza, fragiliza.

Cada entrega de rehenes es una serie retransmitida en directo, pues saben que, parte de la batalla hoy en día reside en el poder de la comunicación

Este desarme es común en aquellos lugares en los que no se puede utilizar libremente la palabra. En las dictaduras hay un relato oficial y único. Contradecirlo conlleva penas y castigos, de ahí la autocensura de gran parte de sus ciudadanos para salir adelante. Aunque cada vez es más evidente que, incluso en estos contextos, los regímenes se esfuerzan en ofrecer un relato para convencer a la opinión pública, ya que siempre será más fácil persuadir a una mayoría por "una comunicación blanda" que por la fuerza. No hay nada más que ver la cruel e inhumana entrega de los cadáveres de los fallecidos por parte de Hamás, en un escenario con carteles y eslóganes que intentan exculpar su obvia responsabilidad. Cada entrega de rehenes es una serie retransmitida en directo, pues saben que, parte de la batalla hoy en día reside en el poder de la comunicación.

Ante esta primacía del relato, no dejo de preguntarme, ¿qué ocurre cuando en contextos democráticos la palabra se ve amenazada, por su propia sobreabundancia, por la multiplicidad de fuentes no contrastadas, por los bulos continuos que circulan por las redes y que terminan por bombardear la mente de sus usuarios con información, falsa, tergiversada, manipulada? Al intentar responder se me viene una imagen: ciudadanos semidesnudos con las manos levantadas, rodeados de pantallas con mensajes múltiples y contradictorios, sin espacio para el silencio ni la reflexión. Algo así como las torturas en las que se priva de la oscuridad y se mantiene la música durante veinticuatro horas para que no haya espacio para el descanso.

'Enganchados' a las redes

Puede resultar exagerado, pero si nos paramos a pensar la velocidad a la que consumimos todo tipo de material en redes, especialmente los más jóvenes, no estamos lejos de dicha sobreestimulación y, por tanto, desinformación. Hoy se sabe que los más jóvenes están "enganchados" a las redes y ya existen programas para tratar dicha adicción. Vivimos en un mundo donde cualquier instagramer se convierte en terapeuta; en el que la Inteligencia Artificial puede crear las imágenes más inverosímiles; donde la información está totalmente descontrolada, manoseada y pervertida. Estamos más desarmados que nunca.

Frente al desarme, lo más revolucionario es rearmar al ciudadano, con formación, tan difícil en un país que no incentiva la excelencia; con lecturas, clásicos, la puesta en valor del auténtico periodismo y no de las pseudo fuentes que se arrogan el privilegio de vociferar sus propios intereses en detrimento del bien común. En definitiva, consolidar el espíritu crítico. Rearmarnos para no encontrarnos semidesnudos y con las manos alzadas frente a los bulos y las mentiras; para cultivar la capacidad de distanciarse. Nadie es dueño de la verdad. Leer a los que nos dicen lo que queremos escuchar, sólo nos deja más desprotegidos. Hay que escuchar y leer de todo para aprender a discernir. ¡Qué palabra tan valiosa! Ahora mismo los impostores de la palabra lo tienen muy fácil. Hay que rearmarse, para desconfiar de toda esa lluvia de informaciones cuyo único objetivo es bombardearnos la mente, controlarnos y mantenernos cautivos, es decir, desarmados.