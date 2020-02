Así se decide quién triunfa en la vida y quién no

Hace dos semanas me dijeron de todo por redes sociales– y casi nada bonito– por sacar a relucir las decenas de estudios científicos que relacionan la belleza con el éxito en la vida, en cuanto a acceso a las oportunidades y a tener más dinero, que a fin de cuentas es lo que importa cuando se tiene salud.

Nos guste o no, el atractivo físico cuestiona la meritocracia que llevan años defendiendo los liberales y que ahora ha vuelto a sonar por el éxito de los partidos nacionalistas. Todo el mundo quiere triunfar pero no todos pueden, aunque lo intenten, porque el sistema no está hecho para ello, por mucho que se cierren las fronteras, por mucho esfuerzo que se ponga o por mucho dinero público que se invierta.

Por qué hemos vuelto a hablar de meritocracia

Aunque el término "meritocracia" nació en 1956, ha vuelto a aflorar en los últimos años con los liberales y el auge de los partidos nacionalistas.

Los liberales defienden que la globalización y el capitalismo han hecho que todos tengamos "las mismas oportunidades y que podamos llegar adonde queramos"; y que si alguien no lo consigue es porque "es un vago que no se esfuerza lo suficiente".

Los nacionalistas también creen en la meritocracia y reconocen que hay desigualdades sociales, pero defienden el capitalismo y el nacionalismo como la solución. "Cerremos fronteras para dar más a los nuestros". Creen que el enemigo está fuera del país. Esta corriente está calando y lo hemos visto con el Brexit, Trump o Abascal.

Los progresistas no creen en la meritocracia y sí reconocen la existencia de clases sociales. Defienden el aumento del gasto público para que todos tengamos las mismas oportunidades; también piensan que no triunfan "por culpa de los ricos y empresarios", que los "oprimen". Creen que el enemigo es, simplemente, rico.

¿Quién lleva razón? Nadie. Ninguna corriente es verídica porque la meritocracia, simplemente, es un mito. Y no va a cambiar por mucho que se suba el salario mínimo, se cierren las fronteras o se destine más dinero a educación. El éxito en la vida queda determinado el día en el que se nace. Si lo haces en una familia acomodada, triunfarás; si no, es probable que no; y si eres guapo, puedes tener más suerte.

La clase social determina el éxito

Es bastante obvio. Si naces en una familia pobre tienes más riesgo de sufrir problemas mentales y vas a tener peor educación, lo que te va a llevar a acabar aceptando peores empleos y a acabar viviendo peor, lo que te va a conducir a dar menos y peores oportunidades a tus hijos, lo que va a persistir el problema durante generaciones.

Si naces en una familia acomodada no solo te ahorras todo lo anterior, sino que si eres poco inteligente y los privilegios no funcionan puedes arreglarlos con dinero: si tienes problemas mentales pueden pagarte un costoso tratamiento privado, si vas mal en el colegio tus padres pueden ponerte clases particulares, ir a miles de academias, mandarte a estudiar al extranjero a aprender idiomas, ampliar tus estudios con másteres... y si nada de eso funciona el propio círculo de tus familiares te acabará abriendo las puertas indicadas. Todo ello te conducirá a tener mejores empleos y, en definitiva, a acabar viviendo mejor y a perpetuar esto durante generaciones.

La brecha de la desigualdad se está reduciendo entre el primer y el tercer mundo –como asegura Norberg en Progreso (Deusto)–, pero es una cortina de humo, ya que en los países desarrollados ésta sigue vigente y no va a desaparecer. El mundo va mejor, pero para los mismos de siempre.

Por tanto, da igual a quien votes o lo que defiendas, pues el sistema actual recompensa mediante la riqueza, lo que no ayuda a la movilidad social y perpetúa la diferencia de clases.

La única forma de escapar de esta selección natural que determina quién triunfa en la vida y quién no es siendo atractivo físicamente, 2) juntándote con la gente adecuada, 3) siendo muy, muy, muy brillante para optar a becas en instituciones 'de ricos' o 4) teniendo mucha suerte. Ni esfuerzo, ni nacionalismos ni culpas a los ricos. El mundo funciona así y, de momento, así seguirá siendo.