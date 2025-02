Dejen de lloriquear

El discurso del vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, ha despertado las furias, es un decir, europeas. Suele suceder ante la verdad. Especialmente, si se dice a socialistas, neocomunistas, verdes y gente así. Reaccionan como vampiros ante una cruz, o cuando se les salpica con agua bendita. Aunque los tiempos han cambiado, hay que reconocerlo, ahora es posible que el vampiro se eche a llorar como hizo Chistoph Heusgen, político alemán y presidente de la Conferencia de Seguridad de Munich. Qué tiempo de lloricas nos ha tocado vivir. ¿Se imaginan a este tipo de hombre enfrentándose a las hordas rusas, islámicas, o chinas?

Soy de los que piensa que Estados Unidos debería abrazar nuevamente su destino imperial, no sólo por su propio bien, también por el bien de Occidente. ¿Quién va a enfrentarse al imperialismo ruso o Chino? Sólo unos Estados Unidos plenamente consciente de su destino imperial puede hacerlo. Pero. Malas noticias. Parece que Trump va en dirección contraria, camino de un nacionalismo tribal, corto de miras, y bruto. Acaba de decir que Ucrania comenzó la guerra contra Rusia, lo que no sólo es falso, también una canallada. Ser aliado de Estados Unidos, todo hay que decirlo, tampoco es que haya sido nunca gran cosa. Me remito a Cuba, Nicaragua, Venezuela, Vietnam, y así hasta remontarnos a la traición a los rusos blancos, finalizada la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos tiene intereses, que no siempre se alinean con la defensa de la Libertad y de la democracia en el mundo. Por desgracia.

Sin embargo, eso no quita que haya mucho culogordismo europeo en las críticas a la Paz que, tal vez, ya veremos, impondrá Trump a Ucrania. El asesino Putin ganará, qué vergüenza. ¡Estados Unidos debe defender la Libertad! ¡Qué horror los yanquis! ¡Estados Unidos abandona su destino de abanderado de la Libertad! ¡Traidores!

Incluso, cuando en el mismo corazón de la Vieja Dama Ilustrada se produjo otro conato de salvajismo tribal–racista, esta vez serbio, Europa optó por esconderse detrás de los aviones y los misiles norteamericanos que acudieron a cauterizar el nuevo tumor totalitario europeo

Bien. Pero. ¿Qué hay del destino europeo? ¿Cuál es el destino europeo? ¿El de protegidos a perpetuidad de los poco fiables yanquis? El de fervorosos imitadores de la peor basura cultural norteamericana? ¿El de una sociedad normada, regulada y colectivizada hasta el rebaño? ¿El de islamizadores de Europa? ¿El de actualizadores del comunismo? ¿El de colonia china? ¿Dónde ha defendido Europa, digamos que para compensar al mundo por tanto horror creado (comunismo, fascismo, nazismo) la Libertad? Incluso, cuando en el mismo corazón de la Vieja Dama Ilustrada se produjo otro conato de salvajismo tribal–racista, esta vez serbio, Europa optó por esconderse detrás de los aviones y los misiles norteamericanos que acudieron a cauterizar el nuevo tumor totalitario europeo.

Repito, ni siquiera haber sido los creadores de las más siniestras ideologías que ha inventado el monito humano ha conseguido que los europeos comprendan que tal vez, para variar, deben empuñar las armas para defender la Libertad. No, ha de ser Estados Unidos quien los salve otra vez de los rusos, los chinos, o de quien sea. En un mundo tan brutal como siempre, tan lleno de espantos que acechan como siempre, los europeos han elegido construir una sociedad fofa, que ante la crudeza de lo real se instala en una fantasía suicida, cobarde y bobalicona.

A ver, presten atención, si quieren detener al asesino Putin, ya les digo cómo, no es tan difícil: envíen soldados alemanes, suecos, franceses, italianos, noruegos, polacos, españoles, etcétera, a matar y morir en los campos de batalla ucranianos. Que Francia, que tiene armas nucleares, le diga a Putin (y a Trump) que si el asesino ruso se atreve a usar su poder nuclear contra Ucrania o cualquier otro país europeo, Francia responderá por Europa, en igual medida. Que Francia, que es la que tiene poder de disuasión nuclear, asuma el liderazgo. Que le diga a Putin (y a Trump) y al mundo, que Francia y Europa se levantarán en defensa de la Libertad y de la sagrada Patria europea. Cómo era aquello… ah, sí:

Allons enfant de la patrie

Le jour de gloire est arrivé

Contre nous de la tyrannie…

Entiendo que es muy cómodo que te salven el culo mientras tú te dedicas al wokismo, a islamizar y africanizar Europa, a burocratizar Europa, a esquilmar a los contribuyentes, y a ¡salvar el planeta!; ni siquiera pueden salvar a Ucrania, pero ¡salvarán el planeta! Los primitivos y despreciados yanquis ya no quieren seguir pagando por las ínfulas de superioridad europea. Como bien ha dicho un senador Kennedy, sigan odiándonos, pero se acabó el odio de pago, de ahora en lo adelante, se lo pagarán ustedes.

Que los europos se decidan de una vez a pelear

Espero que a nadie se le ocurra acusarme de prorruso por estas líneas. Se me ha caído la lengua pidiendo a los yanquis y a los europeos que surtan a Zelenski de misiles que alcancen Moscú. Los mafiosos tipo Putin sólo entienden un idioma: la violencia. Que cada vez que Putin bombardee Kiev, se bombardee Moscú. Pero, ay, nadie me ha hecho caso. Suministrar armas a los ucranianos en la medida justa para que no puedan ganar, o al menos hacer pagar un precio demasiado alto a Putin, no ha sido nunca una buena política: es una infamia. En fin, que los europeos se decidan de una vez a pelear y morir por la tan cacareada Libertad, o, si no hay huevos, al menos que dejen de lloriquear.

