De patria, amor y abandono

En esta noche de Viernes Santo es difícil esquivar el desconsuelo en la inmensa soledad en la que nos hallamos ante lo que pareció un fin. Nuestra debilidad en la tristeza nos ciega y ésta busca un falso acomodo en una de las siete palabras que Jesús pronunció en lo alto de la Cruz, el lugar más solitario y doloroso del mundo, “Señor, ¿por qué me has abandonado?”. Son palabras que brotan de nuestro corazón en nuestros más dolorosos momentos, pero que descubren en nosotros una sed de ser amados. Son palabras de nostalgia por esa herida inconsciente tras haber sido separados de Dios, fuente de fortaleza, luz y amor, en una sociedad que nos hunde en la tristeza del consumismo. Una herida de abandono en el corazón como única compañía en la soledad de una vida a la que han despojado de amor verdadero para sustituirlo por un vulgar laicismo.

Pienso en la soledad y abandono que sienten los cristianos en Siria o en Nigeria, desde donde cada semana llegan noticias de matanzas. Conozco la fuente de su fortaleza, lo que los hace moralmente indestructibles mientras los católicos en España, diluidos en el Estado, reniegan de su fe por unas monedas de plata sin valor por la inflación. Como si España pudiese existir sin que sus gentes sean católicas. Pienso que quizá estén en mayor situación de soledad y abandono los afectados de las riadas en Valencia al no tener en su conjunto nada a lo que agarrarse, pues solo les dejaron unas vulgares instituciones de la democracia corrompidas.

Una sociedad que ha expulsado la verdad, ha expulsado a Dios, relegando la fe a lo folclórico, que ha perdido todo pilar al que aferrarse, sobre el que construir una comunidad fuerte, valiosa y libre de tiraní

El hombre moderno protagoniza la etapa de mayor abandono y desolación desde que se estigmatizó hablar de Dios en sociedad en el momento en el que los liberales franceses proclamaron que el Estado era el nuevo Dios. Sólo de él habíamos de esperarlo todo, un protector, salvador que de todo nos proveería a cambio de la confiscación de nuestros bienes, libertad y nuestra conciencia y renegar del culto a Jesús. Todo revestido de mentiras, de palabras biensonantes para que mostrásemos una pleitesía y adoración a lo pagano. Un Estado dirigido por hombres envidiosos, ebrios de vanidad y soberbia, que se creen dioses, pero que nos desprecian y saquean a diferencia del único verdadero que nos amó hasta el extremo y sacrificó absolutamente todo por nosotros. Una sociedad que ha expulsado la verdad, ha expulsado a Dios, relegando la fe a lo folclórico, que ha perdido todo pilar al que aferrarse, sobre el que construir una comunidad fuerte, valiosa y libre de tiranía. Ahora tenemos a personas desamparadas que han perdido toda esperanza ante la constatación del pozo hediondo que es el Estado corrupto en España, que ya cuesta vidas de españoles de forma impune.

En esa soledad y ese abandono que sentimos como pueblo de una patria vaciada de identidad católica muchos se apuntalan en su mediocridad y cobardía delegando su salvación en alguna institución estatal corrupta, diciéndose así mismos, “yo a lo mío”, como si pudiese haber algo de eso sin una defensa del bien común. Quienes nos odian sonríen al ver ese encierro solitario lleno de miedo en nosotros mismos, en dar la espalda al que sufre la injusticia y le ha sido arrebatado hasta la esperanza. Un individualismo que nos ha endurecido el corazón en una sociedad de emociones exaltadas que desprecia la entrega del amor verdadero es una sociedad condenada a su destrucción.

Los enemigos de la verdad y de nuestra identidad no lo pueden soportar, su envidia se traduce en silencio y desprecios felicitando el ramadán y callando en estos días. Como si alguien esperase otra cosa de quienes alardean de un alma podrida

Media España acude a las procesiones y muchos recobran la consciencia sobre el uno por ciento del poder transformador que tiene la liturgia católica, un poder cultural superior a cualquier otro al que muchos quieren reducir a folclórico en estos días de esplendor. Los enemigos de la verdad y de nuestra identidad no lo pueden soportar, su envidia se traduce en silencio y desprecios felicitando el ramadán y callando en estos días. Como si alguien esperase otra cosa de quienes alardean de un alma podrida.

Nos despojaron del amor y con él de todo instinto de lucha y protección. ¿Qué somos sin amor, qué nos mantiene en pie llenos de esperanza y convicción? El amor es para los valientes y fuertes, unas personas valiosas que no encuentran encaje en el mundo de sumisión y tinieblas posmoderno que desprecia quienes somos. Señor, ¿por qué me has abandonado?, es lo último que pensamos antes de descubrir que somos nosotros quienes le abandonamos a Él, al único que puede darnos la fortaleza y la esperanza que necesitamos para una vida y una comunidad valiosa.