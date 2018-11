Sin Defensa

Allá por el 2016 Ada Colau les dijo a los militares que estaban en el stand del Salón de la Enseñanza de Barcelona que le desagradaba su presencia. Añadió que consideraba contraproducente que el estamento militar se mezclase con el educativo y dejó claro que, si de ella dependía, no iban a volver. Colau, que lo ignora todo acerca de todo, debió sentirse como una heroína del pueblo, así que el cabreo que debió pillar cuando le dijeron que el stand, tras su paso podemítico, había batido todos los récords de asistencia con más de siete mil jóvenes interesados en hacer de la milicia su profesión, debió ser homérico. Para ella y para los que solo han sabido vivir de la subvención pijo progre es durísimo aceptar que existan jóvenes que prefieran formarse, defender valores de convivencia, sacrificio, servicio a su país y adquirir una experiencia de vida inapreciable antes que ponerse a ocupar viviendas, hacer botellón, organizar talleres de porno feminismo o colocarse en cualquier asociación anticapitalista regada oportunamente con fondos públicos.

A estos rojos de salón les incomodan mucho los uniformes, la cosa del ejército, el asunto castrense, vamos. y saben muy bien lo que se hacen cuando pretenden proscribir la presencia de nuestras Fuerzas Armadas en todos los lugares en los que está en su mano. Sucede como con la monarquía. Todo lo que implique representar al común de la población, servir de nexo sin distinción de origen, clases o culturas, es decir, a España, es un monstruo ante su mirada sectarias. Pero en lugar de decir sinceramente cuales son sus sentimientos, se enmascaran cobardemente bajo una capa de buenismo, de anti militarismo, de progresismo, de revolución. Su pecado es, por tanto, terrible, porque cuando se trata de “sus” ejércitos no dicen noi mú. ¿Qué se juegan a que si el ejército cubano, nicaragüense o venezolano viniesen al salón de marras estarían encantados? ¿Fidel hizo su revolución con tirachinas? ¿Maduro gobierna con un lirio en las manos? ¿Los asesinados por las fuerzas represoras de Ortega se han matado ellos solos? Claro que no, y como lo saben perfectamente comprenden que las fuerzas armadas son, en un estado democrático y de derecho, el principal freno a sus sueños húmedos dictatoriales, de la misma manera que lo es su jefe máximo, el rey. Que todo esto surja de los neo comunistas de casoplón, enchufe marital y analfabetismo profundo no es extraño. Lo que causa pavor es ver como la ministra socialista de Defensa, la señora Margarita Robles, secunde la moción y prohíba que el personal a su cargo – no se olvide que los militares son, al fin y a la postre, funcionarios del Estado y, por cierto, muy mal pagados – se esfume de certámenes basados en la oferta educativa y profesional, condenando a miles de jóvenes a no disponer de un punto de información para conocer que les brindan nuestros tres ejércitos en ambos terrenos.

Robles comete varias infamias con tamaño despropósito, y no es la menor negar esa posibilidad de futuro a la juventud, quizás el segmento más castigado por el paro. Se conoce que para la ministra siempre es mejor irse a fregar platos a Londres o a limpiar mierda en lavabos en Alemania que servir a tu patria. También se auto descalifica para ser ministra de Defensa al priorizar los deseos de Colau y de parte de la comunidad educativa catalana que, no lo olvidemos, es abiertamente separatista, en contra de quienes se dedican a la defensa de la ciudadanía y de la misma Constitución que ella prometió cumplir y hacer cumplir. Lo peor, sin embargo, no es eso. Lo peor es pretender que el estamento militar se meta en el armario, que no luzca sus uniformes en público, que no se note que existen, que sean poco menos que clandestinos, que del ridículo que protagonizó la ministra con la venta de armas a Arabia Saudita ya hablaremos otro día.

Se conoce que para la ministra siempre es mejor irse a fregar platos a Londres o a limpiar mierda en lavabos en Alemania que servir a tu patria.

Lo malo no es el daño que causen ahora, sino el que dejan para las generaciones futuras. Separar a la ciudadanía de las personas que arriesgan sus vidas en misiones de paz por todo el mundo, que acuden en nuestro auxilio cuando hay desastres naturales, que garantizan nuestra paz siendo salvaguarda del ordenamiento jurídico vigente, es mucho más que infamia, es alta traición. E ingratitud, una enorme y tremenda ingratitud.

Nada de eso, estoy seguro, puede hacer mella en los hombres y mujeres que se ponen un uniforme militar igual que un policía hace lo propio con el suyo, el médico con su bata blanca, un obrero con su mono de trabajo o un bombero con su traje de faena. Son servidores públicos. Seguirán cumpliendo con su deber, no lo duden, porque su vida se basa en eso. Y a los jóvenes que deseen labrarse un porvenir en el seno de nuestros ejércitos ahí les dejo el enlace para que conozcan la oferta de nuestras Fuerzas Armadas:

Por más que lo intenten, señoras, no pueden poner puertas al campo. Por cierto, ministra, ¿qué sabemos de los drones Reaper, de la sustitución de los Harrier jubilados, de las graves carencias en el terreno del arma submarina, de los misiles Mistral y Meteor para nuestros cazas o del que debería ser ya nuestro nuevo avión de transporte A440M? Ah, bueno, que lo urgente es hacer desaparecer a la Legión. Pues nada. Estando como estamos, sin Defensa ante la ministra de ídem, solo nos queda decir ¡rompan filas!

Miquel Giménez