La curva se relaja, la política se tensa

Que la pandemia sanitaria deja atrás las peores cifras -de momento- es evidente. Es una relación inversamente proporcional ya que conforme se relaja la curva, se tensa la vida política. Así pues, esta es la primera semana tras el confinamiento en la que las discrepancias políticas se han evidenciado con mayor intensidad. El gobierno buscaba prorrogar 15 días más el estado de alarma, y por primera vez en toda la crisis, acudía al Congreso sin la garantía de su aprobación.

Imagínense ustedes, el lunes 11 de mayo todos regresando a una normalidad que no existe, sin tiempo alguno para adecuar y prorrogar los nuevos derechos adquiridos por la pandemia: los ERTEs, ayudas a autónomos, alquileres, hipotecas, servicios básicos…Casado o Rufián debieron pensar que, seguro que alguien le facilitaba la prórroga al Gobierno. Dudo mucho de que los líderes popular y republicano quisieran despertarse el lunes por la mañana con un país devastado, desorientado, sin guía frente a la pandemia y sin medidas paliativas.

Y fue así cómo al mantener el mismo criterio, la estrategia de Ciudadanos se anclaba en el centro, mientras el PP se alejaba de lo que se denomina ser un partido de Gobierno

La incertidumbre de la votación y los cambios de posicionamiento no fueron la noticia más destacada. Ciudadanos, sin moverse de la posición que habían mantenido desde que se iniciara el estado de alarma, fue la gran sorpresa. Tan es así, que incluso Inés Arrimadas interrumpió su firmísima cuarentena para ir a explicarlo al Congreso. Sí, sí, han leído bien, ha sido la flamante líder de los naranja la que ha tenido que explicar porqué mantenía su posición, cuando la situación sanitaria era prácticamente la de hacía dos semanas. Y fue así cómo al mantener el mismo criterio, la estrategia de Ciudadanos se anclaba en el centro, mientras el PP se alejaba de lo que se denomina ser un partido de Gobierno.

Críticas de tus acólitos

¿Qué es ser un partido de Gobierno? Es ser un partido, que, aunque esté en la oposición, aspira a gobernar, basando su estrategia en la confiabilidad, la predecibilidad y el sacrificio en pro del bien público. Que traducido en clave política significa apoyar al Gobierno en un momento de altísima gravedad, aunque eso te reste perfil de la oposición, te suponga críticas duras de tus acólitos y no sea rentable electoralmente.

Ser un partido de Estado es mucho más fácil en un entorno bipartidista (imperfecto) que un sistema multipartidista, donde existen partidos compitiendo en tu mismo espacio ideológico. La nueva dirección de Ciudadanos ha decidido dejar de competir por el mismo espacio electoral que PP y Vox y aspirar a ocupar el centro político de moderación que había sido abandonado con la política de bloques y radicalización electoral. Es puro marketing electoral, no en el sentido de manipulación, ni venta de humo, como muchos a veces se refieren a estas técnicas, sino un análisis de la oferta y de la demanda para conocer donde se concentra los volúmenes de unos y otros y así, ser más competitivo.

El cambio profundo

Y así es cómo la crisis del coronavirus está dibujando un nuevo mapa electoral. Ciudadanos ya no es antisanchista; Unidas Podemos ya no es incompatible con Ciudadanos; el PSOE, en coalición con UP, explora la vía de “con Arrimadas sí”, que concretaría el sueño de Sánchez del gobierno transversal; ERC se distancia del Gobierno central por si acaso se convocan las catalanas; Vox sueña con la rentabilidad del revisionismo postcovid; y el PP continúa buscando su perfil que en menos de 60 días ha variado de “usted no está solo” a ser rehenes de la “dictadura constitucional”. Pero lo importante es que algunos, mañana, entran en Fase 1, enhorabuena. Ese pequeño avance es el que nos permite que volvamos a hablar de política.